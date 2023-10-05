Rewrite this title: المكتب الافتراضي: جعل العالم مكانًا أصغر وأكثر كفاءة

ستساعدك المقالة التالية: المكتب الافتراضي: جعل العالم مكانًا أصغر وأكثر كفاءة

لقد اعتقدت دائمًا أن المكتب الأكثر كفاءة هو المكتب الذي يتواجد فيه الجميع معًا. في معظم الحالات، يكون التواصل أسهل وجهًا لوجه. في نهاية المطاف، تصبح أكثر راحة مع زملاء العمل عندما تراهم كثيرًا وتتعرف على شخصياتهم. معظم الشركات التي عملت معها، سواء كانت شركة ناشئة صغيرة أو شركة كبيرة متعددة الجنسيات، تحاول حتماً وضع أكبر عدد ممكن من الموظفين في مكتب واحد.

ومع ذلك، فإن واقع مكان العمل في العصر الحديث لا يجعل من الضروري بالنسبة لنا العمل في مكان واحد بعد الآن. يعمل مئات الآلاف من الأشخاص ويتعاونون بشكل وثيق مع بعضهم البعض بينما تفصل بينهم أميال عديدة. اعتبارًا من عام 2011، كان حوالي 34 مليون أمريكي يعملون من أماكن إقامتهم من حين لآخر، وفقًا لتقارير شركة Forrester Research، وهي شركة أبحاث التكنولوجيا والسوق. وتتوقع الشركة أيضًا أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعملون عن بعد تقريبًا، إلى ما يقرب من 63 مليون شخص، بحلول عام 2016. لقد عملت ذات مرة في شركة مكونة من ستة أشخاص؛ أنا في سان فرانسيسكو، وشخصان في جنوب كاليفورنيا، واثنان في كندا، ورجل واحد في أوروبا الشرقية. لقد كنا في الواقع فريقًا متماسكًا للغاية. من المؤكد أن اللقاءات الشخصية نصف السنوية لعبت دورًا في تقاربنا. لعبت أدوات التعاون عبر الويب أيضًا دورًا كبيرًا في مساعدتنا على بناء الكفاءة في عملنا.

أدوات التعاون على شبكة الإنترنت

هناك الكثير من الأدوات عبر الإنترنت التي تجعل العمل يسير بشكل أكثر سلاسة. باستخدام مستندات Google، يمكننا تعديل نفس المستندات في نفس الوقت، ومناقشة التعديلات ذهابًا وإيابًا. Skype يتيح لنا ليس التحدث مع بعضنا البعض فحسب، بل رؤية بعضنا البعض في اجتماعات شاملة مهمة مرتين في الشهر. تتيح لنا أدوات مثل DropBox وBitcasa تخزين أكبر عدد ممكن من الملفات عبر الإنترنت لأسباب تجارية وشخصية. يتيح لي “Infinite Drive” من Bitcasa على وجه الخصوص، مع سعة تخزينه غير المحدودة، توفير مساحة على الكمبيوتر المحمول والهاتف الخاص بي عن طريق تفريغ الملفات الكبيرة، مثل مقاطع الفيديو، ومن ثم مشاركة الملفات بسرعة مع زملاء العمل دون الاهتمام بالحجم – يمكنني المشاركة حرفيًا ملف 5 جيجا في 5 ثواني. أدوات مثل هذه جعلت العمل من المنزل ليس ممكنًا لجزء كبير من الوقت فحسب، بل جعله الطريقة المفضلة للعديد من الأشخاص للعمل. فيما يلي بعض الأسباب الأخرى.

العمل من أي مكان

لنأخذ على سبيل المثال الموظفة المستقلة النموذجية، صديقتي جورجينا في سياتل التي تقوم بأعمال التصميم وإنشاء المحتوى لشركة تكنولوجيا في لوس أنجلوس. وبمساعدة مستندات Google للتحرير والخدمات السحابية للتخزين، يمكنها بدء مشروع في مكتبها بالمنزل ومواصلة العمل فيه عندما تذهب إلى مقهى قريب أو تقوم برحلة إلى جنوب كاليفورنيا. طالما لديك اتصال بالإنترنت، يمكن لمكتبك أن يكون في أي مكان – بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه. تعد هذه ميزة رائعة للموظفين الذين لديهم أطفال وقد يحتاجون إلى البقاء في المنزل معهم في بعض الأحيان. يمكن أن تساعد حرية العمل من مواقع متعددة (وأجهزة كمبيوتر) في الحفاظ على الإلهام العالي والإنتاجية أيضًا.

مشاركة المشاريع الجارية

هذه إحدى الميزات الأكثر فائدة للسحابة. لم تعد هناك حاجة للعمل على نسخة قديمة من المستند وإرسالها بالبريد الإلكتروني في كل مكان. هل سبق لك أن عملت لساعات على مستند Word ثم اكتشفت أنك تعمل باستخدام نسخة قديمة؟ لقد فعلت ذلك وهو أمر محبط للغاية! باستخدام أدوات التعاون السحابي، يمكنك أن تكون في منتصف المشروع وتتلقى التعليقات من زملاء العمل أو العملاء أثناء تقدمك. تتيح المشاركة في الوقت الفعلي زيادة الكفاءة والإنتاجية. ليس علينا أيضًا أن نأخذ الوقت الكافي لإيقاف ما نفعله فقط لإرسال بريد إلكتروني إلى أحد أعضاء الفريق حول مشروع ما بينما يمكننا الوصول إليه من أي مكان نحن فيه. يعد Google Drive أحد الخدمات الأكثر شيوعًا لهذا الغرض. يتمتع بتكامل قوي مع Gmail مما يجعله مناسبًا جدًا للتعاون. كما أنه متوافق مع الأجهزة المحمولة، حيث خضع لتكامل Android وIOS.

