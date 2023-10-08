Rewrite this title: الوكالات الفيدرالية تبدي إعجابها بوسائل التواصل الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: الوكالات الفيدرالية تبدي إعجابها بوسائل التواصل الاجتماعي

مع استخدام العديد من الشركات والأفراد لوسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام ليصبحوا أكثر انسجامًا مع العالم والمزيد من الفرص التجارية، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن المزيد والمزيد من الوكالات الفيدرالية تحذو حذوها.

وفقًا لاستطلاع حديث لوسائل التواصل الاجتماعي في القطاع العام أجرته Market Connections، شهدت LinkedIn أكبر عدد من الزيارات على مدار العام الماضي من الوكالات الفيدرالية، متصدرة Facebook, Twitter و YouTube فى المعالجة.

ومن بين النقاط البارزة في الاستطلاع الذي شمل حوالي 900 مشارك من القطاع العام:

يستخدم الآن ما يقرب من 70 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع الفيدرالي تطبيق Linked In في العمل، مقارنة بـ 32 بالمائة من المشاركين في نفس الاستطلاع قبل عام؛

تقوم المزيد من الوكالات الفيدرالية بإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى مواقع الشبكات الاجتماعية أثناء العمل؛

19 بالمائة فقط من الوكالات تحظر الوصول إلى بعض أو كل مواقع الشبكات الاجتماعية أثناء العمل. وكان الرقم 55 في المئة قبل عام واحد فقط

موقع اجتماعي يتمتع بأكبر نسبة استيعاب في الاستخدام

وفي مزيد من التفصيل للدراسة، بينما شهدت LinkedIn أكبر زيادة في الاستخدام، Twitter وارتفعت النسبة من 30 بالمئة عام 2010 إلى 55 بالمئة عام 2011 Facebook رؤية قفزة من 72 في المئة في عام 2010 إلى 86 في المئة هذا العام.

وسجلت مواقع الشبكات الاجتماعية الخاصة بالحكومة أيضًا زيادة في المشاركة الفيدرالية، حيث أفاد 35 بالمائة من الموظفين الفيدراليين و55 بالمائة من المقاولين أنهم استخدموا GovLoop، مع 30 بالمائة من موظفي الحكومة والمقاولين يستخدمون Gov Twit.

وفي الوقت نفسه، أفاد 37% من المشاركين الفيدراليين أنه يُسمح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تمثيل وكالاتهم، مقابل 9% فقط قبل عام.

وفقًا للمشاركين الفيدراليين، كانت وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة للغاية فيما يلي:

إعلام عملية صنع القرار (100 بالمائة)؛

التواصل خارجيًا مع المواطنين والوكالات الأخرى (81 بالمائة)؛

التواصل مع الزملاء (78 بالمائة)؛

إجراء الأبحاث (64 بالمائة)؛

الترويج والتسويق (61%).

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن الوكالات الفيدرالية تبدو أكثر راحة مع موظفيها الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل في بيئات أقل سيطرة.

في حين أفاد 92% من المشاركين الفيدراليين أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في المنزل، لاحظ 74% أنهم يستخدمونها في العمل، ويستخدمها 70% عبر الأجهزة المحمولة.

في حين أن المزيد والمزيد من الموظفين الفيدراليين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ويستمتعون بالفوائد العديدة التي توفرها، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجههم.

ومن بين أكبر التحديات ما يلي:

بما في ذلك الحوكمة الداخلية والقضايا القانونية (41 بالمائة)؛

مواءمة استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي مع مهمة الوكالة (40 بالمائة)؛

قياس العائد على الاستثمار (31%).

التحدي الكبير الآخر الذي يواجه الوكالات الفيدرالية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي هو الأمن.

يشير تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام من مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) إلى أن أقل من ثلث الوكالات الفيدرالية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي قد شكلت ضمانات ضد المتسللين الذين يسعون إلى استغلال حساباتهم لإنتاج هجمات إلكترونية ضد الشبكات الفيدرالية.

في حين أن بعض الوكالات قد اتخذت تدابير أمنية لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن غالبيتها لم يكن لديها تحليل موثق للمخاطر الأمنية التي يمكن أن تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي على المعلومات أو الأنظمة الفيدرالية.

ووفقاً لشهادة أدلى بها مدير الاستخبارات الوطنية في وقت سابق من هذا العام، فإن كمية البرامج الضارة التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر والشبكات الأمريكية تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين فقط.

في حين أن التحديات لا تزال قائمة بالنسبة للوكالات الفيدرالية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أحدث أرقام الاستطلاع تظهر أن المزيد والمزيد من الوكالات الفيدرالية تبتعد عن كونها معادية للمجتمع.