Rewrite this title: المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي: Facebook انتصارات

ستساعدك المقالة التالية: المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي: Facebook انتصارات

تشير دراسة حديثة أجراها كونستانت كونتاكت وتشادويك مارتن بيلي إلى أن الأشخاص أكثر عرضة للتفاعل مع العلامات التجارية عبر Facebook من أي شبكة اجتماعية أخرى. وحددت البيانات التي تم جمعها في الدراسة، والتي شملت 1491 شخصًا بالغًا يعيشون في الولايات المتحدة، أن 34% من Facebook يتفاعل المستخدمون مع العلامات التجارية المفضلة لديهم من خلال Facebook. عند مقارنتها ب Twitter ومشاركة LinkedIn بنسبة 4% و1% على التوالي، Facebook هو الفائز بلا منازع. بالإضافة إلى ذلك، خلصت الدراسة أيضًا إلى أن 56% من البالغين تحت سن 35 عامًا يتفاعلون مع العلامات التجارية عبر Facebook و76% ممن شملهم الاستطلاع لم “يكرهوا” أي علامة تجارية على الإطلاق.

على الرغم من أن نسبة البالغين الذين يتفاعلون مع العلامات التجارية Facebook مرتفع، وعدد التفاعلات لكل Facebook المستخدم منخفض نسبيًا. ثمانية وسبعون بالمئة من Facebook المستخدمون الذين “يعجبون” بعلامة تجارية ما “يعجبون” بأقل من 10 علامات تجارية. انخفاض عدد “الإعجابات” لكل Facebook من المحتمل أن يشير المستخدم إلى أن مشاركة العلامة التجارية أمر بالغ الأهمية لنجاح وسائل التواصل الاجتماعي Facebook.

إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة في الاستطلاع تتعلق بالدافع وراء “الإعجاب” بالعلامة التجارية. بينما 57% من Facebook “الإعجابات” هي الوصول إلى عرض ترويجي أو خصم، بنسبة أكبر تصل إلى 58%، و”الإعجاب” بالعلامة التجارية لمجرد إظهار أنهم عملاء لتلك العلامة التجارية.

في الآونة الأخيرة، اعترف كل من Google وBing بأن إشارات البحث جزء من خوارزميات التصنيف الخاصة بهما. في حين أن دمج الإشارات الاجتماعية يعد خبرًا رائعًا للشركات التي تحاول تحقيق الرؤية من خلال مشاركة العلامة التجارية على المواقع الاجتماعية، فإن العديد من المواقع ستفقد التصنيف وحركة المرور ما لم تقم بتضمين وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها للمضي قدمًا. عند الجمع بين حقيقة أن الإشارات الاجتماعية تؤثر على الترتيب والبيانات من دراسة ConstantContact، فمن الواضح أن Facebook يجب أن يكون التسويق جزءًا من أي استراتيجية تسويق ناجحة عبر الإنترنت.

[Sources Include: SocialQuickStarter, Mashable, & Chadwick Martin Bailey]