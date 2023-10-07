Rewrite this title: المشاركات الاجتماعية: مبنى الارتباط الجديد

ستساعدك المقالة التالية: المشاركات الاجتماعية: مبنى الارتباط الجديد

شبكة الويب مليئة بالمقالات حول كيف أن “المشاركات الاجتماعية” (المعروفة أيضًا باسم – الإشارات ومشاركة الروابط على مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة) ستكون “الشيء الكبير التالي” في عالم بناء الروابط. ولكن هل تعتقد حقًا أنه سيتم التلاعب بـ Google من خلال آلاف أصوات “+1” أو مئات المتابعين الآليين الذين اشتريتهم من Fiverr أو موقع ذي صلة؟

إليك الصفقة الحقيقية حول كيفية تأثير المشاركات الاجتماعية على بناء الروابط، بالإضافة إلى أين تكمن الفرص للترويج لعلامتك التجارية بنجاح…

الهدف رقم 1 – زيادة إجمالي المشاركات بشكل عام

على الرغم من أنه يُعتقد أنها إشارة ضعيفة نسبيًا، إلا أن هناك بعض المؤشرات من كل من Google وBing تشير إلى إجمالي عدد المشاركات الاجتماعية التي يتلقاها المحتوى الخاص بك على Facebook, Twitter ويستخدم G+ لإثبات السلطة الاجتماعية.

من الواضح أن استخدام مقياس إجمالي الإشارات الاجتماعية كمؤشر للسلطة له حدوده. من السهل جدًا التلاعب بالنظام عن طريق شراء المتابعين أو تحفيز المشاركة الاجتماعية بطريقة تتعارض مع توصيات Google لبناء الروابط. ومع ذلك، في هذه المرحلة، ليس من الواضح مدى فعالية Google ومحركات البحث الأخرى في فصل الأسهم المشتراة عن الإشارات المشروعة. ومع ذلك، إذا لم يتمكنوا من ذلك بعد، فمن المحتمل أن يتمكنوا من القيام بذلك في المستقبل.

ولهذا السبب، ليس من الجيد الخروج وشراء الإشارات الاجتماعية. حتى لو أدت إلى تحسن قصير المدى في التصنيف، فمن المحتمل أن يتم تخفيض قيمتها في مرحلة ما في المستقبل، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والمال.

لهذا السبب، من الأفضل تشجيع المشاركة الاجتماعية للمحتوى الخاص بك باستخدام العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والمكونات الإضافية الاجتماعية، مع التركيز على بناء الزخم بشكل طبيعي. للقيام بذلك، تأكد من أن مدونة موقع الويب الخاص بك تستخدم أدوات مثل Digg Digg أو ShareThis التي تتيح للمستخدمين نشر مقالاتك بسرعة عبر مواقع الشبكات الاجتماعية المفضلة لديهم.

من الجيد أيضًا دمج عبارات محددة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في منشورات مدونتك. قد تتفاجأ بمدى فعالية إضافة عبارات مثل، “إذا استمتعت بهذه المقالة، يرجى النقر فوق الرمز أدناه لمشاركتها Facebook،” يمكن ان يكون!

الهدف رقم 2 – زيادة السلطة المدركة

إحدى أكبر مزايا مواقع الشبكات الاجتماعية هي الطريقة التي تكسر بها حواجز الاتصال وتمكنك من الوصول بسهولة والتواصل مع جماهير جديدة قد تستمر في مشاركة روابطك. لهذا السبب، فإن استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية لزيادة سلطتك المتصورة لا يقل أهمية عن العمل على زيادة عدد مرات مشاركة المحتوى الخاص بك.

بالإضافة إلى التأكيد على أن الإشارات الاجتماعية تلعب دورًا في خوارزميات تصنيف SERPs، أشار كل من Google وBing أيضًا إلى أن السلطة النسبية للمستخدم تؤثر في مدى ثقل هذه الإشارات.

يأتي الدليل على هذا التأكيد من مقابلة أجريت في ديسمبر 2010 مع ممثلي كل من Google وBing، كما أجراها داني سوليفان من أرض محرك البحث. وردا على السؤال “هل تقوم بحساب ما إذا كان الرابط يجب أن يحمل وزنًا أكبر اعتمادًا على الشخص الذي قام بتغريده؟أجاب الممثلون:

[from Bing]

[from Google]

من الواضح أن كونك شخصية ذات سلطة على مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة يقدم عددًا من المزايا المختلفة. لن يقتصر الأمر على زيادة عدد مشاركاتك على وسائل التواصل الاجتماعي مع ارتفاع إجمالي عدد متابعيك (حيث من المرجح أن يشارك الأشخاص بشكل عام المحتوى من قادة الصناعة الذين يتطلعون إليهم)، بل إن مجرد حقيقة أنك تبدو قائدًا فكريًا تنعكس في الوزن المتزايد المعطى لإشاراتك الاجتماعية.

