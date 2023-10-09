Rewrite this title: بالنسبة إلى تحسين محركات البحث على نطاق واسع، لماذا غالبًا ما تعني التسوية الفشل؟

ستساعدك المقالة التالية: بالنسبة إلى تحسين محركات البحث على نطاق واسع، لماذا غالبًا ما تعني التسوية الفشل؟

تحقيق النجاح في تحسين محركات البحث (SEO) أمر صعب. بالنسبة للعديد من الشركات، غالبًا ما يكون تحسين محركات البحث عملية طويلة تتضمن أولاً تقييم وتحديد نقاط الضعف في موقع معين، والعمل على معالجة تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن، ثم تشكيل استراتيجية طويلة المدى لزيادة التصنيفات، وحركة المرور المستهدفة، والتحويلات في نهاية المطاف. من البحث العضوي. يعد هذا تحديًا لأي مؤسسة بحجمها، ولكنه أكثر تعقيدًا بشكل كبير بالنسبة للشركات الكبيرة.

قد تحتوي الشركات الكبرى على عدة أقسام والعديد من اللاعبين الداخليين الرئيسيين الذين سيشاركون في المبادرة. خلال مسيرتي المهنية، أتيحت لي فرصة فريدة لتجربة هذه الديناميكية من عدة وجهات نظر. على وجه التحديد، لقد قمت بقيادة تحسين محركات البحث داخليًا في العديد من المنظمات، وكنت جزءًا من وكالة تفاعلية عالمية تساعد العلامات التجارية الكبيرة في تحسين محركات البحث، كما ساعدت العديد من الشركات كمستشار. وهذا يعني أنه كان عليّ التعامل مع المعارك الداخلية والتسويات التي يواجهها مُحسّنات محرّكات البحث الداخلي، بينما كنت أيضًا “خارجيًا” كوكالة ومستشار. بناءً على هذه التجربة، يمكنني عادةً أن أعرف خلال فترة زمنية قصيرة ما إذا كانت مبادرة معينة لتحسين محركات البحث (SEO) ستكون ناجحة أم أنها لن تحرك الأمور. لسوء الحظ، فإن حالات الفشل في تحسين محركات البحث التي شهدتها تعتمد عادةً على المفاوضات المختلفة التي تتم داخليًا والتسويات الناتجة التي يتم الاتفاق عليها.

الحواجز واللاعبين والتسويات

عندما أبدأ بمساعدة العملاء الجدد في مجال تحسين محركات البحث، عادةً ما أقوم بذلك إجراء تدقيق شامل لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO).، والتي تنتج خطة علاجية وخريطة طريق لتحسين محركات البحث. خريطة الطريق هي قائمة بجميع المشاريع التي يجب إكمالها حسب ترتيب الأولوية. في بعض الأحيان يكون طول العرض التقديمي النهائي للتدقيق 30-40 شريحة، ثم هناك حالات أكثر تطرفًا حيث يزيد طوله عن 70 أو 80 شريحة. بعد تقديم التدقيق إلى الفريق الأساسي لعميلي، عادةً ما يتم عقد اجتماع ثانٍ لوضع خطة هجوم لإصلاح أي مشكلات هيكلية خطيرة ثم معالجة بقية المشاريع التي تشكل خارطة طريق تحسين محركات البحث.

-هذا الاجتماع عادة ما يكون مثيرًا للاهتمام.-

بالنسبة للشركات الكبيرة، قد يكون لديك ما بين 10 إلى 15 شخصًا يحضرون الاجتماع لتمثيل قسمهم أو وظيفتهم. بالنسبة لي، هذا الاجتماع مهم للغاية، حيث رأيت العديد من مبادرات تحسين محركات البحث تنهار في هذه المرحلة (على الأقل من وجهة نظري). هناك أوقات أغادر فيها هذا الاجتماع وأنا مفعم بالنشاط وأنا أعلم أننا سنتحرك بسرعة خفيفة ولدينا فرصة كبيرة للنجاح. ولكن هناك أيضًا أوقات أغادر فيها الاجتماع وأنا أعلم أنه سيكون طريقًا طويلًا وصعبًا بالنسبة إلى عميلي، فيما يتعلق بتحسين محركات البحث.

كيف تبدو التسوية

وبينما يتنقل اللاعبون المختلفون ذهابًا وإيابًا خلال الاجتماع، فيما يبدو أحيانًا وكأنه لعبة ملتوية من لعبة بوكر تحسين محركات البحث (SEO)، تبدأ المفاوضات ويتم التوصل إلى حلول وسط. في بعض الأحيان تكون هذه التنازلات بسيطة، ولكن هناك أيضًا أوقات تكون فيها هذه التنازلات كبيرة بما يكفي لعرقلة جهود تحسين محركات البحث (SEO) تمامًا. تكمن المشكلة في أنه قد يكون هناك أشخاص رئيسيون معنيون ليسوا على دراية بتحسين محركات البحث، ولا يعرفون التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه هذه التنازلات. قد يبدو الإذعان بمثابة لفتة لطيفة في الشركات الأمريكية، ولكن من وجهة نظري، فإن بعض التنازلات تؤدي إلى فشل فريق تحسين محركات البحث (SEO). وأنا أكره الفشل.

