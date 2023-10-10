Rewrite this title: المنافسة في السوق العالمية للسفر عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: المنافسة في السوق العالمية للسفر عبر الإنترنت

دراسة حالة تحسين محركات البحث الدولية: Hotels.com

في حين أن سوق السفر عبر الإنترنت أصبح تنافسيًا للغاية في الولايات المتحدة، إلا أن هناك العديد من الفرص الممتازة غير المستغلة للشركات التي تتطلع إلى التوسع دوليًا. الإنترنت عالمي ويتصل به الآن أكثر من 1.5 مليار شخص. يعيش العديد من هؤلاء الأشخاص في بلدان ذات طبقة متوسطة سريعة النمو وتنفق المزيد على السفر.

موقع Hotels.com هو أحد أبرز شركات السفر عبر الإنترنت. يستخدم الأشخاص الموقع للعثور على صفقات الفنادق سواء للسفر بغرض العمل أو لقضاء العطلات. ولكن مع إظهار سوق السفر الأمريكي نموًا أبطأ بسبب ضغوط الركود وزيادة المنافسة، ستكون الأسواق الدولية ذات أهمية متزايدة لمستقبل الشركة.

تتناول دراسة الحالة المصغرة هذه كيفية استخدام موقع Hotels.com للتسويق عبر البحث للتوسع عالميًا، بما في ذلك نقاط قوته وفرص التحسين.

شراء حصة السوق

إذن، ما الذي تفعله شركة Hotels.com للاستحواذ على حصة من سوق السفر العالمي الأكثر ربحًا؟ يتمثل التكتيك الأساسي للشركة في جذب الزيارات إلى مواقع الويب الخاصة بكل بلد باستخدام التسويق عبر البحث المدفوع. لكل دولة مستهدفة، قام موقع Hotels.com بإنشاء موقع باللغة المحلية مع عرض الأسعار بالعملة المحلية. على سبيل المثال، يمكن لشخص يبحث عن فندق على Google France أن ينقر على إعلان Hotels.com المدعوم ويتم توجيهه إلى الموقع الفرنسي الموجود على النطاق الفرعي fr.hotels.com.

يعد جذب الزائرين الدوليين إلى موقعك من خلال البحث المدفوع أمرًا جيدًا إذا كنت لا تمانع في تسليم مبالغ كبيرة من النقود إلى Google. ربما تفضل معظم الشركات استراتيجية مشتركة لتوجيه حركة المرور من خلال النتائج العضوية (أو غير المدفوعة) بالإضافة إلى النتائج المدعومة. يمكن لاستراتيجية تحسين محركات البحث الدولية المنفذة بشكل صحيح أن تقلل الاعتماد على البحث المدفوع وتخفض متوسط ​​تكلفة النقرة بشكل كبير.

قام موقع Hotels.com بتحسين مواقعه المخصصة لكل بلد. ولكن ما مدى جودة أدائهم؟

نقاط قوة تحسين محركات البحث الدولية

اسم النطاق: يعد اسم النطاق المعتمد على الكلمات الرئيسية عاملاً رئيسيًا في الحصول على تصنيفات عالية في محرك البحث. يحتل موقع Hotels.com المرتبة الأولى في نتائج البحث في الولايات المتحدة لمصطلح “فنادق” ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أن مصطلح الكلمة الرئيسية يساوي اسم النطاق الخاص بهم. يحتل موقع Hotels.com أيضًا المرتبة الأولى على موقع google.co.uk بالنسبة لمصطلح “الفنادق” ويحتل نطاقه الفرعي باللغة الألمانية المرتبة رقم 6 لنفس عبارة البحث على محرك بحث Google الألماني، google.de.

اتخذت شركة Hotels.com أيضًا قرارًا استراتيجيًا بشراء النسختين الإسبانية والبرتغالية المعادلتين لاسم النطاق الخاص بها -hoteles.com وhoteis.com. وقد ساعدتهم هذه الإستراتيجية في الحصول على المرتبة الأولى على Google في الولايات المتحدة والمرتبة الثانية في المكسيك لمصطلح “hoteles” والمرتبة الثانية في البرازيل لمصطلح “hoteis”.

