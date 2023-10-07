Rewrite this title: المشاركة – سر نجاحك

ستساعدك المقالة التالية: المشاركة – سر نجاحك

باعتبارك شخصًا مهتمًا بتحسين محركات البحث (SEO)، فمن المؤكد تقريبًا، في مرحلة أو أخرى، أن تصبح ضحية لعقار يصيب الطبيعة الإدمانية لنا جميعًا: الميتريكين. قفزة في التصنيف هنا، وانخفاض مفاجئ هناك، ومعركة مستمرة لتنمية نظام ترتيب الصفحات أو سلطة المجال الخاص بك إلى هذا المستوى التالي بعيد المنال. أنت تشاهد الأرقام مع زيادة حركة المرور ثم فجأة تضربك – عيد الغطاس. أنت مدمن على المقاييس. لقد هدئتك الأرقام إلى الشعور بالأمان وتشعر وكأنك تقوم بعملك. ولكن ماذا لو لم تكن كذلك؟

سواء كنت تعمل كمسؤول تحسين محركات البحث داخليًا، أو تساعد العملاء على تنمية أعمالهم، لا ينبغي أن ينصب تركيزك فقط على زيادة الأرقام الأولية – بل تتطلع إلى زيادة جودة هؤلاء الزوار وكيفية تفاعلهم مع المحتوى الخاص بك. فكر في الأمر – ليس هناك فائدة من جذب بضعة آلاف من الأشخاص إذا كانوا سينظرون إلى صفحتك لبضع ثوان ثم يضغطون على زر “الرجوع”. قد يعني ذلك أنه يمكنك أن تجعل نفسك تبدو جيدًا في التقارير ولكنك لا تضيف قيمة، وهو ما يجب أن يكون هدفك النهائي.

الذهاب الاجتماعية

لنبدأ بتوضيح ما هو واضح: ستتم مشاركة المحتوى الجذاب، ومع الدفع الصحيح، ستكتسب قوة جذب عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تختارها. على الرغم من الوصول إلى مرحلة أصبحت فيها شائعة في معظم المجالات المتخصصة، إلا أن الرسوم البيانية تعتبر رائعة لهذا الغرض. أعرف من خبرة شخصية أنه إذا وضعت نفسك أمام الجمهور المناسب، فسوف تلتقط قدرًا هائلاً من حركة المرور. لا يزال هناك أيضًا الكثير من الفرص للتميز من خلال إضافة التفاعل باستخدام HTML5، أو، إذا كنت محترفًا حقيقيًا، يمكنك تضمين محتوى الفيديو داخل رسم بياني للمعلومات. إذا كان أي شخص يفعل هذا اسمحوا لي أن أعرف وسأعطيك بالتأكيد رابطًا!

ومع ذلك، لا يلزم أن تكون الوسائط الغنية – ما عليك سوى إلقاء نظرة على بعض المنشورات الرائعة هنا في مجلة محرك البحث؛ يحصل معظمهم على مئات التغريدات. حركة المرور الناتجة عن هذا ضخمة ولا تحدث عن طريق الصدفة. فريق التحرير هنا ملتزم بتزويدك بأفضل المعلومات الممكنة وعدم السماح بمحتوى دون المستوى عبر الشبكة – وهذا في حد ذاته يؤدي إلى المشاركة. هل تحتاج إلى دليل؟ موقع SEO آخر مشهور بمحتواه هو SEOMoz – لقد أجريت فحصًا عشوائيًا على مقطع فيديو Whiteboard Friday ووجدت ما يلي:

المشاركة في تحسين محركات البحث (SEO).

نعم، صحيح أن معدل الارتداد في صورته الأولية على الأرجح ليس عامل تصنيف مباشر، ولكن أشياء من هذا القبيل يسكن الوقت يكاد يكون من المؤكد. إذا كان المستخدمون يزورون صفحتك، ويغادرونها، ثم يبحثون عن نفس الشيء تمامًا على الفور، فهذا ببساطة يجب أن يكون تلميحًا لمحركات البحث بأن صفحتك ربما لا تكون جذابة كما ينبغي، أليس كذلك؟

إذا قمت بإنشاء شيء جذاب، فإن المحتوى الخاص بك، بحكم طبيعته، لديه فرصة جيدة لجذب اهتمام مدون آخر أو مالك موقع آخر قد يعرضه بدوره على موقعه. حتى أفضل المحتوى لا يمنحك أي ضمان لالتقاط الروابط ولكن عليك أن تمنح نفسك أفضل فرصة ممكنة – حيث إن إنتاج نفس الخبث القديم الذي يفعله أي شخص آخر يجعل حياة بناء الروابط الخاصة بك أكثر صعوبة.

أخيرًا، من خلال إنشاء أشياء مثل الرسوم البيانية، محتوى فيديو مذهل، ومشاركات المدونة التي تزيد عن 500 كلمة نصية فقط، فإنك تعمل على زيادة جودة المحتوى الخاص بك بينما تتجنب أيضًا عن غير قصد التعرض للعض من قبل الباندا الغاضبة الكبيرة. يتحسن موقعك، ويصبح زوار موقعك أكثر سعادة، ومن غير المرجح أن يهاجمك Google. الجميع يفوز!

