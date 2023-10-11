Rewrite this title: المطلعون على الصناعة – مقابلة مع ميشيل روبينز

ستساعدك المقالة التالية: المطلعون على الصناعة – مقابلة مع ميشيل روبينز

مرحبًا بكم في المقابلة الافتتاحية للمطلعين على الصناعة! بقدر ما أتعرف على المزيد من الأشخاص من خلاله Twitter، لقد وجدت أنه نظرًا لأننا جميعًا لدينا حياتنا الخاصة ونتواصل فقط من خلال تغريدات مكونة من 140 حرفًا، أو عندما يكون ذلك ممكنًا، في المؤتمرات، فلا يزال هناك الكثير مما يجب تعلمه.

لذلك، آمل أنه من خلال هذه المقابلات، أنا وأنتم، قرائي، قد نتعلم المزيد عن بعض الأشخاص الذين يراهم الكثير منا ويعرفون القليل عنهم، ولكن ما زال علينا أن نصل إلى TMI منصة.

لقد كان العديد من الأشخاص طيبين بما يكفي للموافقة على إجراء المقابلات، وأنا أقدر ذلك كثيرًا. قررت أن أبدأ هذه السلسلة بإجراء المقابلات ميشيل روبنز، مدير التكنولوجيا في شركة Third Door Media. يعرف الكثير منكم ميشيل لمشاركتها في Sphinn، بالإضافة إلى SearchEngineLand.com ومؤتمرات SMX.

لقد اخترت ميشيل لتكون أول شخص تتم مقابلته لأنه على الرغم من أنها منخرطة بشكل مباشر ومدمج في صناعتنا، إلا أنها تقدم وجهة نظر فريدة من الجانب التكنولوجي للتسويق عبر الإنترنت، وهو شيء أشعر شخصيًا أنه لا يحظى بالضرورة بالاهتمام والاعتراف جانب من جوانب حرفتنا يستحق.

إذن هنا – بحث المطلعين على الصناعة، مقابلة مع ميشيل روبينز

آلان:

تشير سيرتك الذاتية في Third Door إلى أنك حصلت على درجتي بكالوريوس – لكن ليس ما هما عليه. وبينما تخبرني قدراتي النفسية الممتازة أن إحداهما بالتأكيد في علوم الكمبيوتر أو الهندسة، يجب أن تكون الأخرى في مجال الاتصالات التسويقية. لكن بما أنني لست أكثر روحية من بساط فلوكاتي الموجود في غرفة معيشتي، هل تود أن تقول ما الذي يوجدون فيه، وما الذي دفعك إلى متابعة درجتين جامعيتين؟

ميشيل:

شهاداتي هي في الواقع في العدالة الجنائية وعلم النفس. كنت أنوي الذهاب إلى كلية الحقوق وممارسة القانون الجنائي. لقد تخصصت مرتين لأنني اعتقدت أن فهم العقل الإجرامي (معظم دراساتي النفسية كانت في طور التطوير والانحراف) من شأنه أن يعزز مهاراتي كمدعي عام جنائي. ثم عملت في مكتب محاماة أثناء دراستي الجامعية، وتدربت في شركة تحقيقات دفاعية جنائية، وتم شفائي 🙂 تابعت شغفي الآخر بدلاً من ذلك – الموسيقى – وذهبت إلى صناعة الموسيقى بعد التخرج.

(ملاحظة آلان اللاحقة – كثيرًا بالنسبة لقدراتي النفسية الشبيهة بسجادة فلوكاتي)

آلان:

قبل انخراطك في مجال الإنترنت، كنت عضوًا في فريق إدارة التسويق في شركة والت ديزني للتسجيلات. هل يتطلب الأمر تشغيل موسيقى ديزني فقط في المكتب، أم هل يمكن لأي شخص أن يشعل القليل من أجهزة التيار المتردد/المستمر إذا كان المزاج مناسبًا؟

ميشيل:

LOL – لم أعمل في شركة الأطفال 🙂 لقد قمت بإدارة ترويج إذاعي وطني بديل لبصمة Hollywood Records. قمنا بإصدار الموسيقى التصويرية للأفلام (غير المتحركة)، وكان لدينا فنانين/فرق موسيقية (كان عدد قليل من فرقة Queen، وBrian Setzer Orchestra، وThe Dead Milkmen). لا توجد قواعد بشأن ما يمكننا الاستماع إليه، على الرغم من أنني منعت مساعدي من لعب دور موريسي إذا كنت على مسافة قريبة.

