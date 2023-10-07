Rewrite this title: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 11/04/2012

ستساعدك المقالة التالية: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 11/04/2012

تضع Hubspot عنوانًا مثيرًا للاهتمام للندوات عبر الويب بعنوان “علم الندوات عبر الإنترنت”. سيكون هذا أمرًا جيدًا للحضور إذا كنت مهتمًا بجذب العملاء المحتملين لمنتجك أو خدماتك من خلال ندوات مجانية عبر الإنترنت. إذا قمت بإنشاء واحدة، تأكد من إرسالها إلى طريقي! مؤتمر الزجاج الأزرق تم بيعه بالكامل. يمكنك وضع بريدك الإلكتروني في القائمة ليتم إعلامك بأي تغييرات. أتمنى لك أسبوعًا رائعًا!

أدوات الغراب تتجول

12 أبريل، الساعة 11 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا

المقدم: أدوات الغراب

مجانا

وصف: انضم إلينا في جولة Raven الأسبوعية، حيث سنعرض لك النظام الأساسي بأكمله، بالإضافة إلى الإجابة على أي أسئلة لديك.

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إنشاء حضور ويب ناجح

12 أبريل، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: خبراء التسويق

التكلفة: 129.00 دولارًا، مجانًا للأعضاء المحترفين

وصف: ما يقرب من 95% من جميع مواقع الويب تترك أموالاً على الطاولة، إما من خلال فرص المبيعات الضائعة أو من خلال إنفاق الموارد بشكل غير صحيح أو غير فعال. تتطلب مواقع الويب الفعالة (تمامًا مثل أي حملة) استراتيجيات مدروسة جيدًا ومنفذة جيدًا.

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علم الندوات عبر الإنترنت

17 أبريل، الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المقدم: هوب سبوت

مجانا

وصف: تعرف على كيفية استخدام الندوات عبر الإنترنت لتغذية جهاز جذب العملاء المحتملين لديك. انضم إلى ندوتنا المباشرة عبر الويب التي يستضيفها عالم وسائل التواصل الاجتماعي في HubSpot، دان زاريلا، والرائد في منصات الندوات عبر الإنترنت، Citrix GoToWebinar. سيغطي هذا الحدث كل ما تحتاج إلى معرفته لتحقيق النجاح التجاري من خلال الندوات التسويقية عبر الإنترنت.

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مؤتمرات الصناعة القادمة:

بلوجلاس لوس أنجلوس 2012 – لقد تم بيع هذا!

23، 24 أبريل

لوس أنجلوس، كاليفورنيا

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التابعة للقمة المركزية

15 – 16 مايو

هيوستن، تكساس

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SMX المتقدم سياتل

5،6 يونيو

سياتل، واشنطن

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معرض المدونة العالمية

5-7 يونيو

نيويورك، نيويورك

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مؤتمر التحويل – شيكاغو

25-26 يونيو

شيكاغو، IL

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