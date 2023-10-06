Rewrite this title: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 21/11/2012

ستساعدك المقالة التالية: الندوات الأسبوعية والأحداث القادمة 21/11/2012

قبل أن تحشو وجهك بالديك الرومي غدًا، لدي بعض الندوات عبر الإنترنت لك. استمتع واستمتع بعيد الشكر السعيد!

أسوأ أخطاء الصفحة المقصودة:

الأكثر شيوعًا مقابل الأكثر تكلفة

21 نوفمبر، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا

المقدم: داستن سباركس

مجانا

وصف: ● اكتشف نصائح تحسين الصفحة المقصودة التي أثبتت فعاليتها.

● تعلم كيفية إجراء اختبارات A/B بشكل صحيح.

● فهم ما يعنيه سلوك الزائر.

● الاستفادة من التصميم الذي يركز على المستخدم لتحسين التحويلات.

● عزز مهاراتك في الإقناع عبر الإنترنت!

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أهم 10 أشياء يجب القيام بها في عالم تحسين محركات البحث (SEO) المتغير باستمرار

22 نوفمبر، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش

المقدم: برومودو

مجانا

وصف: ستركز الندوة عبر الويب على المبادئ الأساسية التي تهدف إلى بناء صفحة ويب مناسبة ببنية مقيدة بتحسين محركات البحث (SEO) ومحتوى قيم ومساعدتها في الترويج الأولي واللاحق.

كيفية بناء الأساس لاستراتيجية قوية موجهة نحو تحسين محركات البحث (SEO)، ويجب تنفيذ ما يجب القيام به على الفور لتحقيق النجاح

كيفية توسيع مجالات الترويج القوي القائم على تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام التقنيات الأكثر شيوعًا

ما هي الحيل التي يجب اتباعها بشكل صحيح وعدم الإفراط في استخدامها من أجل إنشاء موقع محسّن بشكل معقول.

كيفية قراءة الأفكار وإعطاء الناس ما يريدون على الفور

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5 طرق للاستفادة من الدفع بالنقرة (PPC) في موسم العطلات هذا

29 نوفمبر الساعة 12:00 ظهرًا (ظهرًا) بالتوقيت الشرقي

المقدم: لاري كيم ودان سلاجن

مجانا

وصف: يعد الحصول على نتائج تسويقية بسرعة خلال موسم العطلات أمرًا صعبًا. إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك هي من خلال إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC).

اكتشف كيف يمكنك استخدام الدفع لكل نقرة (PPC) لزيادة عدد الزيارات وفرص التحويل إلى موقع الويب الخاص بك خلال موسم العطلات.

انضم إلى لاري كيم، مؤسس WordStream، ودان سلاجين، رئيس علاقات التسويق العالمية، اللذين سيناقشان أساليب الدفع لكل نقرة (PPC) التي يجب استخدامها لزيادة مدى وصولك إلى Google.

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الأحداث القادمة

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي SMX

5-6 ديسمبر 2012

لاس فيغاس، نيفادا

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بحث قمة المطلعين

12-15 ديسمبر 2012

بارك سيتي، يوتا

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القمة التابعة – الغرب

13-15 يناير 2012

لاس فيغاس، نيفادا

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