على سبيل المثال، ربما توافق المجموعة على معالجة تحسين المحتوى في الربع الأول، ولكن لا يمكن معالجة مشكلة التحديد الأساسي الضخمة حتى الربع الثالث أو الربع الرابع. أو ماذا لو يمكنك إصلاح بنية التنقل والربط الداخلي في الربع الأول، ولكن تم إخبارك أنه لا يمكنك إصلاح الآلاف من عناوين URL التي تتغير بشكل عشوائي حتى الربع الثاني أو الربع الثالث. لا تضحك، كان علي التعامل مع هذه المشكلة المحددة على نطاق واسع (التأثير على ملايين الصفحات إجمالاً، وعشرات الآلاف من عناوين URL التي يمكن أن تتغير في أي وقت). أو ماذا عن الموافقة على استراتيجية قوية لإنشاء المحتوى، ولكن كل جزء من المحتوى يجب أن يمر عبر لجنتين داخليتين (مما سيؤدي بشكل أساسي إلى تقليل فعالية المحتوى). وغني عن القول أن العديد من التنازلات التي تحدث لن تنجح. حسنًا من ناحية تحسين محركات البحث. قد ينتهي بك الأمر ببساطة إلى تدوير عجلاتك.

أدناه، قمت بتضمين رسم بياني يوضح كيف يمكنك البدء بخريطة طريق قوية لتحسين محركات البحث (استنادًا إلى التدقيق) وكيف تؤدي المفاوضات والتنازلات إلى تقليل فعالية المبادرة بأكملها.

يُظهر مسار التسوية فرصتك للنجاح في تحسين محركات البحث





قرار حاسم لتحسين محركات البحث – هل ترغب في بناء الأصدقاء أم ترغب في بناء النجاح؟

هناك قرار حاسم يجب اتخاذه من خلال مبادرات تحسين محركات البحث الرائدة واسعة النطاق. المشكلة المتأصلة في تحسين محركات البحث (SEO) هي أنك ستثير حتمًا بعض الريش في المنظمة (وهذا ما يعبر عنه بشكل جيد). يتضمن ذلك المشكلات المحتملة مع فريق التكنولوجيا لديك، والمصممين، ومؤلفي النصوص، ومديري العلامات التجارية، ومديري العلاقات العامة، ومندوبي المبيعات، وما إلى ذلك. والعديد من الأشخاص المشاركين مهمون لنجاح الجهد (وهم يشملون الميل الأخير الحاسم لتحسين محركات البحث.)

السبب الذي يجعل تحسين محركات البحث غالبًا ما يؤدي إلى الصراع بسيط. إذا كان الموقع في حالة سيئة من حيث تحسين محركات البحث، فقد تنتهي عملية التدقيق الخاصة بك إلى الكشف عن العديد من المشكلات. عندما يتم تقديم التدقيق، يمكن للشركة إما أن تفهم أن التغيير يجب أن يحدث وتتخذ الإجراءات اللازمة، أو يمكنها البدء في توجيه أصابع الاتهام. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الشركة تنفق الكثير من المال على الجهود المدفوعة نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) ليس قويًا.

لذا، أثناء تسليط الضوء على المشكلات المختلفة التي تواجهها في مجال تحسين محركات البحث، قد يكون عليك اتخاذ قرار حاسم. هل يجب أن تهدف إلى أن تكون لطيفًا مع الجميع، وتقدم تنازلات، وربما تفشل، أم أنك ستمضي قدمًا، وتدفع من أجل التغيير، وتزعج بعض الأشخاص بطريقة خاطئة، ولكن لديك فرصة أكبر للنجاح؟ لقد اخترت دائمًا الخيار الأخير، لكن هذا أنا. هناك العديد من الأشخاص الذين يختارون الخيار الأول، ويظلون محبطين بسبب تأثر تصنيفاتهم وحركة المرور في البحث العضوي. لكن لديهم الكثير من الأصدقاء داخليًا، لأنهم كانوا لطيفين مع الجميع. دعونا نواجه الأمر، التغيير غير مريح بالنسبة لمعظم الناس. وسيعمل التسويق الرقمي باستمرار على تغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات والطريقة التي يجب أن يفكر بها القادة.

على سبيل المثال، هناك نقاش لا يُنسى بيني وبين مدير العلامات التجارية حول بعض التغييرات في الصفحة الرئيسية لموقع كبير (لعلامة تجارية كبيرة). ذهب شيء من هذا القبيل:

مخرج: فوق جثتي، هل ستضع هذا المحتوى والروابط الجديدة على صفحتي الرئيسية.

أنا: نعم، وسيتم نشره في الإصدار التالي (حوالي أسبوعين من الآن).

مخرج: لا ليس كذلك. إنه لا يتطابق مع علامتنا التجارية. لن يتم بثه مباشرة. {الآن واقفاً}

أنا: تصنيفات محرك البحث الخاص بك غير موجودة ولدينا 35 صفحة من التغييرات على الموقع، بناءً على التدقيق الذي أجريته. هذا هو الأول من بين العديد من التغييرات وسيتم نشره في الإصدار التالي.

