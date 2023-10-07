Rewrite this title: “الملاءمة هي الملك” يقول نائب رئيس Google في SMX لندن

ستساعدك المقالة التالية: “الملاءمة هي الملك” يقول نائب رئيس Google في SMX لندن

في كلمته الافتتاحية في SMX London، قال أميت سينغال، نائب الرئيس وزميل Google، الذي أعاد كتابة خوارزمية Google الأصلية عند تعيينه في عام 2000، اليوم إن “الملاءمة هي الملك”. وأضاف أن جوجل تنظر في مجموعة من ثلاث إشارات (الروابط، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإجراءات المستخدم) وكيف تدعم هذه الإشارات بعضها البعض لبناء مجموعة النتائج العضوية.

على الرغم من رفضه استخدام “السبورة البيضاء للخوارزمية المناسبة لك”، فقد أعطى سينغال تلميحات حول الاتجاه الذي تتجه إليه Google وما الذي يبحثون عنه باستخدام الخوارزمية الحالية.

كل شيء عاد إلى “الملاءمة”. تريد Google أن تقدم للمستخدم دائمًا النتيجة الأكثر صلة بالفرد. وسوف يستخدمون أي مصادر بيانات يمكنهم تحديد ذلك.

فيما يلي 5 نقاط وجدتها مثيرة للاهتمام من حديث سينهال.

1. رتبة المؤلف

ذكر سينغال أن مؤلف الصفحة يؤثر على التصنيف. قد يبدو هذا أمرًا شائعًا، لكنه ليس شيئًا سمعت أنه مؤكد.

لكن ضع في اعتبارك أن Google ينظر إلى جميع الإشارات معًا، وليس مجرد إشارة واحدة بمفردها.

2. الانحرافات في إشارات الترتيب

تبحث الخوارزمية عن كثب في الانحرافات في جميع الإشارات. لذا فإن شراء حزمة التغريدات التي تحتوي على 1000 تغريدة مقابل 10 دولارات ربما لا يكون أفضل رهان.

3. ابحث بالإضافة إلى إعادة تصميم عالمك لإيقاف الإصدارات الدولية

كشف سينغال أن Search Plus Your World كان يخضع لبعض الإصلاح الشامل في التصميم وأنه حتى اكتمال ذلك لن يتم طرحه دوليًا.

4. تستخدم Google مُقيّمي الجودة البشرية على نطاق واسع في اختبار تغييرات الخوارزمية

ناقش سينغال كيفية اختبار Google لتحسينات الخوارزميات الجديدة، وأحد الأجزاء التي اعتقدت أنها مثيرة للاهتمام هو أنه بمجرد أن يكتب المهندس تحسينًا، فإنه يخرج أولاً لاختبار A/B لمقيمي الجودة البشرية في Google قبل العودة إلى Google لتشغيله بشكل مباشر وحقيقي. جوجل اختبارات حركة المرور للتغيير.

5. تؤدي إجابات Google المباشرة الجديدة إلى المزيد من عمليات البحث

طرح أحد مشرفي المواقع سؤالاً “لماذا تقدم لـ Google المحتوى الخاص بنا إذا كنت ستقدم إجابات للمستخدمين دون إرسالها إلى مواقعنا على الويب؟” أجاب أميت أنهم وجدوا زيادة في عمليات البحث التي يجريها المستخدمون الذين يحصلون على مجموعة إجابات من Google (على سبيل المثال، ما هي عاصمة ولاية أوريغون؟) وبالتالي يرسلون في الواقع المزيد من الزيارات إلى مواقع الويب لأن المستخدمين لديهم المزيد من الوقت للتعمق أكثر باستخدام استعلامات أكثر تقدمًا بمجرد العثور على إجابة الاستعلام الأساسية الأولية. (على سبيل المثال، لماذا ليست بورتلاند عاصمة ولاية أوريغون؟)

على الرغم من أن ميزة الإجابة المباشرة هذه لم يتم طرحها على نطاق واسع بعد، إلا أنها ستتوفر قريبًا وفقًا لـ مقالة حديثة في وول ستريت جورنال حول هذا الموضوع. ومن الواضح أن هذه الميزة ستؤدي في الواقع إلى المزيد من عمليات البحث وزيادة عدد الزيارات إلى مواقع النتائج العضوية. أعتقد أن هذا سيؤدي حقًا إلى زيادة حركة المرور عندما أراها في التحليلات.