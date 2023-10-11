Rewrite this title: ال Facebook انفجار الثنائي

ستساعدك المقالة التالية: ال Facebook انفجار الثنائي

الليلة الماضية كنت مرهقًا بعد أن كنت في اجتماع في العمل طوال اليوم. كان علي أن أبدأ الدراسة لإجراء اختبار عبر الإنترنت كنت أقوم به لحضور فصل دراسي في جامعة جنوب فلوريدا. كنت مماطلة وأتمنى تسليم ستاربكس. وجدت نفسي أتصفح موقعي Facebook حساب كما يفعل الناس في كثير من الأحيان عندما ينبغي عليهم القيام بأشياء أكثر أهمية. لقد اكتشفت نفسي بسرعة وأنا أضغط على الملف الشخصي تلو الآخر. لقد بدأت بإلقاء نظرة سريعة على صورة واحدة لصديقة واعتقدت أنها تبدو أفضل بكثير مما أتذكر. استنتجت أن الجواب كان لأن صديقتي نشرت صورة لأحد المشاهير بدلاً من وجهها. لقد لاحظت أن الكثير من الناس كانوا يفعلون ذلك. اعتقدت أنه كان غريبًا ولكني كنت مفتونًا بما يكفي لمواصلة النقر على كل شخص أعرفه. على ما يبدو، جزء كبير من Facebook كان المستخدمون ينشرون صورة لشخص مشهور مع هذه الرسالة:

قبل بضعة أسابيع، ظهرت حالة مماثلة في كل مكان Facebook. كان أصدقائي ينشرون باستمرار لونًا في تحديثات الحالة الخاصة بهم. لم أكن متأكدة من السبب ولكني كنت أعلم أنه كان يتحسن بسرعة. وأخيراً وصلتني رسالة في صندوق الوارد الخاص بي.

إن الجمع بين الكلام الشفهي والنقرات السريعة لمشاركة المعلومات جعلني أفكر في الإمكانات Facebook حقا للتسويق وكبار المسئولين الاقتصاديين. هل يمكنك الحصول على اعتراف عالي الجودة بالعلامة التجارية؟ Facebook؟ إن بدعة الشبيه هي نوع من السخافة، على عكس بدعة الألوان التي كان لها هدفها وقامت بعمل رائع في تعزيز الوعي بسرطان الثدي. ومع ذلك، على الرغم من افتقار بدعة الشبيه إلى نقطة معينة، لا يزال الناس يشاركون وينشرون الكلمة بسرعة.مجموعة الثنائي لديه أكثر من 8000 معجب. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المئات من الأشخاص بتغيير صورهم الشخصية إلى مظهر المشاهير المتشابهين كل دقيقة. هناك جدل حول هل هذا قانوني أم لا. يكون Facebook انتهاك حقوق الخصوصية التي يعدون بحمايتها من خلال السماح للمستخدمين بالمشاركة في بدعة Doppelganger؟

لقد وقعت في النهاية Facebook وقمت بإجراء اختباري لأحد فصولي الدراسية عبر الإنترنت في جامعة جنوب فلوريدا. لقد كان خمسين سؤالاً ومدتها خمسون دقيقة! هذه دقيقة لكل سؤال. لا يسعني إلا أن أفكر في Market Motive حيث أنا أيضًا طالب. اعتبارًا من الآن، كنت أشاهد مقاطع فيديو كل أسبوع تليها واجبات أسبوعية. سيكون لدي اختبار قريبًا ولدي فضول حول كيفية إجراء ذلك. أتمنى أن يكون لدي أكثر من دقيقة واحدة للتركيز على كل سؤال. دافع السوق يسمح لي بإجراء الاختبار ما يصل إلى ثلاث مرات وهو أمر لطيف جدًا. لسوء الحظ، ليس هذا هو الوضع بالنسبة لامتحان USF الذي خضعت له الليلة الماضية.