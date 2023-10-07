Rewrite this title: المستوى الأعلى: 3 حيل يمكنك تجربتها عندما يصل تسويق المحتوى الخاص بك إلى مرحلة الركود

ستساعدك المقالة التالية: المستوى الأعلى: 3 حيل يمكنك تجربتها عندما يصل تسويق المحتوى الخاص بك إلى مرحلة الركود

إذا كنت تمارس لعبة تحسين محركات البحث (SEO) لمدة عام أو أكثر، فمن المحتمل أنك قد استوعبت الأساسيات الآن. بكلمة “الأساسيات” أعني أشياء مثل:

البحث عن الكلمه الرئيسيه – لديك استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالموضوعات التي تحددها والكلمات الرئيسية التي تستهدفها في محتوى موقعك. تعتمد هذه الإستراتيجية على البحث الفعلي عن الكلمات الرئيسية والبيانات والاتجاهات، وليس التخمين.

– لديك استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالموضوعات التي تحددها والكلمات الرئيسية التي تستهدفها في محتوى موقعك. تعتمد هذه الإستراتيجية على البحث الفعلي عن الكلمات الرئيسية والبيانات والاتجاهات، وليس التخمين. التحسين على الصفحة – أنت تستخدم عنوانًا صوتيًا وبنية عنوان URL، وتستخدم العلامات الوصفية بحكمة، وتحسن صورك، استخدم كلماتك الرئيسية دون حشو، وما إلى ذلك وهلم جرا.

– أنت تستخدم عنوانًا صوتيًا وبنية عنوان URL، وتستخدم العلامات الوصفية بحكمة، وتحسن صورك، استخدم كلماتك الرئيسية دون حشو، وما إلى ذلك وهلم جرا. بناء الروابط والترويج الاجتماعي – أنت “تنشر المحتوى الخاص بك هناك” من خلال التواصل اليدوي (إرسال بريد إلكتروني إلى الأطراف المهتمة المحتملة لتنبيههم بالمحتوى الجديد الخاص بك) ونشر التحديثات على Facebook, Twitterولينكد إن وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

إذا كنت قد حددت هذه المربعات بالفعل واخترت كل الثمار القريبة – وبدأت مكاسب تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك في الاستقرار – فقد يكون الوقت قد حان للتحقق من بعض تقنيات تحسين محركات البحث الأكثر تقدمًا. بافتراض أنك قد انتهيت بالفعل من الأمور المتعلقة بالمبتدئين، فإليك ثلاثة أساليب أخرى لتحسين محركات البحث لنقل المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي من حيث التصنيف والرؤية وحركة المرور.

تكليف الرسم البياني

الرسوم البيانية – تلك الصور الكبيرة (المأمولة) الجميلة والقابلة للمشاركة والمليئة بالبيانات (المأمول) – لم تعد أحدث العناصر في كتلة التسويق بعد الآن، ولكنها لا تزال وسيلة جيدة لجذب قدر كبير من حركة المرور والروابط في وقت قصير قدرًا كبيرًا من الوقت، وغالبًا ما تكون أفضل رهان لك في الحصول على روابط من نطاقات كبيرة مثل New York Times.

عادةً ما تتطلب الرسوم البيانية القوية الكثير من الموارد، ولكن الخبر السار هو أنه يمكنك تكليف شركة تصميم للقيام بمعظم العمل. (في الماضي، عملنا مع Nowsourcing وKiller Infographics، بالإضافة إلى إنتاج الرسومات الخاصة بنا.)

بعض النصائح للقيام بذلك بشكل صحيح:

اختر مفهومًا مرتبطًا بعلامتك التجارية – سيأخذ الأشخاص مخطط المعلومات الخاص بك على محمل الجد إذا كان يتعلق بموضوع أنت في وضع فريد لتغطيته. على سبيل المثال، لقد تخصصنا دائمًا في الكلمات الرئيسية (ومن هنا جاء اسم “WordStream”)، ومخطط المعلومات الخاص بنا على أغلى الكلمات الرئيسية في AdWords لقد كان الأكثر شعبية لدينا حتى الآن.

– سيأخذ الأشخاص مخطط المعلومات الخاص بك على محمل الجد إذا كان يتعلق بموضوع أنت في وضع فريد لتغطيته. على سبيل المثال، لقد تخصصنا دائمًا في الكلمات الرئيسية (ومن هنا جاء اسم “WordStream”)، ومخطط المعلومات الخاص بنا على أغلى الكلمات الرئيسية في AdWords لقد كان الأكثر شعبية لدينا حتى الآن. ضع في اعتبارك عمليات الالتقاط المستهدفة خلال مرحلة المفهوم/البحث – إذا كنت تعلم أنك تريد رابطًا من Mashable أو Wired، على سبيل المثال، فافعل ما بوسعك لتوجيه وجهة نظرك نحو تلك المنشورات (العصرية والتقنية!). إذا كنت تريد روابط من مواقع إخبارية أكثر وضوحًا مثل صحيفة وول ستريت جورنال، فركز على القيمة التي تعود على رجال الأعمال.

