Rewrite this title: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 28/11/2012

ستساعدك المقالة التالية: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 28/11/2012

موسم العطلات المزدحم علينا. بين التسويق والتسوق وتناول الطعام، أتمنى أن تجد بعض الوقت لحضور بعض الندوات عبر الإنترنت. إذا سمعت عن أي ندوات عبر الإنترنت خلال الأسبوع – فتأكد من إرسالها إليّ. يتمتع!

استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المثبتة لجذب الأشخاص إلى عملك

29 نوفمبر، الساعة 2:00 ظهرًا بالتوقيت الشرقي

المقدم: توماس فارغيز

مجانا

وصف: اكتشف الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها لجذب عملاء جدد إلى عملك. ستعلمك هذه الندوة عبر الويب كيفية زيادة الإعجابات والمتابعين والمثبتات وإجراءات 1+ والمزيد

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5 طرق للاستفادة من الدفع بالنقرة (PPC) في موسم العطلات هذا

29 نوفمبر الساعة 12:00 ظهرًا (ظهرًا) بالتوقيت الشرقي

المقدم: لاري كيم ودان سلاجن

مجانا

وصف: يعد الحصول على نتائج تسويقية بسرعة خلال موسم العطلات أمرًا صعبًا. إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك هي من خلال إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC).

اكتشف كيف يمكنك استخدام الدفع لكل نقرة (PPC) لزيادة عدد الزيارات وفرص التحويل إلى موقع الويب الخاص بك خلال موسم العطلات.

انضم إلى لاري كيم، مؤسس WordStream، ودان سلاجين، رئيس علاقات التسويق العالمية، اللذين سيناقشان أساليب الدفع لكل نقرة (PPC) التي يجب استخدامها لزيادة مدى وصولك إلى Google.

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الأحداث القادمة

بحث قمة المطلعين

12-15 ديسمبر 2012

بارك سيتي، يوتا

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القمة التابعة – الغرب

13-15 يناير 2012

لاس فيغاس، نيفادا

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