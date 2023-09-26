Rewrite this title: النطاق الفرعي إلى عمليات ترحيل موقع المجال الرئيسي

ستساعدك المقالة التالية: النطاق الفرعي إلى عمليات ترحيل موقع المجال الرئيسي

سُئل جون مولر من Google عن ترحيل نطاق فرعي إلى النطاق الرئيسي. أوضحت إجابته سبب صعوبة القيام بهذا النوع من ترحيل الموقع. وأوضح ما الذي يجب البحث عنه لزيادة فرص النجاح.

الانتقال من المجال الفرعي إلى المجال الرئيسي

شارك الشخص الذي طرح السؤال المعلومات الأساسية التي تفيد بأن النطاق الفرعي للموقع موجود منذ عقود. وأوضحت أنه الجزء الأكثر أهمية في الموقع.

ونظرًا لأهمية هذا القسم من الموقع، فقد كانت مهتمة بتجنب أي تأثير سلبي من ترحيل محتوى النطاق الفرعي إلى موقع جديد داخل النطاق الرئيسي.

وذكرت أيضًا أن موضوع المجال الفرعي كان السياسة وقضايا الحياة اليومية مثل سياسة الصحة العامة.

ركزت إجابة جون مولر على ما يجب الانتباه إليه بشكل عام حول الانتقال من نطاق فرعي إلى نطاق رئيسي.

ومع ذلك، فإن الجزء الأخير من إجابته يتكون من نصائح إضافية تتعلق بجانب النشر في أخبار Google.

ترحيل النطاق الفرعي: من الصعب معرفة النتيجة الدقيقة

توقف جون مولر للحظة للتفكير في إجابته.

أعطت وقفته المدروسة الانطباع بأن الإجابة كانت معقدة وأنه كان يأخذ لحظة لتنظيم كيفية الإجابة على السؤال بشكل أفضل.

يتوقف جون مولر للتفكير في إجابته

يتوقف جون مولر من Google مؤقتًا للتفكير في إجابته لإجابة ترحيل موقع النطاق الفرعي

عندما أجاب، توقف جون عدة مرات، مما أعطى الانطباع مرة أخرى بأن هذا سؤال صعب الإجابة عليه.

ربما كان السبب هو أن النقطة الرئيسية في إجابته هي أن نتيجة ترحيل النطاق الفرعي إلى النطاق الرئيسي غير مؤكدة أكثر من ترحيل موقع واحد لواحد من مجال إلى مجال آخر.

أجاب جون مولر:

“امم… أنا… أعتقد أنه يمكنك القيام بذلك

…

لذا… دعني أرى… اه…

ترى…أعتقد…

أحد الجوانب الرئيسية هنا أه… المهم هنا عند الانتقال من نطاق فرعي إلى النطاق الرئيسي، إلى دليل مختلف على سبيل المثال، هو أننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على موقع الويب الجديد بشكل عام ونوع من إعادة تقييم الوضع العام .

وهذا يعني أنه من الصعب معرفة ما سيحدث بالضبط في وقت مبكر.

أعتقد أنه من المهم التأكيد على أن مشكلة ترحيل النطاق الفرعي إلى النطاق الرئيسي هي أنه، وفقًا لجون، قد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم ما هو الآن، وفقًا لمولر، موقع ويب جديد.

بينما في عملية ترحيل موقع واحد لواحد، ليست هناك حاجة لإعادة تقييم الموقع بأكمله لأن الموقع يظل كما هو.

عمليات ترحيل النطاق الفرعي: من الصعب معرفة ذلك بالضبط

واصل مولر إجابته، مؤكدًا أنه قد يكون من الصعب معرفة نتيجة ترحيل النطاق الفرعي إلى النطاق الرئيسي بالضبط.

“إنه شيء يمكنك من خلاله استخدام معرفتك وخبرتك لمعرفة القليل عما يمكن أن يحدث.

ولكن من الصعب معرفة ذلك بالضبط لأنه إذا انتقلت من نطاق إلى نطاق مختلف، فمن السهل على أنظمتنا أن تقول لك، خذ كل شيء هنا وانسخه هنا.

ولكن إذا انتقلت من نطاق فرعي إلى نطاق رئيسي، فأنت في الأساس تقوم بدمج أجزاء مختلفة من موقع الويب.

وهذه النتيجة النهائية التي لديك، ستعتمد على هيكلك النهائي.