– إذا كنت تعلم أنك تريد رابطًا من Mashable أو Wired، على سبيل المثال، فافعل ما بوسعك لتوجيه وجهة نظرك نحو تلك المنشورات (العصرية والتقنية!). إذا كنت تريد روابط من مواقع إخبارية أكثر وضوحًا مثل صحيفة وول ستريت جورنال، فركز على القيمة التي تعود على رجال الأعمال. المراجعة والمراجعة (والقيام بذلك مرة أخرى) – تأكد من التحقق من صحة الحقائق الخاصة بك جيدًا، وعدم وجود أي أخطاء إملائية، وما إلى ذلك قبل “الذهاب إلى الطباعة”.

– تأكد من التحقق من صحة الحقائق الخاصة بك جيدًا، وعدم وجود أي أخطاء إملائية، وما إلى ذلك قبل “الذهاب إلى الطباعة”. خصص وقتًا كبيرًا وقوة بشرية كبيرة للترويج – نادراً ما “تنتشر” الأمور دون أن تُجبر على ذلك. اقضِ يومًا على الأقل في إرسال رسائل عرضية إلى وسائل الإعلام والمواقع الأخرى التي ترغب في نشر مخطط المعلومات بها. قم بالبحث – استهدف الأشخاص الذين يتناولون موضوعات مشابهة لما تطرحه.

نظرًا للموارد المطلوبة للقيام بكل هذا بشكل جيد، ربما ستحتاج إلى تخطيط كل مخطط معلومات بياني قبل شهر على الأقل، مما يتيح وقتًا كافيًا للبحث والتطوير والتكرار والترويج.

تنفيذ ترميز المؤلف لزيادة نسبة النقر إلى الظهور

يتيح لك استخدام علامة المؤلف تحسين قوائمك في نتائج البحث العضوية بنفس الطريقة التي ملحقات الإعلان تحسين إعلانات البحث المدفوعة. عند الإعداد بشكل صحيح، ستظهر المقالات ذات الصلة في SERPs مع صورة للمؤلف بجوارها:

كما هو الحال أيضًا مع امتدادات الإعلانات، يمكن أن يؤدي ترميز المؤلف إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور. الصورة ليست فقط ملفتة للنظر، ولكنها تساعد في وضع وجه متناسق لعلامتك التجارية وتمنح نتائجك مزيدًا من السلطة بمرور الوقت. سيكون الأمر أفضل إذا كنت أنت أو المؤلفون الآخرون على موقعك لديك بالفعل إمكانية التعرف على الاسم والوجه في مجال عملك – فالقراء الذين يعرفون مؤلفيك ويثقون بهم سيكونون أكثر عرضة للنقر عليه. (انظر داني سوليفان أعلاه، الذي لا يزال أكثر شهرة مني – ومدرج في ما يقرب من مليون دائرة في Google+!)

لتنفيذ ترميز المؤلف على موقعك/مدونتك، ستحتاج إلى ملف شخصي في Google+ وصفحة ملف تعريف مؤلف على موقعك الخاص لكل كاتب تريد تمييزه، وستحتاج إلى ربط هاتين الصفحات معًا. فيما يلي صفحة ملفي الشخصي في Google، والتي تُدرجني كمساهم في مدونة WordStream بالإضافة إلى مجلة محرك البحث:

فيما يلي المزيد من النصائح من Google حول الحصول على معلومات المؤلف في نتائج البحث.

قم بتجميع المحتوى الخاص بك لبناء الروابط السلبية

تنبيه بشأن الجدل: سيخبرك بعض المسوقين أن المشاركة مشهد سيء لأنها تنشئ محتوى مكررًا. كما هو الحال دائمًا، YMMV: قم بوزن خياراتك بعناية وقم بإجراء الاختبارات عندما يكون ذلك ممكنًا.

أنا أعتبر هذا أسلوبًا متقدمًا لأن المشاركة هي في الواقع شيء تريد متابعته إذا كان لديك بالفعل موقع مؤسس يتمتع بسلطة مجال جيدة. لماذا؟ وإلا فإنك تخاطر بأن تتفوق عليك المواقع التي تنشر المحتوى الخاص بك. (أُووبس!)

حتى الآن، وجدنا أن المشاركة هي طريقة رائعة لبناء الروابط بشكل سلبي (بمجرد إعداد المشاركة بواسطة RSS، لا يتطلب الأمر سوى القليل من الجهد الإضافي) بالإضافة إلى حركة الإحالة. مثل التدوين الضيف، فهو يعرض رسالتك أمام الأشخاص الذين ربما لم يشاهدوها بطريقة أخرى.

إذا كنت ترغب في استكشاف المشاركة، فتأكد من اختيار المواقع ذات السمعة الطيبة التي ستنسب إليك بوضوح المصدر الأصلي للمحتوى وتحافظ على روابطك سليمة.