Rewrite this title: النطاقات منتهية الصلاحية ومكافأة تصنيف Google؟

ستساعدك المقالة التالية: النطاقات منتهية الصلاحية ومكافأة تصنيف Google؟

هل سيكون لإحياء المحتوى في النطاق المتوقف أي نوع من ميزة التصنيف؟

كان هذا أحد الأسئلة الأكثر اهتمامًا التي أجاب عليها جون مولر، محامي بحث Google، في أحدث جلسة Hangout لساعات عمل Google SEO.

وأوضح مولر أيضًا كيفية تعامل Google مع النطاقات منتهية الصلاحية.

النطاقات المتوقفة ومنتهية الصلاحية

ما الفرق بين النطاق الموقوف والمنتهي الصلاحية؟

النطاقات المتوقفة: تم تسجيله، ولكن لم يتم استخدامه.

تم تسجيله، ولكن لم يتم استخدامه. النطاق منتهي الصلاحية: تم تسجيله مسبقًا ولكن تم السماح له بالانتهاء وإعادته إلى المجمع العام ليتم تسجيله من قبل شخص آخر.

عندما يشتري العديد من الأشخاص نطاقًا منتهي الصلاحية من وسيط النطاق، فإن ما يشترونه حقًا هو نطاق متوقف تم تسجيله مسبقًا.

سلطة المجالات منتهية الصلاحية؟

أراد الشخص الذي يطرح السؤال معرفة ما إذا كانت هناك أي “سلطة” متبقية من النطاق المتوقف والتي من شأنها أن تدفع Google إلى تسريع فهرسة النطاق وتصنيفه.

في حين أن مولر لم يتناول مسألة سلطة موقع الويب في إجابته، فقد نفى بشدة في الماضي أن جوجل تستخدم أي نوع من المقاييس التي تمثل “السلطة”.

هذا هو السؤال:

“لدي نطاق لم يتم استخدامه منذ أربع سنوات. كانت المدونة التي أملكها رائعة في مجالها. ولكن لأنني لم أرغب في بيعه، قمت بحذف كل المحتوى وتركت النطاق متوقفًا.

أريد إحياء المحتوى الموجود عليه ولكني أريد اتباع نهج مختلف قليلاً.

سؤالي هو، هل يحتاج Google إلى التعرف على مدونتي مرة أخرى كما لو كانت جديدة أم أن لدي فرصة أفضل لأكون مرجعًا في مجال تخصصي بشكل أسرع من المعتاد بسبب هذا المجال القديم؟”

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جوجل والمجالات منتهية الصلاحية

أكد مولر أنه لا توجد ميزة متعلقة بالتصنيف لاستخدام نطاق منتهي الصلاحية. إذن ما هي الخطوات التالية من وجهة نظر تحسين محركات البحث (SEO)؟

وفقا لمولر:

“لذا، إذا اختفى المحتوى لبضع سنوات، فربما نحتاج إلى معرفة ماهية هذا الموقع، والبدء من جديد نوعًا ما.

لذا، من وجهة النظر هذه، لم أكن أتوقع الكثير فيما يتعلق بنوع المكافأة لأنه كان لديك محتوى هناك في الماضي.

أفترض حقًا أنه سيتعين عليك إنشاء ذلك مرة أخرى مثل أي موقع آخر.

على سبيل المثال، إذا كان لديك عمل تجاري وأغلقته لمدة أربع سنوات ثم فتحته مرة أخرى، فسيكون من النادر أن يتذكرك العملاء ويقولون أوه نعم سأذهب إلى هذا العمل.

ويبدو مختلفا تماما. إنهم يقدمون أشياء مختلفة. لكنها كانت موجودة.

أعتقد أن هذا الموقف سيكون نادرًا في الحياة الواقعية… إذا صح التعبير أيضًا.

لذلك أفترض أنك بدأت من جديد هنا.

وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل من غير المنطقي عادةً البدء وشراء النطاقات منتهية الصلاحية على أمل أن تحصل على نوع من المكافأة مقابل استخدام تلك النطاقات منتهية الصلاحية.

