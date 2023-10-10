Rewrite this title: انتصارات وخطايا تحسين محركات البحث: 5 أسئلة مع قائد الصناعة جو لاراترو

ستساعدك المقالة التالية: انتصارات وخطايا تحسين محركات البحث: 5 أسئلة مع قائد الصناعة جو لاراترو

إن التحسين الفعال لمحركات البحث هو جزء متساوٍ من الفن والعلم والخبرة، لذلك جلست مع المخضرم في الصناعة جو لاراترو للحصول على طبق حول ما هو أكثر أهمية في تحسين محركات البحث. يعد جو خبيرًا معروفًا ورائدًا في مجال التسويق عبر محركات البحث، ويتحدث بانتظام في فعاليات الصناعة مثل Webmaster World وSMX واستراتيجيات محركات البحث. وهو عضو في المجلس الاستشاري وهو الوسيط الرئيسي والمتحدث حانة.

1. ما هي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها المبتدئون في مجال تحسين محركات البحث؟

لقد تغير تحسين محرك البحث على مر السنين. أود أن أقول أن هناك ثلاثة أجيال متميزة من مُحسّنات محرّكات البحث: العلامات الوصفية، ومنشئو الروابط، ومسوقو وسائل التواصل الاجتماعي. لقد رأيت مُحسنات محركات البحث المبتدئة تحاول اختيار مسار واحد للتحسين. لتحقيق النجاح على المدى الطويل، يجب معالجة جميع مجالات وتخصصات تحسين محركات البحث وجعلها جزءًا من الإستراتيجية المستمرة.

خطأ مبتدئ آخر يتضمن تجربة أساليب البريد العشوائي القديمة والمؤرخة. أقوم بقدر كبير من التدريس لهذه الصناعة. أتفاجأ دائمًا عندما يلمح شخص ما إلى إخفاء الهوية أو استخدام نص أبيض على نص أبيض. عندما أفكر في الأمر، أين يوجد كتاب تاريخ تحسين محركات البحث (SEO)؟ يحتاج المبتدئون إلى مصدر لما لا يجب عليهم فعله وكيفية التعلم من أخطاء مشرفي المواقع / المسوقين / مُحسني محركات البحث في الماضي.

2. على الجانب الآخر، هل هناك أخطاء شائعة لا يزال يرتكبها خبراء تحسين محركات البحث ذوي الخبرة؟

أعتقد إلى حد ما أن خبراء تحسين محركات البحث ذوي الخبرة يمكن أن يرتكبوا نفس الأخطاء التي ارتكبتها النقطة الأولى في السؤال الأول. لا يمكننا أن نحصر أنفسنا في القيام بنوع واحد فقط من تحسين محركات البحث. تعد بنية الموقع والمحتوى المتنامي الأمثل وبناء الروابط الطبيعية أمرًا ضروريًا للنجاح. لقد رأيت مُحسنات محركات البحث التي تركز فقط على مجال واحد. إذا نظرنا إلى بناء الروابط، فمن الممكن تصنيف الكلمات الرئيسية دون تحسين الموقع الرئيسي على الإطلاق. ولكن هل سيغطي ذلك المئات، إن لم يكن الآلاف، من أشكال الكلمات الرئيسية التي قد تؤدي إلى توجيه حركة المرور إلى موقع الويب هذا؟ لا.

تعد المقارنة المعيارية والتحليلات وتتبع تغييرات تحسين محركات البحث (SEO) من المشكلات الأكثر شيوعًا. يعود العملاء ويسألون ما الذي أنجزه تحسين محركات البحث لموقع الويب؟ يجب أن يكون من السهل إثبات الأرقام – زيادة إحالات البحث وزيادة عدد الكلمات الرئيسية التي تقود تلك الإحالات. لقد أصبح هذا أكثر أهمية منذ إعلان Google في ديسمبر 2009 عن نتائج البحث المخصصة بدوام كامل.

الخطأ الأخير الشائع إلى حد ما لا يحدث بسبب محترف تحسين محركات البحث (SEO). وتكمن هذه المشكلة في التواصل والتتبع بين أقسام التسويق والأقسام الفنية. لسوء الحظ، يتم استبدال عمل تحسين محركات البحث (SEO) دون علم أي شخص. يمكن أن يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع أو حتى أشهر حتى يتم تحديد المشكلات. يدعي كل قسم أن الآخر يتحدث اليونانية. إن توجيه أصابع الاتهام يطير بسرعة، لكن الخاسر الحقيقي هو موقع الويب. يتعين على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) مراقبة عمليات تنفيذها.

3. ما هي الأشياء الثلاثة التي يمكن للمسوقين القيام بها الآن لتحسين تصنيفاتهم العضوية؟

أن تتمتع ببنية تحتية تقنية قوية وسهلة البحث

لديك خطة مستمرة لتطوير المحتوى لإضافة محتوى جديد ومفيد إلى موقع الويب

ضع خطة لبناء الروابط: الأدلة المستهدفة ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب ذات الصلة

4. ما هي العناصر الخمسة الأكثر أهمية لممارسة تحسين البحث الفعالة؟

اكتب محتوى رائعًا يعتمد على الموضوع – قم بتحسين الأساسيات: العنوان والوصف التعريفي والعلامات البديلة وعلامات H والروابط (النص الأساسي)

ضع خطة لبناء الروابط، والتزم بها، وراقب نموها (تلميح – يجب أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من هذه الإستراتيجية)

ضع في اعتبارك قيمة الارتباط الداخلي عندما يتعلق الأمر بالكلمات الرئيسية والنص الرابط (روابط التنقل والمحتوى)

تأكد من تسجيل موقع الويب في أدوات مشرفي المواقع من Google، وYahoo Site Explorer، وBing Webmaster Central. قم بمراجعة منتظمة للقضايا والرؤى الجديدة.

مراقبة التحليلات لأداء الكلمات الرئيسية والاتجاهات

5. بعد تنفيذ ممارسة فعالة لتحسين البحث، ما هو الوقت الذي يمكن أن يتوقع فيه المسوقون رؤية التغييرات في SERPs؟

أصبحت محركات البحث ماهرة جدًا في إدراج محتوى جديد. اعتاد مجتمع التسويق عبر محركات البحث أن يقول انتظر 90 يومًا لرؤية النتائج. يمكن أن تحدث بعض التغييرات بسرعة أكبر الآن. يلقي البحث المخصص أيضًا مفتاحًا كبيرًا لرؤية التغييرات في SERPs. أقترح مراقبة التحليلات من أجل نمو البحث الطبيعي والتحقق من المواضع في بعض الأحيان.