Rewrite this title: انسَ TikTok: تعلم كيفية إتقان الفيديو للملفات الشخصية للأعمال على Google

ستساعدك المقالة التالية: انسَ TikTok: تعلم كيفية إتقان الفيديو للملفات الشخصية للأعمال على Google

قد تكون مشاهدة مقاطع الفيديو ومشاركتها هي هواية العالم المفضلة. في الواقع، إنه حدث يومي لعدد لا يحصى من الناس من جميع الأعمار.

يمكن للفيديو الذي ينتشر بسرعة كبيرة أن يكتسب ملايين المشاهدات من خلال مشاركته عبر مجموعة واسعة من منصات التواصل الاجتماعي، بدءًا من TikTok وReels إلى YouTube و Twitter.

ولكن هل تعلم أنه يمكنك إضافة مقطع فيديو إلى ملفك التجاري على Google؟

تواجه الشركات من جميع الأحجام قدرًا لا يصدق من المنافسة. تواجه الشركات الصغيرة، على وجه الخصوص، تحديات مستمرة لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لجذب انتباه المستهلكين المتقلبين.

إن العثور على طريقة فعالة من حيث التكلفة للوصول إلى الجمهور وبناء الاهتمام بالمنتجات والخدمات يمكن أن يشكل الفرق بين النجاح والفشل.

إحدى أفضل الطرق لتحقيق ذلك هي استغلال تعطش الجمهور لمقاطع الفيديو القصيرة.

أصبح الأمر أسهل من أي وقت مضى، حيث تسمح Google الآن لأصحاب الأعمال بنشر إعلانات فيديو ترويجية على صفحة أعمالهم.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول استخدام الفيديو في الملفات الشخصية للأعمال على Google (المعروفة سابقًا باسم Google My Business) لبناء علامتك التجارية ومساعدة شركتك على التميز والازدهار بين بحر من المنافسين.

5 أسباب رائعة لاستخدام مقاطع الفيديو في ملفك التجاري على Google

هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي قد تدفعك إلى الاستفادة من ميزة تسويق الفيديو.

1. تميز عن الآخرين

عند البحث عن منتج أو خدمة عبر الإنترنت، قد يكون من الصعب التمييز بين علامة تجارية وأخرى.

غالبًا ما يقوم المشترون باختيارهم بناءً على عوامل مثل تقييمات المستخدمين و/أو موقع الشركة على الويب.

تعد إضافة الفيديو طريقة ممتازة لتوضيح للمشترين المحتملين مدى اختلافك عن منافسيك.

2. أبلغ العملاء المحتملين

ليس من الضروري أن يكون الغرض من الفيديو التسويقي هو بيع منتجك. يمنحك الفيديو فرصة لتثقيف جمهورك وشرح لهم سبب اختيار منتجك على المنافسين أيضًا.

إذا لم يتم فهم منتجك أو خدمتك بشكل كامل، فإن تقديم إجابات للأسئلة المتداولة يمكن أن يساعد في خلق الثقة وتحويل تلك العلاقة في النهاية إلى مبيعات.

3. اعرض ميزات منتجك أو خدمتك

لا بد أن يشعر الناس براحة أكبر تجاه المنتج أو الخدمة بعد رؤيته قيد الاستخدام.

الصورة رائعة ولكن لها حدودها. يوفر الفيديو للمستخدمين مقدمة أكثر تفصيلاً عن المنتج، مما يسهل فهم الحجم والنطاق والوظيفة.

4. قوة الفيروسية

نحن نعيش في عصر الحمل الزائد للمعلومات، حيث لا يملك الناس الوقت أو الصبر للبحث على نطاق واسع عن منتج أو خدمة.

من السهل تخطي الصورة. من ناحية أخرى، يتمتع الفيديو بالقدرة على جذب الانتباه والاحتفاظ به طوال الوقت المطلوب لإيصال رسالتك.

يمكن لمقاطع الفيديو واسعة الانتشار أن تعزز عملك تمامًا في نظر الجمهور. يحدد GBP مقاطع الفيديو بـ 30 ثانية أو أقل، بحيث يكون لديك نافذة صغيرة يمكنك من خلالها إنشاء رسالة قوية أو مقطع فيديو مضحك يجعل الأشخاص يرغبون في مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

الميزة بالنسبة للشركات الصغيرة هي أنه، على عكس الفيديو التجاري، لا يوجد توقع لترويج بميزانية كبيرة. يتم تسجيل معظم مقاطع الفيديو سريعة الانتشار على هاتف محمول بدلاً من مجموعة أدوات احترافية. المهم هو إبداعك والمحتوى.

5. يمكنك إطلاق البوق الخاص بك

مستشار أعمال مشهور كين بلانشارد قال ذات مرة: “إذا لم تطلق قرنك، فسيستخدمه شخص آخر كمبصقة.”

يعد استخدام الفيديو طريقة رائعة لإظهار إنجازاتك، سواء عرض منتج أو تسليط الضوء على الجوائز أو الترشيحات التي تلقتها شركتك. هذه طريقة رائعة لبناء الثقة في علامتك التجارية.

