Rewrite this title: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 6/6/2012

ستساعدك المقالة التالية: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 6/6/2012

أسبوع قصير هذا الأسبوع للندوات عبر الإنترنت، لذلك إذا رأيت أي ندوات قادمة فتأكد وأرسلها إلي. تعلم شيئًا جديدًا هذا الأسبوع واستمتع بفكرة جيدة!

علم التسويق عبر البريد الإلكتروني

13 يونيو، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: هوب سبوت

مجانا

وصف: التسويق عبر البريد الإلكتروني هو المعيار الذي يتم من خلاله قياس جميع عمليات التسويق الأخرى عبر الإنترنت. لكن التسويق عبر البريد الإلكتروني قد تغير. لم يعد من الجيد نشر قائمتك بالرسائل الإخبارية، بل يجب أن تتطور أساليب واستراتيجيات الإرسال الخاصة بك.

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أفكار محتوى قوية ومنخفضة التكلفة لتنمية أعمالك بسرعة!

14 يونيو، الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: التدابير العمودية

مجانا

وصف: يجب أن تعمل استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الحالية على تعزيز ودعم الأهداف التسويقية الشاملة لشركتك، بما في ذلك جذب المزيد من العملاء المحتملين والأعمال من جمهور الويب المستهدف. يعد إنشاء محتوى مقنع يدفع زائر موقع الويب إلى التصرف أمرًا بالغ الأهمية لعملك. بالإضافة إلى صفحات الويب القياسية التي تصف المنتجات والخدمات، تعلم الشركات الرائدة أن إحدى أفضل أدوات التسويق هي تزويد زوار الويب بمحتوى جذاب وفي الوقت المناسب.

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مؤتمرات الصناعة القادمة:

مؤتمر التحويل – شيكاغو

25-26 يونيو

شيكاغو، IL

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القمة التابعة – الشرق

12-14 أغسطس

نيويورك، نيويورك

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