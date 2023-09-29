Rewrite this title: انتهى التحديث الأساسي لـ Google لشهر مايو 2023 رسميًا – هل حان الوقت لإعادة التدوير؟

ستساعدك المقالة التالية: انتهى التحديث الأساسي لـ Google لشهر مايو 2020 رسميًا – هل حان الوقت لإعادة التدوير؟

أعلن مسؤول اتصال بحث Google داني سوليفان أن طرح تحديث Google لشهر مايو 2020 قد انتهى رسميًا.

ما يعنيه ذلك هو أن عملية نشر التحديث حول العالم قد تمت ويجب أن تكون نتائج البحث مستقرة الآن.

أشارت استجابة مجتمع البحث إلى وجود تصور بوجود مشكلات في نتائج بحث Google.

يعبر الكثيرون عن مشاعر سلبية تجاه تحديث الخوارزمية الأساسية لشهر مايو 2020.

اكتمل طرح التحديث الأساسي لشهر مايو 2020.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 18 مايو 2020

كان الشعور السائد حول هذا التحديث هو عدم الرضا.

وهذا رد نموذجي:

نعم. كاملة ومعيبة كما الجحيم.

— Rosenstand-SEO (@Rosenstand_SEO) 18 مايو 2020

شكوى من هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي SERP

الشكوى الشائعة حول هذا التحديث هي أن المواقع مثل Pinterest كانوا يسدون صفحات نتائج محرك البحث (SERPs).

ما هو مع Pinterest ضخ في هذا التحديث؟

– خطط Easy Home Bar (@HomeBarPlans) 18 مايو 2020

وهذا مثال آخر لشخص يشكو كثيرًا Pinterest في SERPs:

فهل تدرك أن هناك كلمات رئيسية تأتي منها جميع النتائج بشكل أساسي Pinterest مع نطاقات TLD الخاصة بدول مختلفة بشكل صحيح.

– غييرمو ينسفران (@guillermoyns) 18 مايو 2020

داني سوليفان على علم بذلك Pinterest المهيمنة على نتائج البحث

نعم، لقد أجبت بالفعل على شخص آخر بأننا سننظر في الموقف حيث لدينا صفحات متعددة من نطاقات بلدان مختلفة.

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 22 مايو 2020

هذا ليس #جوجل #يمكن #جوهر #تحديث إنه التحديث الأساسي لوسائل التواصل الاجتماعي. لأن #Pinterest, #Facebook, #ريديت, #Amazon, #Quora، ويتم تصنيف المواقع الأخرى بدون أي محتوى فقط مع الصور أو بضعة أسطر فقط بينما يتم تصنيف مواقع الويب ذات المحتوى عالي الجودة في مرتبة أعلى.

– عماد علي (@ AmmadAOfficial) 19 مايو 2020

الفائزون بالعلامات التجارية الكبرى

Amazon قوائم مزدوجة

تعليق آخر حول هذا التحديث هو أن العلامات التجارية الكبرى تحب Amazon كانوا الفائزين.

ابحث عن “لعبة صيد السمك” في المملكة المتحدة. Amazon 3 قوائم، أرغوس 2 قوائم. هذا يمكن أن يكون طبيعيا جديدا؟

– رومان سادوسكي (@sadowski_roman) 18 مايو 2020

نفس الشيء. عند البحث عن أي منتج، قم دائمًا بعرض موقع ebay أو amazon فقط

– لارا كرافت (@shudancegirls) 18 مايو 2020

أحصل على 4 نتائج على أمازون.

مدهش…

– ستي هيوز (@SteHughes90) 18 مايو 2020

نحصل على 3-4 ل كيلووات الرئيسية لدينا. لقد وجدنا هذه التغييرات مع كل تحديث أساسي. أحيانًا نكون فوق أمازون، وأحيانًا نكون أدناه.

عندما يكون هناك 3-4 قوائم أمازون، غالبًا ما يتم إخراجنا من الصفحة 1 التي تحتوي الآن على 8 قوائم عضوية تقليدية فقط.

تكتيك إيرادات جوجل؟

— حضرة. أول تريليونير عصامي (@YiannisKrinelos) 18 مايو 2020

قوائم Etsy المزدوجة

قام شخص آخر بتغريد SERPs بقوائم مزدوجة من Etsy لعبارات البحث التالية:

أهلاً. مع العديد من عمليات البحث، أنت الآن ترتبط بـ Etsy مرتين، مع الرابطين الأولين. تحتوي كلتا صفحتي Etsy على نفس المحتوى. هذا ليس مثاليًا لمستخدمي Google:https://t.co/mI2WHRk88vhttps://t.co/BwAXsfDzpXhttps://t.co/bUcJdaGbDf

الخ الخ الخ

– جيف بنزينبيرج (@jeffbenzenberg) 18 مايو 2020

هل الكيان “Etsy” مرتبط بكلمة “صناعة يدوية”؟

الأمر الغريب هو أن Google يبدو أنها تربط Etsy بكلمة “صناعة يدوية” وتصنف Etsy لأي شيء تقريبًا يحتوي على كلمة “صناعة يدوية” في العبارة الرئيسية.

