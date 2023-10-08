Rewrite this title: المليونير المناهض للمثليين يخضع للرقابة من جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: المليونير المناهض للمثليين يخضع للرقابة من جوجل؟

يدعي بريان سوتر، المؤسس المشارك المناهض للمثليين لمجموعة Stagecoach، أن موقعه على الإنترنت www.BrianSouter.com يتم تمييزه ومراقبته بواسطة Google بسبب موقفه السابق من القضايا الاجتماعية. في عام 2000، تبرع سوتر بمليون جنيه إسترليني لتمويل حملة دعم القسم 28 بشكل خاص؛ يذكر موقعه على الإنترنت التبرع على وجه التحديد. تم إلغاء المادة 28، التي تمنع الترويج للمثلية الجنسية من قبل السلطات المحلية، في اسكتلندا وكل بريطانيا العظمى في عامي 2000 و2003 على التوالي.

وبعد خسارة تصنيف موقعه، قال مستشار سوتر للعلاقات العامة والإعلام على شبكة الإنترنت: “ليس من حق Google أن تقرر أي المواقع يمكننا رؤيتها وتلك التي لا يمكننا رؤيتها”. على الرغم من أن غالبية مالكي مواقع الويب قد شعروا بالإحباط بسبب مشكلة التصنيف، إلا أن القليل منهم ذكروا أن محرك البحث لا ينبغي أن يكون لديه القدرة على “تحديد” ترتيب المواقع.

في حين أنه من المحير بعض الشيء أن موقع Souter على الويب لا يتم تصنيفه في الصفحات العشر الأولى من نتائج Google لطلب البحث “Brian Souter”، فقد وجدت مراجعة سريعة لموقعه العديد من الأسباب المحتملة. لتحسين التصنيف المستقبلي لموقعه، يجب على Souter تصحيح مشكلات تحسين محركات البحث الواضحة التالية:

روابط متداخلة – عثر Open Site Explorer على إجمالي 22 نطاقًا جذريًا مرتبطًا بموقع Souter. لتحسين فرصه في التصنيف بشكل جيد، يجب على Souter التركيز على بناء محتوى عالي الجودة وتحسين الارتباط الخاص به. التغييرات في الموقع – يجب تغيير علامتي H1 وH2، وهما “مرحبًا” و”آخر الأخبار” على التوالي، لتشمل الكلمات الرئيسية المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الموقع يحتوي على نسبة عالية من الشفرة إلى النص ومحتوى فريد قليل جدًا، وهو الأمر الذي لا تشجعه Google. محتوى مكرر – يمكن العثور على نسخة مطابقة من موقع Souter على http://www.briansouter.com.14feb-youth.com/ المقاييس الاجتماعية – المقاييس الاجتماعية، والتي تشمل واحدا Facebook مشاركة، سبع تغريدات، صفر Facebook الإعجابات، وعدم وجود نشاط Google +1، بحاجة إلى تحسين.

في حين أن فكرة تعرض موقع ويب للرقابة بسبب موقف اجتماعي اتخذه سوتر منذ أكثر من عقد من الزمن من المرجح أن يُنظر إليها على أنها ادعاء غير معقول ولا أساس له من الصحة في مجتمع تحسين محركات البحث، إلا أن جوجل يمكن أن تمنع مثل هذه الادعاءات من خلال عقوبة أكثر شفافية وعملية خفض التصنيف. .

[Sources Include: BrianSouter.com & Open Site Explorer]