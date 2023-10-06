Rewrite this title: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 12/9/2012

ستساعدك المقالة التالية: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 12/9/2012

عدد لا بأس به من الندوات عبر الإنترنت للاختيار من بينها هذا الأسبوع! ابحث عن شيء يعجبك وقم بالتسجيل. يتمتع!

التصنيفات في تطبيق الويب

12 سبتمبر، الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: SEOMoz

مجانا

وصف: عرض تفصيلي مباشر مدته 30 دقيقة للتصنيفات في تطبيق الويب.

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التسويق B2B في عصر العميل

12 سبتمبر، الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: مايكل جرين (ضيف متحدث) – محلل أول، شركة Forrester Research؛ بول تايلور – الرئيس التنفيذي للتسويق عبر الإنترنت123

مجانا

وصف: دورات الشراء أصبحت أطول، والعميل المتمكن اليوم هو في مقعد السائق. يكافح المسوقون لتوصيل الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. مع حدوث 70% من التفاعلات مع العلامة التجارية قبل وصول المشتري، يجب على المسوقين إنشاء نظام بيئي للعلامة التجارية يشمل دورة الشراء الممتدة.

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كيفية إنشاء خطة تسويق محتوى ناجحة!

13 سبتمبر 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: أرني كوين

مجانا

وصف: 93 بالمائة من جميع المشترين (عبر الإنترنت أو في المتاجر) يستخدمون محركات البحث قبل إجراء عملية الشراء. هل ستكون مستعدًا لهم في عام 2013؟

تدرك الشركات الرائدة أنه بالإضافة إلى صفحات الويب القياسية التي تصف المنتجات والخدمات، فإن إحدى أفضل أدوات التسويق هي المحتوى الجذاب. ولكن كيف يمكنك التوصل إلى أفكار لهذا المحتوى، حتى لو كنت تعتقد أن عملك ممل؟ يعد إنشاء محتوى مقنع باستمرار يدفع زائر موقع الويب إلى التصرف أمرًا بالغ الأهمية لشركتك، وستوضح لك هذه الندوة عبر الويب كيفية وضع خطة لإنجاز ذلك.

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استراتيجيات تحسين محركات البحث القوية لتصنيفات Google رقم 1

13 سبتمبر، الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: مايكل فليشنر، MarketingScoop.om

مجانا

وصف: يقال إن Google توجه ما يقرب من 70 بالمائة من إجمالي حركة المرور العضوية إلى مواقع الويب والمدونات. هل تستفيد؟ – فقط إذا كنت في أعلى نتائج البحث للكلمات الرئيسية المستهدفة. ماذا تفعل لتحسين موقع الويب الخاص بك؟

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الاجتماعية في تطبيق الويب

19 سبتمبر، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: SEOMoz

مجانا

وصف: جولة تفصيلية مباشرة مدتها 30 دقيقة لتطبيق Social في تطبيق الويب.

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نجمة الروك النقدية الاجتماعية

19 سبتمبر، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: جيريمي شوميكر

مجانا

وصف: طريقة جديدة تمامًا وفريدة للأشخاص لكسب المال من خلال مساعدة الشركات المحلية وهو شيء لم تتم مشاركته من قبل.

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أصبح تحسين المحتوى أمرًا بسيطًا

26 سبتمبر، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: شون جاكسون (CopyBlogger) ولورا كروز (Search Engine Journal)

مجانا

وصف: إذا كان هناك أي شيء تعلمناه من تحديثات Panda وPenguin، فهو المحتوى القوي والمحسن الذي سيفوز دائمًا. تم إنشاء Scribe Content لمساعدة المبدعين على نشر محتوى مناسب لمحركات البحث. ولكن بدلاً من مجرد إخبارك بكل ما يمكن أن يفعله Scribe، تتعاون Search Engine Journal مع CopyBlogger Media لاستضافة ندوة مباشرة عبر الإنترنت لتظهر لك كيف يمكن أن تعمل هذه الخدمة من أجلك!

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كيفية إتقان LinkedIn للتسويق

تتوفر أول دورتين حسب الطلب، والدورة الأخيرة ستكون في 27 سبتمبر الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: سكوت إنجلمان (مدير التسويق عبر الإنترنت في LinkedIn) ومايك فولبي (CMO في HubSpot)

مجانا

وصف: يعد LinkedIn أفضل بنسبة 277 بالمائة في جذب العملاء المحتملين مقارنة بالشبكات الاجتماعية الأخرى. رائع! إذا كان تسويقك يعتمد على جذب العملاء المحتملين، فيجب عليك استخدام LinkedIn إلى أقصى إمكاناته.

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مؤتمرات الصناعة القادمة

معرض العالم الرقمي

27-29 سبتمبر

لاس فيغاس، نيفادا

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iStrategy

9-10 أكتوبر

شيكاغو، IL

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مؤتمر التحويل

9-10 أكتوبر

قدم. لودرديل، فلوريدا

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