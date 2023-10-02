Rewrite this title: الويب أقل ملاءمة للجوال في عام 2023 مقارنة بعام 2017

ستساعدك المقالة التالية: الويب أقل ملاءمة للجوال في عام 2018 مقارنة بعام 2017

تكشف مقارنة مقاييس سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول من عام 2017 إلى عام 2018 أن مواقع الويب أصبحت أقل ملاءمة للجوال اليوم عما كانت عليه قبل عام. وهذا أمر سيء بالنسبة للإنترنت. ولكن يمكن أن يكون خبرا جيدا بالنسبة لك.

HTTPArchive هو مشروع شقيق لـ Archive.org. يأخذ موقع Archive.org لقطات من الإنترنت بالكامل تقريبًا ويحتفظ بسجل دائم لها. يقوم HTTPArchive بتسجيل إحصائيات أداء تلك المواقع.

الاستجابة ليست دائمًا مناسبة للجوال

لقد حذرت Google ناشري الويب من فهرسهم المتوافق مع الجوّال، وسارع الناشرون إلى جعل مواقعهم متوافقة مع الجوّال. على الرغم من أنه قد يبدو وفقًا للروايات أن معظم المواقع تستجيب ويتم عرضها على الأجهزة المحمولة، إلا أن الحقيقة المفاجئة هي أن معظم المواقع أقل ملاءمة للجوال.

الطلاء المحتوى الأول

First Contentful Paint هو المقياس الذي يقيس عدد الثواني التي تمر من وقت انتقال المستخدم إلى الصفحة حتى يصبح المحتوى الرئيسي متاحًا ليستهلكه زائر الموقع.

وفقًا لـ HTTPArchive.org، فإن متوسط ​​عدد الثواني التي يستغرقها المستخدم قبل أن يتمكن المستخدم من استخدام موقع الجوال هو 5.9 ثانية. ويمثل ذلك زيادة قدرها 22.9%.



حان الوقت للتفاعل المستمر

يقيس هذا المقياس المدة التي يستغرقها من لحظة انتقال زائر الموقع إلى صفحة الويب حتى تصبح الصفحة قابلة للاستخدام بالكامل وتفاعلية. متوسط ​​الوقت الذي يحتاجه زائر الموقع للانتظار هو 14.6 ثانية. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 20.7% عن عام 2017.

يكشف هذا المقياس عن مقدار الوقت المذهل الذي يحتاجه زوار مواقع الجوال لانتظار صفحة ويب واحدة. على الرغم من أن صفحات الويب التالية قد تستغرق وقتًا أقل للتنزيل، إلا أنه سيكون هناك عدد أقل من الزوار لزيارة تلك الصفحات الأخرى. يتخلى العديد من الزائرين عن صفحة الويب إذا فشل تنزيلها بالسرعة الكافية. عرض المقياس هنا.

لماذا تعتبر المواقع الصديقة للجوال أقل ملاءمة للجوال؟

للإجابة على هذا السؤال عليك مراجعة البيانات بالتفصيل. وهنا انهيار سريع:

وزن جافا سكريبت

زاد متوسط ​​وزن ملفات JavaScript بنسبة 50.1%

وزن CSSر

زاد متوسط ​​وزن ملف CSS بنسبة 36.8%

وزن HTML

زاد متوسط ​​وزن HTML اللازم لإنشاء صفحة ويب بنسبة 117.5%

وزن الخط

زاد متوسط ​​وزن تنزيلات الخطوط بنسبة 18.3%

وزن الصورة

ارتفع متوسط ​​وزن الصور المقاسة بالبايت بنسبة 13.9%

عبر جميع المقاييس المهمة، أصبحت صفحات الويب أقل ملاءمة للجوال في عام 2018 مقارنة بعام 2017.

لماذا هذه المقاييس مهمة؟

وفقا لجوجل:

…تبين أن المواقع التي يتم تحميلها خلال 5 ثوانٍ حققت جلسات أطول بنسبة 70%، ومعدلات ارتداد أقل بنسبة 35%، وإمكانية عرض إعلان أعلى بنسبة 25% مقارنة بالمواقع التي تستغرق وقتًا أطول بأربع مرات تقريبًا في 19 ثانية.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر سرعة الموقع على الأرباح والمبيعات. إليك ما أظهرته بيانات جوجل:

“المواقع البطيئة لها تأثير سلبي على الإيرادات، والعكس صحيح أيضًا.

بالنسبة إلى Mobify، أدى كل انخفاض بمقدار 100 مللي ثانية في سرعة تحميل الصفحة الرئيسية إلى زيادة بنسبة 1.11% في التحويل المستند إلى الجلسة، مما أدى إلى متوسط ​​زيادة في الإيرادات السنوية يبلغ حوالي 380,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، أدى الانخفاض بمقدار 100 مللي ثانية في سرعة تحميل صفحة الخروج إلى زيادة بنسبة 1.55% في التحويل المستند إلى الجلسة، والذي أدى بدوره إلى متوسط ​​زيادة في الإيرادات السنوية تبلغ حوالي 530.000 دولار أمريكي.

الوجبات الجاهزة: المنافسة ذات الأداء الضعيف يمكن أن تكون مصدر قوتك

إحدى قواعدي لتحليل المنافسة هي تحديد نقاط الضعف لدى المنافسين والتفكير في جعلها نقاط قوتك. سواء كنت تمتلك علامة تجارية كبيرة أو أمًا ذكية، فإن تحسين سرعة صفحتك يعد وسيلة مفيدة لتحسين المبيعات وربما تحسين تصنيفاتك.

موارد للمساعدة في تحسين الأرباح ومقاييس السرعة

قراءة كاملة تقرير حالة الويب هنا.

كيفية التحقق مما إذا كان موقعك جاهزًا لفهرس Google الأول للجوال

صفحة الدعم المحدثة من Google والتي تشرح أساسيات سهولة استخدام الهاتف المحمول

دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت حول سهولة استخدام الهاتف المحمول، وهي مرتبطة بصفحة دعم Google.