يعد عرض طرق فريدة لاستخدام منتجك طريقة أخرى لجذب الأشخاص الذين ربما لا يعرفون أنهم بحاجة إليه.

إن اقتراح “اختراقات” للمنتج يمكن أن يجذب جمهورًا جديدًا بالكامل لتجربة منتجك. يعد الفيديو فعالاً للغاية في القيام بذلك، مع الأخذ في الاعتبار مدى اهتمام المستهلكين المتناقص باستمرار.

كيفية إضافة فيديو إلى ملفك التجاري على Google

تعد إضافة مقطع فيديو إلى ملف تعريف GBP الخاص بك عملية سهلة ولا تستغرق سوى القليل من الوقت أو القدرة على تنفيذها.

أولاً، يجب أن يكون لديك ملف شخصي على Google Business. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك المطالبة به الآن في البحث أو إعداد واحد.

اعتبارًا من نوفمبر 2021، إليك بعض الإرشادات السهلة حول كيفية تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى ملفك الشخصي.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google Business Profile الخاص بك وانتقل إلى قسم الصور في القائمة اليمنى.

لقطة شاشة من الملف التجاري على Google، نوفمبر 2021

في القائمة العلوية، انقر على الفيديو وحدد نشر مقاطع الفيديو.

لقطة شاشة من الملف التجاري على Google، نوفمبر 2021

قم بسحب وإسقاط الفيديو الذي ترغب في تحميله أو تحميله من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لقطة شاشة من الملف التجاري على Google، نوفمبر 2021

انتظر حتى يتم تحميل الفيديو كاملاً، ثم تأكد من اكتمال تحميل الفيديو.

هذا كل شيء!

إذا كانت لديك أية مشكلات، فتأكد من أن الفيديو الذي تحاول تحميله يتوافق مع الوضع الحالي إرشادات فيديو جوجل.

إرشادات فيديو الملف التجاري على Google: الحجم والمدة والدقة

مثل معظم منصات الوسائط الاجتماعية، تحتوي الملفات التجارية على Google على بعض الإرشادات التي يجب اتباعها:

محتوى غير لائق غير مسموح به، سواء كان ذلك مادة محمية بحقوق الطبع والنشر، أو مقاطع فيديو تحض على الكراهية أو المتعصبة، أو عُريًا، أو أي محتوى آخر يمكن اعتباره مسيئًا.

غير مسموح به، سواء كان ذلك مادة محمية بحقوق الطبع والنشر، أو مقاطع فيديو تحض على الكراهية أو المتعصبة، أو عُريًا، أو أي محتوى آخر يمكن اعتباره مسيئًا. المحتوى الحديث والحقيقي مطلوب، مما يعني أن اللقطات الموجودة في الفيديو الخاص بك يجب أن تكون مشروعة وتُظهر نشاطك التجاري، وأصبحت الآن لقطات مخزنة أو معلومات غير ذات صلة. يجب أن يكون المحتوى حديثًا وليس قديمًا.

مطلوب، مما يعني أن اللقطات الموجودة في الفيديو الخاص بك يجب أن تكون مشروعة وتُظهر نشاطك التجاري، وأصبحت الآن لقطات مخزنة أو معلومات غير ذات صلة. يجب أن يكون المحتوى حديثًا وليس قديمًا. صور واضحة هي شرط. قد يُسمح بالحد الأدنى من تأثيرات التصفية، ولكن أي شيء يؤدي إلى محتوى مضلل أو غير واضح بسبب حجب الصورة غير مقبول. والغرض من ذلك هو إظهار شركتك أو منتجك الحقيقي ويجب تقديمه بطريقة مباشرة دون حيل.

هي شرط. قد يُسمح بالحد الأدنى من تأثيرات التصفية، ولكن أي شيء يؤدي إلى محتوى مضلل أو غير واضح بسبب حجب الصورة غير مقبول. والغرض من ذلك هو إظهار شركتك أو منتجك الحقيقي ويجب تقديمه بطريقة مباشرة دون حيل. محتوى لقطات الفيديو أمر ضروري . وهذا يعني أن الفيديو يجب أن يكون لقطات فعلية تظهر منتجك و/أو عملك، وليس مقطعًا من صور أو رسومات أو أي شيء مشابه. أيضًا، اجعل النص في حده الأدنى وملائمًا، بحيث يشغل عُشر الإطار أو أقل.

. وهذا يعني أن الفيديو يجب أن يكون لقطات فعلية تظهر منتجك و/أو عملك، وليس مقطعًا من صور أو رسومات أو أي شيء مشابه. أيضًا، اجعل النص في حده الأدنى وملائمًا، بحيث يشغل عُشر الإطار أو أقل. تصل مدة الإرسالات إلى 30 ثانية مدعومة ولا يزيد حجمها عن 100 ميجا وبجودة 720 بكسل أو أعلى. يعد هذا أمرًا رائعًا للإعلانات التشويقية ومقاطع الفيديو المعلوماتية القصيرة ولكنه ليس مخصصًا للإعلانات الطويلة.