آلان

على محمل الجد – كيف كان الأمر في ديزني؟ لا أستطيع إلا أن أتخيل الجميع يتم توجيههم في رحلة غنائية طويلة خلال اجتماعات الشركة، لذلك أحتاج إلى بعض المساعدة هنا…

ميشيل

من الأفضل مناقشة تجربتي في صناعة الموسيقى وفي ديزني أثناء تناول الكوكتيلات.

(ملاحظة آلان اللاحقة حول هذا الموضوع: اللعنة، أنا لا أشرب الكوكتيلات، لذا سأضطر إلى إيجاد تكتيك آخر للحصول على السبق الصحفي الداخلي حول ذلك!)

آلان

كيف حدث أنك الآن منخرط في العالم التقني بعد تجربتك التسويقية السابقة؟

ميشيل

الصدفة حقا. لقد تركت عالم الموسيقى في نفس الوقت (1995) الذي كان فيه كين سبريتزر (حاليًا نائب الرئيس في تايجر تك و داني سوليفان (كلاهما من خريجي UCI) كانا يطوران برامج الحد الأقصى / الحد الأقصى عبر الإنترنت. كما اتضح فيما بعد، كان لدي ميول تجاه التكنولوجيا، وكنت محظوظًا لأنني تلقيت الإرشاد من كليهما – تعلم البرمجة من كين والبحث والتسويق عبر الإنترنت من داني. في النهاية، عدت إلى UCI وحصلت على دورات البرمجة هناك (C++، VB، ASP، وما إلى ذلك).

آلان

هل يمكنك أن تشاركنا كيف أصبحت متصلاً بشركة Third Door وما هي أهم ثلاث خصائص في مجال التسويق عبر الإنترنت؟

ميشيل

كنت أعمل كمستشار (لشركتي الخاصة بتطوير الويب) منذ حوالي 8 سنوات، عندما اتصل داني في أواخر صيف 06، وأجبت 🙂

آلان

حسنًا – دعنا نصل إلى سؤال حقيقي! هل سبق لك تجربة الفنون الجميلة؟ الانجراف أثناء وجودك خلف عجلة قيادة سيارة شيلبي كوبرا، أم أن هذا لا يزال “حتى الآن”؟

ميشيل

لقد كنت خلف عجلة قيادة واحدة من هذه (نسخة طبق الأصل) وفي سباق الركاب في ويلو سبرينغز.

آلان

منذ متى وأنت شغوف بسيارات موستانج، وهل طلبت مسبقًا إصدارًا محدودًا من طراز Boss موديل 2011 5.0 V8 حتى الآن (بما أنه سيتم تصنيع 50 نسخة فقط)؟

ميشيل

لا يوجد طلب مسبق…حتى الآن! لقد كان لدي شغف بالسباق/القيادة منذ فترة طويلة كما أتذكر. عندما كنت طفلاً، كانت ألعاب الفيديو/الآركيد التي أحببت لعبها دائمًا هي ألعاب السباق/القيادة. للموستنج على وجه الخصوص؟ ربما منذ أن رأيت ملاك تشارلي جيل مونرو لأول مرة يقود سيارة موستانج كوبرا 2. أختي أرادت شعرها، وأردت سيارتها.

(ملاحظة آلان اللاحقة حول هذا الموضوع: هذا هو تحديد الأولويات بشكل صحيح!)

آلان

تمام! بالعودة إلى التسويق عبر الإنترنت، ليس لأنني أريد ذلك، ولكن حسنًا، هذا هو جمهورنا في الغالب، وربما لا يشاركون جميعًا حاجتنا إلى سرعة موستانج…

عندما يتعلق الأمر بدمج احتياجات الملكية والتسويق والتقنية في نتيجة موحدة، ما هو الشيء الأول الذي يمكنك أن توصي به قرائنا فيما يتعلق بكيفية تحقيق أهداف حقيقية في ضوء هذه الرؤية المتنوعة أحيانًا؟