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النطاقات منتهية الصلاحية ليس لها مكافأة تصنيف

بالنسبة لأولئك منا الذين لديهم 20 عامًا أو أكثر من الخبرة في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، فإن تفسير مولر بأن النطاقات منتهية الصلاحية ليس لها أي مكافأة لا يشكل مفاجأة.

لقد عرفنا هذا بالفعل لأن جيلنا هو الذي كان رائدًا في ممارسة شراء النطاقات منتهية الصلاحية وشهد اللحظة التي طبقت فيها Google تحديثًا خوارزميًا للتعامل معها.

لقد شهدنا بشكل مباشر كيف ساعدت النطاقات منتهية الصلاحية في الواقع على ترتيب المواقع بشكل أفضل.

لم تكن مفيدة لأغراض التصنيف فحسب، بل كان بإمكاننا أن نرى في شريط أدوات Google مقدار نظام تصنيف الصفحات الذي تقدمه.

ولم تكن النطاقات منتهية الصلاحية فقط هي التي تحتوي على نظام تصنيف الصفحات المحتفظ به. يمكن أن يكون الرابط إلى مجال معطل مصدرًا لتصنيف الصفحات أيضًا.

كانت الممارسة هي تشغيل الزاحف على موقع ويب شائع ومراجعة الروابط الصادرة التي عرضت رسالة الخطأ 404 لم يتم العثور على الصفحة.

كانت تلك الـ 404 عبارة عن روابط لصفحات ومواقع غير موجودة.

لذلك قمنا بشراء هذه النطاقات، التي تحتوي عادةً على أخطاء إملائية، ثم قمنا بإعادة توجيه تلك النطاقات إلى المواقع التابعة. في غضون أسابيع، سيتدفق نظام ترتيب الصفحات وسيبدأ الموقع التابع في الحصول على مرتبة أعلى.

كانت ممارسات شراء النطاقات التي بها أخطاء إملائية والتي تحتوي على الكثير من الروابط الواردة وشراء النطاقات منتهية الصلاحية جزءًا من ممارسة إعادة تدوير نظام ترتيب الصفحات للمساعدة في تصنيف المواقع دون الحاجة إلى إنشاء روابط.

لقد كانوا اختصارات لبناء الروابط.

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تتعامل خوارزمية Google بالفعل مع النطاقات منتهية الصلاحية

اكتشفت Google هذه الممارسة وفي عام 2003 غيرت الخوارزمية الخاصة بها لإعادة تعيين نظام تصنيف الصفحات للنطاقات منتهية الصلاحية.

قد يكون ذلك بمثابة صدمة لأولئك الجدد في مجال تحسين محركات البحث (SEO) ولديهم خمس سنوات أو أكثر من الخبرة ويؤمنون بالنطاقات منتهية الصلاحية.

ولكنها الحقيقة.

كنت أتدرب على تحسين محركات البحث في الوقت الذي حدث فيه ذلك وشهدت تداعيات هذا التغيير.

إعلان عن تحديث نطاقات Google منتهية الصلاحية

تم الإعلان عن إعادة تعيين نظام تصنيف الصفحات للنطاقات منتهية الصلاحية بواسطة أحد مهندسي Google الذي استخدم لقب WebmasterWorld الخاص بـ GoogleGuy.

في أغلب الأحيان كانت هوية GoogleGuy هي Matt Cutts.

لكن مهندسي البحث الآخرين استخدموا هذا الاسم المستعار أيضًا لإصدار إعلانات باسم Google أيضًا.

في منشور WebmasterWorld يسمى أخبار جيدة حول النطاقات منتهية الصلاحية، نشرت جوجل هذا:

“مرحبًا، سيصدر المؤشر قريبًا، لذلك أردت أن أعطي الناس فكرة عما يمكن توقعه لهذا المؤشر. بالطبع إنها أكبر وأعمق (مرحبًا!)، لكننا ركزنا أيضًا بشكل أكبر على التحسينات الخوارزمية لمشكلات البريد العشوائي.

أحد التحسينات الناتجة عن هذا الفهرس هو التعامل بشكل أفضل مع النطاقات منتهية الصلاحية – ستتم إعادة تعيين سلطة النطاق عند انتهاء صلاحية النطاق، على الرغم من أن الروابط المتدلية إلى النطاق منتهية الصلاحية لا تزال موجودة على الويب. “

أكدت Google أن النطاق منتهي الصلاحية لا يزال من الممكن تصنيفه ولكن ليس بسبب أي روابط موجودة مسبقًا لأنها لم تعد تحتسب.