الأمن والنسخ الاحتياطي

لقد حدث لي من قبل وهو كابوس. لقد فقدت ليس فقط محرك الأقراص المحمول الخاص بي، ولكن أيضًا هاتفي. ساعات العمل والصور والاتصالات هباءً. الآن لا داعي للقلق بعد الآن. باستخدام الخدمات السحابية، يمكنك استرداد أي نسخة من الملف حتى لو قمت بحذفها عن طريق الخطأ. تتيح لك بعض الخدمات نسخ ملفاتك المتنوعة إلى خدمات أخرى، ثم عندما تفقد ملفًا أو تقوم بتحريره عن طريق الخطأ، يمكنك العودة بالزمن إلى الوراء والحصول على أي إصدار سابق. من الجيد دائمًا أن يكون لديك نسخة احتياطية محلية عندما يكون الإنترنت الخاص بك معطلاً ونسخة احتياطية افتراضية لتخزين العناصر الخاصة بك بشكل آمن في السحابة. يعد Bitcasa أحد الخيارات الأكثر أمانًا. إنها الوحيدة في الفضاء التي تقوم بالتشفير من جانب العميل. وهذا يعني أنه حتى الموظفين في Bitcasa لا يمكنهم معرفة ما تقوم بتخزينه. Carbonite هي خدمة تخزين قوية أخرى عبر الإنترنت معروفة بأمانها.

الاستعانة بمصادر خارجية

لقد عملت مع شركات قامت بالاستعانة بمصادر خارجية للعمل مع مقاولين في نفس الرمز البريدي أو الولاية أو أي مكان في العالم تقريبًا. نظرًا لأننا قادرون على التفاعل عبر السحابة، فإن العالم مليء بزملاء العمل المحتملين. إن العوائق التي تحول دون التعاون تتضاءل، مما ساعد الشركات على دفع مبالغ أقل مقابل نفس جودة العمل. هذا النوع من الكفاءة يقوي النتيجة النهائية. عندما يتعلق الأمر بالعثور على بعض العمال الأقوياء لمساعدتك في مشروع ما، فلن تضطر إلى وضع إعلان على موقع Craigslist بعد الآن. تُعد Zendesk منصة ممتازة للتعامل مع طلبات الدعم فور ورودها. إذا كنت ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية لموظفي الدعم لديك، فهناك العديد من الخيارات. تعد ODesk واحدة من أكبر لوحات الوظائف عبر الإنترنت في العالم. Amazonيعتبر Mechanical Turk بمثابة “سوق إنترنت جماعي” يمكّن الشركات من جعل الأشخاص يقومون بأشياء لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر القيام بها حاليًا، مثل تحديد فناني الأداء على أقراص الموسيقى المضغوطة أو اختيار الأفضل من بين مجموعة من الصور الفوتوغرافية.

ما هو الصيد؟

حسنًا، يجب أن يكون هناك *بعض* العوائق لكل هذه الكفاءة، أليس كذلك؟ اتضح أن هذا موجود، ولكن مع بعض التعديلات فقط يمكنك التكيف. لا داعي لترك هذا يفسد مزاجك بشأن العمل عن بعد. ما عليك سوى تطوير استراتيجيات للتغلب على أوجه القصور التي قد تنشأ عن صعوبة التواصل. عادة ما ترتبط هذه المشاكل بالسياق. أتذكر تفاعلي مع أحد زملائي في العمل، والعثور على صعوبة في فهم نيته أو رسالته، ليس فقط لأننا كنا جددًا على بعضنا البعض، ولكن لأن لدينا أساليب تواصل مختلفة. لمدة عدة أشهر، كافحت من أجل إقامة علاقة عمل سلسة وطبيعية مع زميل عمل روماني، ليس فقط لأن لغته الإنجليزية كانت محدودة بعض الشيء، ولكن أيضًا لأنه لم يحب الدردشة، وفضل عدم التحدث. بشكل عام هناك. وفي نهاية المطاف، أصبح من المناسب التفاعل بشكل متكرر مع زميل بريطاني، والذي أصبح في نهاية المطاف الشخص الرئيسي بالنسبة لي في بعض المشاريع. أصبح زميل العمل الروماني نسخة احتياطية.

تجعل السحابة التواصل سهلاً للغاية، كما أنها تجعل سوء التواصل أو التواصل السلبي أسهل أيضًا. كن مستعدًا لذلك من خلال فهم القيود المفروضة على التكنولوجيا، والتفكير بعناية في كيفية تقسيم مسؤوليات العمل، بالإضافة إلى البحث عن شركاء المستقبل بشكل مستمر.