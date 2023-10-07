Rewrite this title: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 22/08/2012

ستساعدك المقالة التالية: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 22/08/2012

إذن ما الذي تبحث عنه في الندوة عبر الإنترنت؟ موضوع مثير للاهتمام أو الأوقات والتواريخ؟ هل تشاهد الكثير أم تحضر القليل فقط؟ يتم تشغيل بعض الندوات عبر الإنترنت التي أنشرها عدة مرات خلال اليوم، ما هو الوقت الأفضل من اليوم بالنسبة لك؟ فقط خارج للحصول على القليل من ردود الفعل! يتمتع!

اربح أول 1000 دولار عبر الإنترنت

22 أغسطس، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: تيم كاستيلما

مجانا

وصف: سيوضح لك تيم كيف يمكنك – في أقل من 10 ساعات – أن تجني أول ألف دولار لك.

خلال التدريب المباشر، سيشارك تيم:

كيفية وضع المهارات والمعرفة لديك بالفعل للبدء في كسب المال

صيغة الخطوات الأربع لضمان النجاح من اليوم الأول

لماذا يقتل المماطلة والكمال عملك وكيفية التخلص منهما على الفور

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هل سيؤدي تحديث Panda الجديد إلى تدمير مواقع الويب الخاصة بك مرة أخرى؟

24 أغسطس، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: بريان جرين

مجانا

وصف:

تطرح Google أحد أكبر التحديثات على الإطلاق في نهاية الصيف. لم أشاهد تحذيرًا مثل هذا من قبل من Google طوال السنوات التي قضيتها على الإنترنت.

يحتوي هذا التحديث الجديد على العديد من مُحسّنات محرّكات البحث ومشرفي المواقع الذين يرتعشون في أحذيتهم. هل ستكون مستعدًا لذلك؟

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كيفية زيادة المبيعات مع SEO

23 أغسطس، الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ

المذيعة: داريا كيزيلوفا، برومودو

مجانا

وصف: ستكتشف هذه الندوة عبر الويب التقنيات الحديثة والمثبتة بمرور الوقت لتحسين محركات البحث للتجارة الإلكترونية. سيكون بالتأكيد مفيدًا لأصحاب أعمال البيع بالتجزئة الذين جربوا بالفعل بعض أساليب تحسين محركات البحث ويريدون الآن تضمين استراتيجية تسويق جديدة مخصصة للتجارة الإلكترونية.

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كيفية إتقان LinkedIn للتسويق

أول دورتين حسب الطلب، الدورة الأخيرة هي 27 سبتمبر، الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: سكوت إنجلمان،

مدير التسويق عبر الإنترنت في LinkedIn ومايك فولبي، مدير التسويق في HubSpot

مجانا

وصف: يعد موقع LinkedIn أفضل بنسبة 277% في جذب العملاء المحتملين مقارنة بالشبكات الاجتماعية الأخرى. رائع! إذا كان تسويقك يعتمد على جذب العملاء المحتملين، فيجب عليك استخدام LinkedIn إلى أقصى إمكاناته.

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مؤتمرات الصناعة القادمة:

iStrategy

9/11-9/12 سبتمبر

شيكاغو، IL

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معرض العالم الرقمي

27-29 سبتمبر

لاس فيغاس، نيفادا

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مؤتمر التحويل

9-10 أكتوبر

قدم. لودرديل، فلوريدا

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