مدعومة ولا يزيد حجمها عن 100 ميجا وبجودة 720 بكسل أو أعلى. يعد هذا أمرًا رائعًا للإعلانات التشويقية ومقاطع الفيديو المعلوماتية القصيرة ولكنه ليس مخصصًا للإعلانات الطويلة. قد تستغرق الموافقة ما يصل إلى 24 ساعة حيث ستتم مراجعة الفيديو الخاص بك للتأكد من استيفائه للمؤهلات المناسبة الموضحة في الإرشادات.

جرب مقاطع الفيديو الخاصة بالملف التجاري على Google

ما تقرر تضمينه في الفيديو الخاص بك يعود إليك ونوع المنتج أو الخدمات التي تقدمها.

إذا وجدت نفسك في حيرة من أمرك، فإليك بعض الطرق الشائعة لاستخدام مقاطع الفيديو الشخصية هذه:

إظهار كيفية عمل المنتج.

تقديم جولة في الشركة.

أظهر كيفية اتخاذ القرارات الرئيسية لشركتك.

كشف النقاب عن التميمة الجديدة.

قم بإجراء مقابلات مع الموظفين أو العملاء حول ما يعجبهم في عملك أو منتجك.

اسمح لعملائك برؤية لقطات من وراء الكواليس مثل مقدار المتعة التي يتمتع بها فريقك أثناء العمل.

اكشف عن كيفية تصنيع منتجك.

أنشئ مقطعًا لا يُنسى يجذب الاهتمام بخدمتك.

كيفية إنشاء فيديو لنشاطي التجاري على Google

هناك حاجة إلى القليل جدًا لإنشاء فيديو جيد. في الواقع، جوجل لديها خاصيتها صانع الفيديو، للتحدي التكنولوجي.

ابتكر مفهومًا إبداعيًا، وابحث عن بعض الأشخاص لإبرازهم في الفيديو (إن أمكن)، وقم بالتسجيل.

أنت لا تقتصر على أداة جوجل؛ يمكنك إنشاء أي نوع من الفيديو بتنسيق MP4. قد يكون هذا بسيطًا مثل استخدام جهاز iPhone أو أي جهاز تسجيل آخر ونقله إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لإضافة موسيقى أو تراكبات أو تأثيرات حركة إلى المشاهد المرئية، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من برامج تحرير الفيديو.

يمكن أن يكون تحرير الفيديو أمرًا صعبًا ولكن التطبيقات التي يمكنك تنزيلها بسهولة على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي، مثل iMovie أو Movie Maker، تجعل المهمة أسهل. ستجد أدوات التحرير في الداخل YouTube الاستوديو كذلك.

إذا كنت تواجه مشكلة في التوصل إلى المفهوم المثالي، فاعقد جلسة عصف ذهني مع موظفيك ومديريك التنفيذيين أو حتى قم بدعوة العملاء لأفكار ومفاهيمهم.

يمكن لمقدمي الخدمات المحترفين أيضًا مساعدتك في التوصل إلى أفكار رائعة وتقديم الاستشارات لتوجيه المشروع من المفهوم إلى الواقع.

أفكار لرفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بالملف التجاري على Google

فيما يلي بعض الأفكار للمساعدة في بدء تدفق العصائر الإبداعية!

قم بإنشاء أغنية أو موسيقى رائعة لتتماشى مع الفيديو الخاص بك.

أظهر كيف تتبع الاتجاهات الحالية في مجال السلامة والأعمال.

قم بتعريف قاعدة عملائك بأعمالك ومنتجاتك من خلال مقطع فيديو أولي لبدء العملية.

الإجابة على الأسئلة المتداولة.

صمم مقاطع فيديو إرشادية تعرض طرقًا ممتعة لاستخدام منتجك.

قم بإنشاء فيديو “تحدي” يتعلق بمنتجك حتى يتمكن الجميع من المشاركة.

تقديم شهادات العملاء.

أظهر أن فريقك يعمل بجد وقدم بعض الأعضاء.

أضف الفكاهة لجعل منتجك لا يُنسى.

شكرا لك، وأشرطة الفيديو، للعملاء والمنظمات.

على استعداد للبدء؟

تظهر الأبحاث أن الفيديو يمكن أن يمنحك ميزة تنافسية ويلفت انتباه علامتك التجارية.

إذا كان لديك أشخاص مبدعون في فريقك، فامنحهم فرصة لعمل شيء لا يُنسى. قد ينتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت.

استفد من هذه الفرصة لإنشاء رابطة بين شركتك وعملائك من خلال مشاركة ما يجعلك ومنتجاتك أو خدماتك مميزة للغاية.

وتذكر – مع اكتسابك الخبرة، ستتعلم طرقًا أكثر وأفضل لجذب جمهورك. استمر في التكيف والتطور حتى يصبح كل فيديو أكثر نجاحًا من سابقه!

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