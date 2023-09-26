Rewrite this title: انقر فوق العمق: هل هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: انقر فوق العمق: هل هو أحد عوامل التصنيف في Google؟

يمكن أن يختلف حجم موقع الويب من بضع صفحات إلى الملايين.

بالنسبة للمبتدئين، فإن جميع الصفحات الموجودة على الموقع لها نفس القدر من الأهمية ويجب أن يتمكن أي شخص يبحث عبر الإنترنت من العثور عليها.

ومع ذلك، يلعب عمق النقر دورًا في مساعدة الأشخاص أو منعهم من العثور على المعلومات. فهل هذا عامل تصنيف جوجل؟

المطالبة: انقر فوق العمق كعامل تصنيف

عمق النقر هو عدد النقرات اللازمة للانتقال من الصفحة الرئيسية إلى صفحة أخرى على موقع الويب.

يمكننا تعيين قيم رقمية للصفحات المختلفة على الموقع، بناءً على المسافة التي تفصلها عن الصفحة الرئيسية.

يمكن تعيين الصفحة الرئيسية بالقيمة 0. أي صفحات مرتبطة بالصفحة الرئيسية لها قيمة عمق 1. أي روابط في الصفحة 1 ستكون لها قيمة 2. أي روابط في الصفحة 2 ستكون لها القيمة 3، وهكذا.

الادعاء هو أن الصفحات ذات قيم عمق النقر المنخفضة تميل إلى الترتيب بشكل أفضل في نتائج البحث.

الدليل على عمق النقر كعامل تصنيف

في جلسة Hangout المركزية لمشرفي المواقع من Google 2018، تناول جون مولر عمق النقر بشكل صريح.

وأشار بحذر إلى أن Google تولي قدرًا صغيرًا من الاهتمام لمدى سهولة العثور على المحتوى على موقع ويب معين. وقال إنه إذا كانت الصفحة الرئيسية هي أقوى صفحة على الموقع، فإن جوجل تعطي وزنًا أكبر قليلاً في نتائج البحث للصفحات التي تبعد نقرة واحدة عن الصفحات التي تبعد عدة نقرات.

وهذا أمر منطقي مع ما نعرفه عن برامج زحف محركات البحث.

يقول بريندان بينيت من سيليستي جوجل من غير المرجح أن تتصفح برامج زحف الويب الصفحات بأكثر من ثلاث نقرات من الصفحة الرئيسية (ما لم يعتبر موقعك موثوقًا للغاية). وهذا يعني أنه من المحتمل ألا تتم فهرسة الصفحات التي تتجاوز ثلاث نقرات بواسطة Google، أو جذب حركة المرور العضوية، أو الحصول على مرتبة.

بوتيفاي يوصي وضع صفحات الويب الأكثر إستراتيجية لديك على عمق لا يزيد عن 5، على الرغم من أن المواقع الفردية ستختلف من حيث الزحف وتصنيف الصفحات.

جوجل رتبة صفحة تحدد الخوارزمية قيمة صفحات الويب من خلال تحديد عدد ونوعية الصفحات المرتبطة به.

في حين أن نظام ترتيب الصفحات يمكن أن يستخدم مزايا مواقع الويب الأخرى التي تستشهد بالصفحة المعنية، فإن نظام ترتيب الصفحات الداخلي هو ترتيب الصفحات داخل موقع ويب معين.

في معظم مواقع الويب، تعد الصفحة الرئيسية هي الصفحة الأكثر ارتباطًا والأكثر قيمة – وأيضًا الأكثر موثوقية.

عادةً ما يُنظر إلى الصفحات المرتبطة مباشرة من الصفحة الرئيسية على أنها أكثر أهمية وستحصل على أكبر قدر من حقوق الارتباط. ومع ابتعاد الروابط عن الصفحة الرئيسية، تتضاءل احتمالية تعزيز التصنيف.

انقر على العمق كعامل تصنيف: حكمنا

من المحتمل أن يكون عمق النقر أحد عوامل التصنيف. ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، فمن المحتمل ألا يكون ذلك عاملاً من شأنه أن يؤدي إلى تحسين تصنيفك أو كسره.

والأهم هنا هو مراعاة تجربة المستخدم، والتأكد من سهولة الوصول إلى كل المحتوى لزوار الموقع.

يعتمد حكمنا في النهاية على ملاحظات مولر الدقيقة حول الأهمية النسبية لعمق النقر.