خطط لترحيل النطاق الفرعي مسبقًا

شجع مولر بعد ذلك التخطيط مسبقًا من خلال رسم خريطة لترحيل الموقع من الموقع القديم إلى الموقع الجديد في المجال الرئيسي.

واقترح مولر أيضًا، بشكل عام، قيمة تعيين النطاق القديم قبل ترحيل الموقع من أجل التحقق من نجاح ترحيل النطاق الفرعي.

في رأيي، قد يكون من المفيد إنشاء خريطة لبنية النطاق الفرعي القديم باستخدام أداة زحف مثل Screaming Frog، وإنشاء عمليات إعادة التوجيه 301 بعد ترحيل الموقع، ثم إجراء زحف كامل للنطاق الفرعي القديم للتأكد من أن جميع تم تنفيذ عمليات إعادة التوجيه 301 وللتحقق من أي استجابة لم يتم العثور على صفحة 404 كإشارات لخطأ محتمل.

واصل مولر إجابته:

“لذا، أعتقد بشكل عام أنه شيء يمكنك من خلاله إجراء هذه الأنواع من التغييرات.

ولكن عليك أن تنتبه إلى أنك تقوم بها بطريقة معقولة.

وما أوصي بفعله هنا هو التأكد من أن لديك تعيينًا واضحًا جدًا لموقعك القديم على الويب إلى الموقع الجديد ثم التحقق من جميع عناوين URL القديمة هذه.

يمكنك استخدام… هناك أدوات مختلفة لاختبار ذلك.

ولكن تأكد حقًا من نقل كل شيء بشكل صحيح.

ثم تحقق مرة أخرى من خلال الزحف إلى النطاق الرئيسي مرة أخرى بشكل منفصل للتأكد من أن البنية الجديدة لموقع الويب الخاص بك على ما يرام وأنه يمكن العثور على جميع الصفحات.

وبالنسبة للجزء الأكبر، أفترض أن ذلك سيكون جيدًا.

أعني أنه من الممكن ارتكاب أخطاء أخرى أيضًا. لكن هذه عادة ما تكون أكثر أنواع المشكلات شيوعًا.

من غير الواضح إلى متى ستستمر آثار الهجرة

يختلف كل موقع من حيث الموضوع والحجم وكيفية ملاءمة هذا الموضوع للموقع بشكل عام. كان جون غامضًا بشكل مفهوم بشأن المدة التي ستستغرقها عملية ترحيل الموقع حتى تستقر الأمور.

وأوضح مولر:

“لا أعرف ما الذي أوصي به من حيث المدة التي سيستغرقها هذا أو ما هو التأثير النهائي.

أظن أنك ربما سترى تأثيرًا لبضعة أسابيع حتى تستقر الأمور.

ولكن ينبغي أن يكون ممكنا.”

نصيحة بشأن ترحيل الموقع لناشري أخبار Google

النصيحة التالية التي شاركها مولر والتي كانت خاصة بناشري أخبار Google:

“إذا كنت أحد ناشري أخبار Google، فسأتأكد أيضًا من الاتصال بأي شخص مناسب لك على موقع أخبار Google، في مركز المساعدة لناشري أخبار Google.

يوجد أيضًا نموذج اتصال، فقط لإعلامهم بأنك تنتقل من مجموعة عناوين URL هذه إلى مجموعة مختلفة من عناوين URL.

في بعض الأحيان يحتاجون إلى إجراء بعض التغييرات في مركز الناشرين… لا أعرف كل التفاصيل هناك.

ولكن فقط للتأكد من أنهم على علم بذلك أيضًا.

ولكن بخلاف البحث نفسه، فإن القيام بهذه الخطوة، والتأكد من ترتيب كل شيء، هو في الأساس ما يتعين عليك القيام به.

النطاق الفرعي إلى عمليات ترحيل موقع المجال الرئيسي

يعد إجراء تغييرات كبيرة على موقع الويب أمرًا مخيفًا، خاصة عندما يكون أداء الموقع جيدًا حاليًا. يجب أن ينكسر شيء ما لإصلاحه، أليس كذلك؟

يجب أن تكون أي تغييرات مدفوعة بتحسينات في شيء أقل مما يمكن أن يكون حاليًا، مثل تحسين تجربة المستخدم، على سبيل المثال.

الاقتباس

كيفية نقل النطاق الفرعي إلى المجال الرئيسي

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