5 خطوات بسيطة لجذب المحتوى

يتمتع كل موقع ويب خاص بالصناعة والتخصص بالقدرة على إنتاج محتوى جذاب، فهو يعمل فقط على تحديد ما يحتاجه جمهورك. في عصر شبكة التواصل الاجتماعي، أصبح هذا أسهل بكثير وهناك بعض الخطوات البسيطة التي ستساعدك على إنشاء شيء يراه الناس على أنه ذو قيمة حقيقية.

1. البحث أول شيء تريد القيام به هو قضاء بعض الوقت في البحث عما نجح مع الآخرين. قم بالبحث عن مخطط المعلومات “المتخصص الخاص بك” +، أو تحقق من visual.ly، أو احصل على حساب Followerwonk وتعرف على نوع الأشياء الأكثر شهرة Twitter يشاركها المستخدمون في مجال عملك. تعرف على ما يمكنك العثور عليه على Vimeo و YouTube. تحدث إلى الناس (صدمة، رعب!). اجلس في غرفة مع قطعة من الورق وثلاثة أو أربعة أشخاص آخرين للتوصل إلى أفكار.

2. الاختبار بمجرد التوصل إلى بعض الأفكار، اختبرها. تواصل مع بعض قادة الفكر الذين وجدتهم Followerwonk واسألهم عن رأيهم في أفكارك. إذا كانوا يحبون أيًا منهم، فلديك فرصة مثالية لترتيبهم للترويج له بمجرد الانتهاء. استخدم أيضًا خدمات مثل Amazon تركي ميكانيكي أن تسأل بضع مئات من الأشخاص عن أفكارك التي يعتقدون أنها الأفضل. سيكلفك الأمر بضعة دولارات ولكن لا يوجد شيء أفضل من القليل من أبحاث السوق القديمة الجيدة للتحقق من صحة نفسك.

3. إنشاء والخطوة التالية هي في الواقع إنشاء شيء ما. استخدم أفضل الأشخاص الممكنين في حدود ميزانيتك – سواء كان ذلك يتضمن موارد داخلية أو خدمات مثل oDesk وelance و99designs، فأنت بحاجة إلى إنجاز هذا الأمر بشكل صحيح. لا حرج في إجراء بعض تكرارات التصميم للتأكد من حصولك على الأشياء كما يجب أن تكون؛ في نهاية المطاف، ما تقوم بإنشائه هنا سيكون سلعة ولا يمكنك تحمل أن يكون دون المستوى المطلوب.

4. اختبره مرة أخرى! في هذه المرحلة، من المغري جدًا إطلاق منتجك والأمل في أن ينال إعجاب الناس. لا. قم بتشغيل Mechanical Turk مرة أخرى حتى تتمكن من سؤال بعض الغرباء عن رأيهم. سؤال بسيط “هل هذا جيد بما يكفي للمشاركة فيه؟” Facebook؟” سيكون سؤالًا جيدًا إذا كان جزءًا عامًا من المحتوى ولكن مهما كان ما تفعله، اجعل السؤال بسيطًا. تحدث إلى الأصدقاء والزملاء والعائلة وامنح قادة الصناعة الذين ذكرناهم سابقًا معاينة للحصول على مدخلاتهم. قم بإجراء أي تعديلات وتغييرات، ثم اختبر مرة أخرى حتى تشعر بالسعادة التامة بالنتيجة.

5. الافراج لقد ذكرت سابقًا أن المحتوى الرائع لا يمنحك ضمانات. تذكر هذا. هناك وجهات نظر مختلفة حول أفضل السبل لإصدار الإصدار، وسيتغير هذا اعتمادًا على المحتوى، لكني أحب اتباع نهج “الصدمة والرعب”. سواء كنت تقوم بالترويج من خلال المنتديات، Facebook الإعلانات، أو العثرات المدفوعة، أو من خلال حملة البريد الإلكتروني، تحتاج إلى التأكد من أنك حصلت على هذا الأمر بشكل صحيح. إن وضع نفسك أمام المدونين المتخصصين في نفس الوقت يعني أن هناك فرصة أقل في أن يشاهدوا المحتوى الخاص بك منشورًا على موقع آخر، وبالتالي، من المرجح أن يشاركوا.

وأخيرا…

إذا وجدت شيئًا ناجحًا، فالتزم به… ولكن لا تصبح ضيق الأفق. إن المشاركة لا تعني تقديم نفس المحتوى المعاد صياغته مرارًا وتكرارًا؛ يتعلق الأمر بالاختلاف والتميز عن الآخرين. عند القيام بذلك، سيبدأ منافسوك في ملاحظة ذلك، وفي مرحلة ما، من المحتمل جدًا أن يقوموا بتقليدك. اعتبر ذلك بمثابة مجاملة وابتسم لنفسك – ففي نهاية المطاف، ستكون قد بدأت بالفعل في شيء أحدث وأكثر إثارة قبل أن تتاح لهم فرصة اللحاق به!