Rewrite this title: الموازنة بين إيجابيات وسلبيات تصميم موقع الويب المخصص

ستساعدك المقالة التالية: الموازنة بين إيجابيات وسلبيات تصميم موقع الويب المخصص

يعد موقع الويب الخاص بك عنصرًا مهمًا للغاية في التسويق عبر الإنترنت. في حين أن هذا قد يبدو وكأنه عبارة “حسنًا، دوه”، إلا أنه لا يوجد نقص في مواقع الويب سيئة التصميم لجعل الأمر يستحق أن نقوله مرة أخرى. أولاً، قد يكون موقع الويب الخاص بشركتك هو الانطباع الأول (ولكن ليس الوحيد) الذي تتركه علامتك التجارية لدى العميل المحتمل.

ماذا يقول موقع الويب الخاص بك عنك؟ هل هي قديمة ومزدحمة وغير جذابة؟ أم أنها بسيطة ومبسطة والمهنية؟ ثانيًا، إن تحسين محركات البحث خارج الموقع الخاص بك لا يقل جودة عن موقعك نفسه. يمكنك استثمار ساعات العمل في إنشاء مجموعة مذهلة من الروابط الواردة المتنوعة عالية الجودة التي لا مثيل لها، ولكن إذا كانت كل هذه الروابط تقود الزائرين إلى موقع سيئ التصميم، فسوف يغادرون بنفس السرعة التي أتوا بها. كل ما تبذلونه من جهود تحسين محركات البحث خارج الموقع تذهب مباشرة من النافذة.

يبدأ تطوير موقع ويب جيد بسؤال واحد: “هل أريد أن أدفع مقابل ذلك؟”

هناك المئات والآلاف من قوالب مواقع الويب المجانية التي يمكنك الاختيار من بينها عند إنشاء موقعك. بعضها رائع، والبعض الآخر لا ينبغي أن يرى النور أبدًا. من المحتمل أنه سيتعين عليك فرز الكثير من العناصر الأخيرة قبل العثور على واحدة يمكنك تحقيقها لتحقيق أهداف علامتك التجارية وموقعك.

إيجابيات قوالب المواقع المجانية

1. إنهم أحرار.

إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا جديدًا وتطلق موقعًا جديدًا، فقد لا تكون لديك الميزانية اللازمة لتصميم موقع ويب احترافي ومخصص. إن استخدام قالب مجاني يعني أنه يمكنك تخصيص ميزانيتك المحدودة في مكان آخر.

2. التوصيل والتشغيل

نظرًا لأن القوالب المجانية جاهزة، يمكنك فقط إدخال معلوماتك وتشغيلها. هناك الحد الأدنى من العمل المطلوب من جانبك. تحتاج النطاقات الجديدة إلى وقت لكسب عامل الثقة مع محركات البحث. كلما أسرعت في إطلاق موقعك، زاد الوقت الذي تمنحه لنفسك وموقعك للقيام بذلك.

3. يمكنك أن تفعل ذلك بنفسك

عندما تستخدم قالبًا مجانيًا، فأنت المصمم. يمكنك إجراء تغييرات في الساعة 2 صباحًا إذا كنت ترغب في ذلك، فأنت صاحب القرار.

سلبيات قوالب المواقع المجانية

1. المواقع الأخرى تبدو متشابهة

يتم استخدام أفضل قوالب مواقع الويب المجانية كثيرًا. من المحتمل أنك لست الوحيد الذي عثر على هذا التصميم المثالي المعين لموقعك. قد يكون هناك المئات من المواقع التي تبدو مثلها تمامًا.

2. يمكن للناس معرفة متى يكون مجانيًا

معظم القوالب المجانية لا تخفي حقيقة أنها قوالب مجانية بشكل جيد. ما لم تقم بإجراء بعض التعديلات الجادة لإنشاء رأس وتذييل مخصصين، يمكن لمعظم الأشخاص معرفة ذلك.

3. قد لا تتشابك بشكل مثالي

نظرًا لأن القالب لم يتم تصميمه خصيصًا لموقعك، فقد لا تتمكن من إنشاء موقعك المثالي.

إذا قررت أنك تريد الدفع مقابل تصميم موقع ويب مخصص، فليس هناك نقص في مصممي ومطوري الويب العظماء المستعدين للقيام بهذا العمل نيابةً عنك، إذا لم تكن لديك المهارات.

إيجابيات تصميمات مواقع الويب المخصصة

1. إنه كل ما تريده أن يكون

لا داعي للتنازل عند تطوير موقع ويب مخصص. يمكنك بنائه ليبدو ويشعر كيفما تريد.

2. يعكس علامتك التجارية بدقة

أنت لا تحاول تركيب ربط دائري في فتحة مربعة عندما تقوم بتصميم موقعك بشكل مخصص. أنت الوحيد الذي لديه هذا التصميم. تم تصميم كل جانب من جوانب هذا الموقع ليعكس علامتك التجارية وأهدافك عبر الإنترنت. يمكنك تخصيص تصميم موقعك ليتناسب مع بقية استراتيجية الإنترنت الخاصة بك.

3. لا داعي للقلق بشأن ذلك

إذا كنت لا تعرف أي شيء عن تصميم وتطوير الويب، فإن الاستعانة بمحترف للقيام بذلك نيابةً عنك سيزيل العبء عن كتفيك حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى.

سلبيات تصميمات مواقع الويب المخصصة

1. يمكن أن تصبح باهظة الثمن

اعتمادًا على مستوى المهارة، يمكن لمصمم الويب أو المطور أن يتقاضى منك مبلغًا يتراوح بين 35 دولارًا إلى 300 دولار في الساعة لإنشاء موقعك وصيانته. حتى لو كنت ترغب فقط في إجراء تغييرات صغيرة، فقد يصبح الأمر مكلفًا للغاية بسرعة كبيرة.

2. قد تستغرق التغييرات بعض الوقت

عندما لا تكون أنت من يتولى تصميم الويب، يتعين عليك الاعتماد على طرف ثالث لإجراء التغييرات المطلوبة. قد لا تحدث التطورات بالسرعة التي تريدها.

هناك إيجابيات وسلبيات لكل من القوالب المجانية والتصميمات المخصصة. عليك أن تقرر ما هو منطقي لعملك وميزانيتك. قد ترغب المواقع الجديدة في الالتزام بالنماذج المجانية حتى يكون لديها مساحة أكبر للمناورة في ميزانيتها. قد ترغب العلامات التجارية القائمة في إنشاء تصميم مخصص لضمان توافق علامتها التجارية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت بشكل صحيح. مهما كانت أسبابك، فقط تأكد من التفكير مليًا قبل بدء البث المباشر!