يبدو الأمر كما لو أن كيان Etsy يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمة صناعة يدوية.

بعض الأمثلة من بين العديد من الاستعلامات التي يهيمن عليها Etsy:

ذباب الصيد اليدوية

الجوارب المصنوعة يدويا

البونغوس المصنوعة يدويا

“Bongos اليدوية” عبارة عن عبارة رئيسية تهيمن عليها نتيجتان من Etsy، ونتيجتان من eBay، وواحدة من كل منهما Pinterest و Amazon.

هل يمكن لـ Etsy & eBay Quarantine Bump أن يؤثر على خوارزمية Google؟

يمكن وصف خوارزمية Google بأنها حساسة تجاه توقعات المستخدم. لدى المستخدم توقعات بشأن نوع الإجابة التي يريدها عند كتابة استعلام. يحتوي السؤال الإرشادي على توقع للحصول على إجابة DIY.

هناك أيضًا مواقف يميل فيها المستخدمون إلى الرضا عن الإجابات الواردة من صفحة ويب معينة. إذا كان الأمر كذلك، فإن تلبية توقعات المستخدم قد تؤدي إلى عرض صفحة ويب معينة استجابة لاستعلام ما.

تُظهر مؤشرات Google أن Etsy قد حصل على زيادة طفيفة في عمليات البحث.

هل يمكن أن تكافئ Google Etsy بأعلى مراكز SERP لأن هذا هو ما يميل المستخدمون إلى الشعور بالرضا عنه أثناء وجودهم في الحجر الصحي؟

Amazon يتلقى أيضًا الكثير من حركة المرور المتعلقة بالحجر الصحي، بالقرب من ما هو طبيعي لموسم عيد الميلاد وعثرة مرورية موسمية في شهر يوليو.

مع الأخذ في الاعتبار أن كلا من Etsy و Amazon مطلوبة من قبل المستهلكين، هل يمكن أن تكافئ Google كليهما بمزيد من مواضع SERP لأن هذا ما يتوقع المستخدمون رؤيته؟

على الجانب الآخر، حققت المواقع ذات الصلة بصالات الألعاب الرياضية نجاحًا كبيرًا في التصنيف العالمي.

هل يمكن أن يكون ذلك بسبب استجابة Google لاتجاهات البحث المتعلقة بالحجر الصحي والتي لا يرغب الباحثون فيها في رؤية مواقع الصالات الرياضية مرتبة للاستعلامات المتعلقة باللياقة البدنية؟

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هل قامت Google بتعديل خوارزمية الحجر الصحي؟

TechnologyReview.com، وهي مجلة صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نشرت تقريرا شرط حول كيفية تعطيل الذكاء الاصطناعي بسبب التغيرات الشديدة في السلوك البشري بسبب الوباء.

تحتوي خوارزمية Google على نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

إذا تعطلت هذه النماذج بسبب التغييرات الوبائية في سلوك البحث، فإن ما ربما فعلته Google خلال تحديث الخوارزمية الذي استمر لمدة أسبوعين هو إجراء تغييرات في الطريقة التي تستجيب بها Google لسلوك البحث.

وفقا للمادة:

“لقد أثرت التأثيرات المتتالية… أيضًا على الذكاء الاصطناعي، مما تسبب في حدوث عوائق للخوارزميات التي تعمل خلف الكواليس في إدارة المخزون، واكتشاف الاحتيال، والتسويق، والمزيد.

والآن تجد نماذج التعلم الآلي المدربة على السلوك البشري الطبيعي أن الوضع الطبيعي قد تغير، ولم يعد بعضها يعمل كما ينبغي.

تم تصميم نماذج التعلم الآلي للاستجابة للتغيرات. لكن معظمها هشة أيضًا؛ حيث يكون أداؤهم سيئًا عندما تختلف البيانات المدخلة كثيرًا عن البيانات التي تم تدريبهم عليها. من الخطأ افتراض أنه يمكنك إنشاء نظام ذكاء اصطناعي والانسحاب…”

تحديث غير عادي

هناك شيء غير عادي في هذا التحديث.

يشعر الكثير من الناس بذلك بطريقة تخلق تصورًا بأن شيئًا ما ليس صحيحًا في SERPs.

ويتجلى التغيير في سيطرة العلامات التجارية الكبرى على الجزء العلوي من نتائج البحث لاستعلامات معينة.

بالنسبة للكلمات الرئيسية الأخرى، يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي هي المهيمنة.

يبدو أن هناك بعض العلاقة باتجاهات البحث المتعلقة بالحجر الصحي ولكننا لسنا متأكدين.

يمكن أن يكون من قبيل الصدفة.

وإلى أن تنشر Google شيئًا مثل تعليق عام على ما حدث، سيستمر العديد من الناشرين ومجتمع تحسين محركات البحث (SEO) في الغليان بالمشاعر السلبية تجاه Google.

هل يجب على Google طرح عملية إعادة التشغيل في يونيو؟

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