ميشيل

التواصل والاستعداد للعمل مع جميع المعنيين هو المفتاح. كثيرًا ما أرى، في مؤتمراتنا وغيرها، متحدثين يتحدثون عن “الحصول على قسم تكنولوجيا المعلومات”. “تحت السيطرة” و”احترس مما سيفعله المطورون والمبرمجون…” وما إلى ذلك. وعندما يقولون تلك الأشياء، فإن ما أسمعه هو فشل من جانبهم في العمل مع تلك المجموعة، وفي القدرة على توصيل الاحتياجات والاستراتيجية بشكل فعال والحلول المحتملة. إذا كنت حقًا “متحدًا في هذا معًا” فيجب عليك السير في الطريق والمشاركة على نفس المستوى. إصدار أوامر (غالبًا ما تكون غير صحيحة من الناحية الفنية) من الأعلى؟ أعلمني كيف تمشي معك الامور.

آلان

بالنظر إلى أن Google “أسقطت تلميحًا” حول أن السرعة ربما تكون عاملاً في خوارزميتهم في مرحلة ما، ثم واصلت إنشاء مورد كامل لها، هل تعتقد أنه سيتم استدعاء التكنولوجيا بشكل أكبر أو سيتم إعطاؤها قيمة أكبر/ الائتمان في العام المقبل، لأنه دور في هذه اللعبة المتغيرة باستمرار التي نلعبها للتمركز؟

ميشيل

أعتقد أنه من غير المستحسن أ) قبول كل ما تقوله Google كحقيقة و ب) استخدام مجموعة الأدوات الخاصة بهم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها واختبارها. ولكن من الواضح أن تحسين محركات البحث/التسويق عبر محركات البحث (SEO) وتكنولوجيا المعلومات سيعملان معًا بشكل أوثق حيث أن الطريقة التي تقيس بها Google الموقع ثم تصنفه أصبحت تعتمد بشكل متزايد على عوامل لا تتعلق بالمحتوى بشكل مباشر. على الرغم من أنني أعتقد أنه كان دائمًا هو الحال بالنسبة لهاتين المجموعتين يجب أن تعملا معًا، ولقد عملت دائمًا بهذه الطريقة. إن امتلاكي لخلفية تسويقية بالطبع أعطاني دفعة قوية – فأنا أستطيع التحدث باللغتين. أدرك أن هذا ليس هو الحال في معظم الظروف، لذلك يجب بذل الجهود لكل مجموعة لفهم كيفية عمل المجموعة الأخرى بشكل أفضل، وكيف يمكن لكليهما العمل معًا لتحقيق الأهداف.

آلان

ما هو الشيء الوحيد الذي تتمنى أن تغيره فيما يتعلق بتكلفة الالتحاق بمدرسة بوندورانت لتعليم قيادة السيارات؟ أوه – اه… أعني، عن صناعتنا؟

ميشيل

الشيء الوحيد الذي أتمنى أن أغيره في هذه الصناعة هو على الأرجح اعتمادها على Google. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه إذا كان نموذج عملك بأكمله يعتمد على الصفحة الأولى من Google، فأنت تفعل ذلك بشكل خاطئ.

آلان

حسنًا، هذا يتعلق بجميع الأسئلة التي لدي والتي لا تتعلق ببوندورانت أو موستانج. لدي شعور بأنني سأحتاج إلى أن أطلب من ميشيل إجراء مقابلة أخرى في وقت لاحق، ولكن من أجل مدونتي الخاصة حيث يمكنني الالتزام بالأسئلة المهمة حقًا التي تحفز المنافسة وتخطي كل هراء الإنترنت والأعمال التجارية!

شكرا ميشيل لأخذ الوقت للقيام بذلك. أنا حقا أقدر ذلك…

ميشيل

شكرًا لك آلان، لإدراجي في مقالتك، وسعيدة بالمساعدة في أي وقت!

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إن Industry Insiders عبارة عن سلسلة مقابلات حيث يحاول Alan Bleiweiss معرفة المزيد عن بعض الأشخاص الذين يشكلون صناعتنا. من خلال طرح أسئلة جادة وروح الدعابة، يأمل آلان في التركيز على الجانب الإنساني للتسويق عبر الإنترنت. يمكنك متابعة آلان أون Twitterأو اقرأ عمود SEO الخاص به على SearchEngineJournal.com، أو اقرأ مدونته على SearchMarketingWisdom.com.