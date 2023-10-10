Rewrite this title: انظر من يقوم بالتصنيف الآن: كيف يبدو أن Google لا تستطيع إيقاف مرسلي البريد العشوائي

ستساعدك المقالة التالية: انظر من يقوم بالتصنيف الآن: كيف يبدو أن Google لا تستطيع إيقاف مرسلي البريد العشوائي

أولا، الكشف الكامل. أنا أدير موقعًا للفكاهة، ZUG.com، والذي كان لعدة سنوات واحدًا من أفضل عشرة مواضع عضوية مرغوبة للكلمة الرئيسية “الفياجرا”، بعنوان مزحة الفياجرا. نظرًا لأن هذه القطعة تجلب الكثير من الزيارات إلى موقعنا، فأنا أتبع Viagra SERPS بطاقة كبيرة وقدرة على التحمل، مثل مستخدمي الفياجرا أنفسهم.

نظرًا لأننا نفخر باتباع “القاعدتين الذهبيتين لـ Google” –كتابة محتوى جيد، و الترويج لهذا المحتوى بشكل أخلاقي—أنا دائمًا مفتون بمعرفة من يبقى في الصفحة الأولى من Google ومن يحصل على، أه، . (عذرا، أنا كاتب كوميدي.)

لقد رأيت مؤخرًا اتجاهًا مثيرًا للقلق حيث تجد مواقع القبعات السوداء الصارخة طريقها إلى قائمة أفضل 10 مواقع لـ “الفياجرا” على Google. إخفاء الهوية، وعمليات إعادة التوجيه، والنطاقات الزائفة، والروابط غير المرغوب فيها – هؤلاء الأشخاص يستخدمون كل الخدع القذرة الموجودة في الكتاب، .

دعنا نحلل بعضًا من أفضل عشرة مواقع يعرضها Google حاليًا للكلمة الرئيسية “Viagra”، باستخدام SEOmoz.org. لينكسكيب أداة لعرض الروابط الخلفية لكل منها.

تصنيف جوجل رقم 8: SafeMeds.com

تعلن شركة SafeMeds بشكل كبير عن “الفياجرا العامة” الخاصة بها، والتي يعد بيعها غير قانوني في الولايات المتحدة ولكننا سنترك هذا الأمر يمر – ما هي بعض قوانين إدارة الغذاء والدواء المخالفة بين الأصدقاء؟

الأمر الأكثر إشكالية هو الروابط الخلفية التي تدعم هذا الموقع في رقم 8:

إليك أحد الروابط الخلفية عالية الجودة الخاصة بهم من موقع يسمى HappyWithWeight، وهو عبارة عن مزرعة روابط تبلغ مساحتها 22 فدانًا. لم أر هذا العدد من الروابط منذ أن أمضيت أسبوعًا في أحد مصانع السلسلة:

إليك موقع آخر من مواقع الروابط الخلفية الخاصة بهم يسمى GardeningAndPlanting:

تبدو المواقع وكأنها محاكاة ساخرة لممارسات تحسين محركات البحث السيئة، باستثناء شيء واحد:

تصنيف جوجل رقم 7: XLPharmacy.com

تبيع XLPharmacy أيضًا عقار الفياجرا العام، ولكن دعونا لا نتعامل بشدة مع Google. وهذا يتطلب استخدام مرشح “الفياجرا العام” باهظ التكلفة، وهو ما قد يستغرق سنوات حتى يتطور الجنس البشري.

دعونا نلقي نظرة بدلاً من ذلك على ملف تعريف الارتباط الخلفي، والذي يتضمن هذه المواقع:

على سبيل المثال، إليك موقع BreastsCancer.net (ليس خطأ مطبعي)، والذي يحتوي أيضًا على معلومات حول ملحقات الرضاعة الطبيعية، وحمالات الصدر المخصصة للرضاعة، وبالطبع الفياجرا العامة. يخبرني شيء ما أن هذا الموقع ربما لم يتم إنشاؤه بواسطة أي شخص:

إليك مجموعة BurgundyWineVarieties التي تقدم بعض المعلومات الرائعة عن نبيذ Burgundy. هنا اعتقدت أن هناك مئات من الأصناف المختلفة، ولكن يبدو أن هناك أربعة فقط: الأحمر والأبيض والفرنسي والجافة.

وبالطبع الفياجرا الرخيصة.

وأريد أن أذكر CigarsAccessories، الذي لا تزال صفحة محتواه الواحدة تفسح المجال لروابط الفياجرا العامة:

تصنيف جوجل رقم 3: V-Medical.com

من الواضح أن التعليقات غير المرغوب فيها تؤتي ثمارها، حيث توجد روابط تشير إلى موقع V-medical.com. بالنظر إلى ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بهم، لم أتمكن من العثور على رابط شرعي واحد. أتذكر عندما بذل مرسلي التعليقات غير المرغوب فيها بعض الجهد في مهنتهم، لكن انظر إلى هؤلاء الأطفال اليوم:

إليك تعليقًا نموذجيًا، والذي يكون إما بلغة غريبة غير مكتشفة، أو أن شخصًا ما قد نام وضرب رأسه على لوحة المفاتيح.

الاستنتاجات

كل السخرية جانبًا (لا أستطيع أن أضع كل السخرية جانبًا، أنا كاتب كوميدي)، لا يزال العامل الأكبر في خوارزمية التصنيف في Google هو الروابط الخلفية، والتي يسهل التلاعب بها بواسطة أباطرة الارتباط الأقوياء وجيوشهم من مرسلي البريد العشوائي في الخارج.

في رأيي، العامل الأكبر في خوارزمية جوجل هو مقدار الوقت الذي يقضيه على الموقع، أو ما إذا كان الشخص قد عاد إلى بحثه الأصلي. من السهل جدًا اللعب بهذا، فإما أن يكون موقعك ساخنًا أم لا. يمكنك خداع الأشخاص بالنقر، لكن لا يمكنك خداعهم بالبقاء.

دارت مؤخرًا مناقشات حول ما إذا كانت Google قد تغض الطرف عن الروابط المدفوعة أو غير المرغوب فيها، طالما أن الموقع ملائم للمستخدمين. هذا هو نهج خاطئ. حتى أفضل المواقع المدعومة بالتسويق غير المرغوب فيه لا تزال سيئة بالنسبة لنا جميعًا، فهي تضيف فوضى إلى الويب، وتضلل الأشخاص، وتزيد من صعوبة العثور على الإبرة في كومة القش.

توجد نتائج الفياجرا الأكثر صلة بالموضوع، ولكن جوجل تواجه صعوبة في الحصول عليها. ولكنني أثق في أنهم سيتوصلون في النهاية إلى طرق أفضل لتمييز الروابط ذات الجودة، وطرق أكثر دقة لقياس تفاعل المستخدمين. سوف يعملون على حل مشكلة الفياجرا هذه، لفترة طويلة وشاقة. إذا كنت أعرف جوجل، فسوف يناقشون المشكلة مرارًا وتكرارًا، حتى يشعر كل مستخدم بالرضا.

وبعد ذلك، نأمل أن يقدموا لنا سيجارة.