كتب GoogleGuy:

“…يمكنك إدخال هذا النطاق إلى Google؛ لن تحصل على رصيد مقابل أي روابط موجودة مسبقًا. “

بالإضافة إلى ذلك، أشار GoogleGuy إلى أن النطاقات منتهية الصلاحية ذات العقوبات الموجودة مسبقًا ستظل تحمل تلك العقوبات.

نصح GoogleGuy:

“في الوقت الحالي، يمكن أن تظل العقوبات على المجال. لذلك ستحتاج إلى إجراء البحث قبل شراء النطاق.”

لم تكن إعادة تعيين نظام ترتيب الصفحات مقتصرة على النطاقات منتهية الصلاحية. تمت أيضًا إعادة تعيين نظام تصنيف الصفحات للنطاقات التي بها أخطاء إملائية أيضًا.

انهار سوق النطاقات منتهية الصلاحية بعد فترة وجيزة وتوقف الناس عن شرائها إلى حد كبير.

عودة شراء النطاقات منتهية الصلاحية

ثم بعد حوالي عشر سنوات، جاء جيل جديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) وأعادوا اكتشاف النطاقات منتهية الصلاحية، دون معرفة تاريخ اتخاذ Google للتدابير اللازمة للتأكد من أنها لم تعد تعمل.

بدأ أمر النطاق منتهي الصلاحية بالكامل من جديد.

يمكن العثور على أدلة غير مؤكدة لدعم أي ممارسة لتحسين محركات البحث تقريبًا. يمكن للمرء أن يجد أيضًا مناصرين صريحين يدعمون الاستراتيجيات غير الفعالة مثل التعليقات غير المرغوب فيها. لذلك ليس من المستغرب أن ينتشر شيء مثل النطاقات منتهية الصلاحية مرة أخرى.

استرجاع المعلومات العدائية

يمكن لـ Google إيقاف تدفق نظام ترتيب الصفحات من الروابط الموجودة في الشريط الجانبي أو التذييل.

يمكن لـ Google تحديد مقدار تدفقات نظام ترتيب الصفحات من موقع إلى آخر اعتمادًا على ما إذا كان هذا الرابط ذا صلة أم لا.

يمكن لـ Google إيقاف تدفق نظام ترتيب الصفحات من موقع إلى موقع آخر نظرًا لعدم وجود سياق ذي صلة بالرابط.

يمكن لمعظم مُحسنات محركات البحث (SEO) فهم تلك المتعلقة بـ Google.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالروابط منتهية الصلاحية، يشعر بعض مُحسنات محركات البحث أن Google غير فعال وغير قادر على إعادة تعيين نظام ترتيب الصفحات للنطاقات منتهية الصلاحية.

تتمتع شركة Google بخبرة تزيد عن 20 عامًا في التعامل مع التلاعب بمحرك البحث الخاص بها، بما في ذلك التعامل مع النطاقات منتهية الصلاحية (الموثقة أعلاه).

حتى أن هناك اسمًا لتصميم أنظمة بحث مقاومة للتلاعب، وهو ما يسمى “استرجاع المعلومات العدائية”.

في عالم معالجة اللغات الطبيعية، وBERT، وMUM، وبالنظر إلى إعلان Google عن إعادة تعيين نظام ترتيب الصفحات للنطاقات منتهية الصلاحية في عام 2003، فقد يكون من الممكن إثبات أن ذلك يشدد على حدود المعقولية للادعاء بأن كل ما يتطلبه الأمر لهزيمة Google هو هزيمة Google. شراء نطاق منتهي الصلاحية.

الاقتباس

إعلان عام 2003 بأن Google ستعيد تعيين نظام ترتيب الصفحات على النطاقات منتهية الصلاحية

أخبار جيدة حول النطاقات منتهية الصلاحية

لا توجد مكافأة SEO للنطاقات منتهية الصلاحية

شاهد جون مولر وهو يشرح أن النطاقات منتهية الصلاحية لا تتمتع بميزة تحسين محركات البحث عند علامة الدقيقة 35:31