ومع ذلك، من الواضح أن زيادة سلطتك الاجتماعية على هذه المواقع تتطلب وقتًا وجهدًا، حيث ستحتاج إلى استثمار الطاقة في التواصل مع أشخاص جدد ونشر محتوى متنوع يعمل على تحسين سمعتك. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الجهود لا تقل استهلاكًا للوقت من إنشاء الروابط التقليدية (وقد تؤدي في النهاية إلى المزيد من مشاركة الروابط سريعة الانتشار وإدراج المحتوى الخاص بك في صفحات SERP الأكثر تخصيصًا)، فمن المفيد أن تستثمر طاقتك في هذا المسعى.

الهدف رقم 3 – التواصل مع مستخدمي السلطة

إذا كانت إحدى أكبر مزايا الشبكات الاجتماعية هي انخفاض حواجز الاتصال التي تسمح لك بالتواصل مع المتابعين الجدد المحتملين والتواصل معهم، فمن المنطقي أنه يمكن التلاعب بهذا الموقف في الاتجاه المعاكس أيضًا. من خلال التواصل مع مستخدمي السلطة الآخرين على مواقع الشبكات الاجتماعية وحثهم على مشاركة المحتوى الخاص بك مع متابعيهم، يمكنك مضاعفة هذا التأثير بشكل أكبر.

وفقًا لخبير تحسين محركات البحث إيريك إنج، الذي يكتب لـ مراقبة محرك البحث:

“هناك العديد من الأسباب للانخراط في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأسباب التي تتجاوز تحسين محركات البحث. يمكنك الحصول على عدد كبير من الزيارات المباشرة، والحصول على قيمة العلامة التجارية، والتعرض لجمهورك المستهدف، والمزيد. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون الحصول على شخص موثوق في مساحتك لمشاركة المحتوى الخاص بك بمثابة فوز كبير، وهذا هدف ممتاز لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالطبع، ربما تكون لديك بالفعل فكرة عن مدى نجاحك في إسقاط خط على أحد المستخدمين ذوي السلطة ومطالبته بمشاركة المحتوى الخاص بك دون بناء علاقة أولاً. هؤلاء المستخدمون ذوو السلطة مشغولون وسمعتهم على المحك مع كل تغريدة أو تحديث حالة ينشرونه. ولكن على الرغم من أنهم قد يكونون انتقائيين بشكل لا يصدق بشأن المحتوى الذي يختارون مشاركته، إلا أن هذا لا ينبغي أن يثنيك عن متابعة هذه الفرص القيمة.

بدلاً من ذلك، اتبع الخطوات التالية لزيادة احتمالية قيام أحد الشخصيات ذات السلطة في الصناعة بمشاركة المحتوى الخاص بك مع متابعيه:

تحديد مستخدمي السلطة – لبدء هذه العملية، ستحتاج إلى تحديد عدد قليل من مستخدمي السلطة المحتملين للتواصل معهم. ضع في اعتبارك أنه لن يكون جميع قادة الفكر مناسبين لنموذج عملك أو جمهورك، لذا راقب المشاركين الذين يُنظر إليهم على أنهم سلطات في موضوعات محددة تريد بناء القيمة المتصورة الخاصة بك حولها. قم ببناء علاقاتك ببطء – أفضل طريقة لجذب انتباه أحد الشخصيات ذات السلطة هي الترويج لمحتواه. شارك المنشورات من مدونته مع جمهورك، وأعد تغريدها Twitter المحتوى وتبذل قصارى جهدك بشكل عام لزيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص به قبل موقعك. يمكنك أيضًا البدء في تشجيع تطوير العلاقة من خلال ترك تعليقات مدونة مدروسة أو الرد على منشورات مواقع الشبكات الاجتماعية بطريقة تكمل شخصية السلطة مع الاستمرار في تأكيد خبرتك الخاصة في مجال تخصصك. تواصل عندما تنشأ فرص لإفادة كلا الطرفين – لا تتوقع من الشخصية ذات السلطة التي اخترتها أن تشارك المحتوى الخاص بك ببساطة ما لم تكن هناك قيمة كبيرة لجمهوره أيضًا. على سبيل المثال، إذا كان القائد الذي اخترته قد نشر مؤخرًا مقالة “أخبر الجميع” حول موضوع جديد ومثير في مجال عملك، فاطلب منه الترويج لمقالتك حول نفس الموضوع بدلاً من المقالة القديمة المملة “دائمة الخضرة” التي تنتشر حول مدونتك.

كما هو الحال مع جميع الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها لتحسين نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، فإن بناء علاقات مع الشخصيات ذات السلطة من أجل حملهم على مشاركة المحتوى الخاص بك يستغرق وقتًا. ومع ذلك، فإن الزيادة الفورية في حركة المرور وزيادة السلطة العامة المتصورة من المرجح أن تجعل جهودك في هذا المجال تستحق الوقت المستثمر!