Rewrite this title: الوعي بالعلامة التجارية هو وقود SEM

ستساعدك المقالة التالية: الوعي بالعلامة التجارية هو وقود SEM

أثناء عودتي من SMX Advanced في سياتل، ظللت أفكر في وجود Bing والمدى الذي ستقوم Microsoft به بالترويج لمحرك البحث الجديد الخاص بها.

بين تضيء إبرة الفضاء خلال حفل الإطلاق، الإعلانات التلفزيونية و 100 مليون دولار في الإعلانات، لا يسعني إلا أن أتساءل عن مدى ذلك. بشكل عام، تميل صناعة التسويق عبر البحث إلى الاستياء من التسويق التقليدي. إن تتبع المقاييس وإثبات عائد الاستثمار أمر متأصل فينا. الفشل هو نقص التحويلات والزيارات والتصنيفات.

ولكن هناك ما يمكن قوله عن هذا النوع من الرؤية والوعي بالعلامة التجارية. بعد كل شيء، يجب أن يأتي الطلب على البحث من مكان ما. دائمًا ما تكون مصطلحات البحث ذات العلامات التجارية هي أهم محركات حركة المرور. تجذب الكلمات الرئيسية التي لا تحمل علامات تجارية الكثير من الزيارات جزئيًا بسبب التعرف على الأسماء.

يحتاج الباحثون إلى الشرعية في المعلومات والمنتجات والخدمات التي يبحثون عنها. وإذا لم أسمع عن شركة من قبل، ولكني أرى أنها تحتل المرتبة الأولى في مصطلح البحث الخاص بي، فلن أقتنع تمامًا بالنقر دون إجراء فحص سريع لشيء أعرفه أولاً. ربما الشيء الوحيد الذي يناسبهم هو شركة تحسين محركات البحث (SEO) الرائعة حقًا. أحتاج إلى أكثر من مجرد تصنيف رقم واحد.

نحن كمسوقين لمحركات البحث نسبب لأنفسنا ضررًا كبيرًا من خلال عدم تقييم جهود التسويق التقليدية. إنها ليست ضيقة فحسب، بل إنها تحرمنا من جهودنا. نحن ببساطة لا نستطيع أن نبطل صلاحية إعلان إذاعي أو تلفزيوني في نفس الوقت بينما ندافع عن قيمة وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات السياقية في نفس آخر.

نظرًا لشباب صناعة التسويق عبر محركات البحث (SEM)، لا يزال لدينا الكثير من الثغرات التي يتعين علينا سدها حتى نتمكن من الحصول على منصة حوار حول مركزية عائد الاستثمار في البحث. وسائل التواصل الاجتماعي، وإحالة النقرة الأولى مقابل إحالة النقرة الأخيرة، وتحويل شبكة المحتوى، وتتبع الكوابيس التي تنبع بانتظام من جميع محركات الحجز السريعة وعربات التسوق المعقدة على سبيل المثال لا الحصر.

النقطة المهمة هي أنه قد لا يكون من المفيد قلب الأمور لحساب عائد الاستثمار لوسائل التواصل الاجتماعي. أو الابتعاد عن أساليب التسويق الأخرى عبر الإنترنت التي قد لا تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة التحويلات أو المبيعات. سيكون هناك دائمًا عنصر في التسويق عبر البحث لا يمكن قياسه وتحويله إلى نسبة مئوية.

المفتاح هو الحصول على فهم أعمق بين العلاقات السببية. ماذا يحدث لحركة المرور العضوية عندما يتوقف البحث المدفوع عن المصطلحات ذات العلامات التجارية؟ انخفاض حركة المرور الذي يمكن أن يعزى إلى تغييرات الخوارزمية، والموسمية، وما إلى ذلك – هل يمكن ربط ذلك بالتغيير في جهود التسويق خارج الإنترنت؟ سيؤدي توضيح هذه الروابط بشكل فعال إلى إضعاف المدير المالي وتمكين المسوقين ودعم صناعة التسويق عبر البحث إلى مستوى جديد.