هيكل الموقع: قام موقع Hotels.com بتنفيذ مواقع خاصة بكل دولة ومواقع إقليمية تستهدف الزوار الدوليين. تم إعداد غالبية هذه المواقع كنطاقات فرعية على موقع Hotels.com الرئيسي، على سبيل المثال de.hotels.com. بالنسبة لسوق أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية، أنشأت الشركة موقعًا منفصلاً على الويب، Hotels.com، وبالنسبة للبرازيل، hoteis.com باللغة البرتغالية.

على تحسين الصفحة: تم تحسين عناوين الصفحات والعلامات الوصفية والعناوين باللغة المحلية.

بناء وصلة: ويرتبط كل موقع من المواقع الخاصة بكل بلد بالمواقع الأخرى. وهذا على الأرجح يساعد النطاقات المنفصلة (hotels.com وhoteis.com) أكثر من أي شيء آخر، حيث من المرجح أن يتم خصم الروابط بين المواقع التي يتم تنفيذها كنطاقات فرعية بواسطة Google.

فرص للتحسين

النطاقات المحلية: يحتل موقع Hoteles.com المرتبة العاشرة على موقع Google Spain في فئة “hoteles” بينما يحتل موقع Hoteis.com المرتبة 36 في البرتغال بالنسبة لكلمة “hoteis” على الرغم من امتلاك نطاقات .com لهذه المصطلحات الرئيسية الشائعة للغاية. كان موقع التصنيف رقم 1 في كل من هذه الحالات هو الموقع الذي يحتوي على نطاق محلي خاص بالبلد -hoteles.es في إسبانيا وhoteis.pt في البرتغال.

في حين أن موقع Hotels.com قام بعمل ممتاز في تحسين مواقعه لأمريكا اللاتينية، إلا أنه فشل مع هذه المواقع في أوروبا. يبدو أن Google لا تعتقد أن هذه المواقع ذات صلة بالجمهور الأوروبي. ما يجب على موقع Hotels.com فعله لهذه الأسواق هو تنفيذ نطاقات فرعية، أحدهما يستهدف إسبانيا والآخر يستهدف البرتغال. والأفضل من ذلك، إذا كان السعر مناسبًا، فيمكنهم التفاوض على شراء موقعيhoteles.es وhoteis.pt.

أحد الدروس الرئيسية للشركات التي لديها أسماء نطاقات تعتمد على الكلمات الرئيسية، وتخطط للتوسع دوليًا، هو شراء النطاقات الخاصة بكل بلد أيضًا قبل أن يحاول منافس محلي سرقة السوق الخاصة بك.

بناء الارتباط المحلي: بالنسبة للمواقع التي تستهدف جماهير في بلدان معينة، من المهم الحصول على روابط من مواقع داخل تلك الدولة. غالبية الروابط إلى مواقع Hotels.com تأتي من مواقع أخرى مملوكة لها. بالنسبة للنطاقات الفرعية الخاصة بكل بلد، يعد هذا صحيحًا بشكل خاص وهو على الأرجح السبب وراء عدم أداء موقع Hotels.com بشكل جيد في أوروبا. إذا كان موقعهم الألماني، de.hotels.com، يحتوي على المزيد من الروابط من مواقع اللغة الألمانية، فمن المحتمل أن يكون ترتيبه أفضل مما هو عليه.

استراتيجية “الحقيبة المختلطة”.

تشتمل استراتيجية التسويق عبر البحث الدولي الخاصة بموقع Hotels.com على مواقع خاصة بكل دولة يتم تنفيذها على نطاقات فرعية لدول في أوروبا وآسيا، ومواقع منفصلة للمتحدثين بالإسبانية والبرتغالية. في حين يبدو أن هذه الإستراتيجية تعمل بشكل جيد إلى حد معقول بالنسبة للشركة، إلا أنه يمكن تحسينها من خلال تنفيذ المواقع المحلية على النطاقات المحلية مع تضمين الترجمات اللغوية على النطاق الرئيسي .com أيضًا. ومع ذلك، قد يكون هذا النهج مكلفًا لأنه يتطلب التفاوض على شراء النطاقات على مستوى الدولة التي تم الحصول عليها بالفعل من قبل رواد الأعمال المحليين الطموحين.