مخرج: ماذا، هل تعتقد أن الجميع يبحث في جوجل الآن عن كل ما يحتاجونه؟؟

أنا: (الآن نواصل البحث عن الكلمات الرئيسية) بالنسبة للفئات التي نستهدفها، فهي بالتأكيد كذلك. ها هي البيانات. وهذا جزء من سبب قيامنا بإجراء التغييرات على الصفحة الرئيسية.

واستمر هذا لمدة ساعة تقريبا. لقد فزت بهذه المعركة المحددة، وذلك في المقام الأول لأن هذه كانت مبادرة ضخمة لتحسين محركات البحث والتي سيكون لها تأثير عميق على الأعمال التجارية الحالية. لقد حصلت أيضًا على تصريح من أعلى المستويات في المنظمة لإجراء أي تغييرات أحتاجها لإصلاح الوضع الحالي لتحسين محركات البحث. من وجهة نظري، كانت هذه حربًا (ضد التصنيفات الضعيفة وسوء تحسين محركات البحث، وليس بالضرورة ضد الأشخاص). ومع ذلك، كنت أعلم أن مشاعر بعض الناس يمكن أن تكون أضرارًا جانبية، وهو أمر مؤسف.

التوقعات المسبقة لتحسين محركات البحث – التمهيد على أرض الواقع

هناك شيء واحد تعلمته في وقت مبكر جدًا في التسويق الرقمي. أنت جيد فقط مثل التنفيذ. وهذا يعني أن الإستراتيجية القوية لا تعني شيئًا ما لم يتم تنفيذها بشكل صحيح. عندما تحتاج إلى إجراء تغييرات هائلة على موقع ويب واسع النطاق، فإنك تحتاج إلى تنفيذ قريب من العيوب. يجب أيضًا أن تكون قريبًا جدًا من تنفيذ هذه التغييرات، حيث سيتم إكمال العديد من التغييرات بواسطة أشخاص ليسوا على دراية بتحسين محركات البحث. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي عملية الترحيل وإعادة التصميم على نطاق واسع على الكثير من الأجزاء المتحركة. هناك العشرات من الفرص لتنفيذ التغييرات بشكل غير صحيح. ليس لأن الأشخاص المعنيين يريدون تنفيذ التغييرات بشكل غير صحيح. إنهم ليسوا على دراية بـ SEO.

استنادًا إلى مدى أهمية التنفيذ، أجد أنه من المفيد أن نفهم قدر الإمكان كيفية عمل الجدول الزمني للتطوير والإصدار لشركة معينة. على سبيل المثال، من سيقوم بتنفيذ التغييرات، ومدى سرعة إكمال هذه التغييرات عادةً، وعدد مرات حدوث خلل أثناء العملية. يمكن أن يساعدك هذا على التنبؤ بالمستقبل (أو على الأقل فهم ما أنت مقبل عليه عند اكتمال التغييرات). وللقيام بذلك، ستحتاج إلى الوصول إلى عنصر مسبق، كما هو الحال في تقرير الأقلية. لا تضحك، ربما لديك بالفعل واحدة في مؤسستك الخاصة.

غالبًا ما تكشف التوقعات المسبقة لتحسين محركات البحث عن حقيقة التنفيذ المستقبلي

إحدى الطرق للتعرف حقًا على كيفية عمل المنظمة (من ناحية التطوير) هي التحدث مع الشخص المناسب. وهذا ليس بالضرورة المدير التنفيذي للتسويق، أو المدير الفني، أو مدير التكنولوجيا. وبدلاً من ذلك، غالبًا ما يكون مدير المشروع (PM). هذا صحيح، يعرف مدير المشروع كيفية تنفيذ المشاريع، ومدى سرعة تنفيذ التغييرات، ومقدار الألم الذي ستحتاج إلى تحمله لإنجاز الأمور. إنها تصورات مسبقة لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) الخاصة بك. إذا كنت تريد معرفة نبض الموقع الإلكتروني والتنظيم الفني، فاسأل مدير المشروع. قد تجد أنك تقوم بتحسين خطة التنفيذ الخاصة بك بناءً على محادثاتك معهم. تذكر أنك تريد الحقيقة في هذه المرحلة، ومن خلال خبرتي، سيعطيك مديرو المشاريع الحقيقة (جزئيًا لأنها تؤثر بشكل مباشر على عملهم اليومي).

أ Note حول الوكالات والاستشاريين

إذا كنت تساعد شركة كجزء من وكالة أو كمستشار، فلديك مستوى آخر من التعقيد للتعامل معه. باعتبارك شخصًا خارجيًا، هناك احتمال كبير ألا يكون لديك إمكانية الوصول المباشر إلى الأشخاص المعنيين بشكل منتظم. ولا تقلل من أهمية القدرة على الدخول مباشرة إلى مكتب شخص ما. بالإضافة إلى ذلك، ربما لن تتمكن من الوصول إلى موقع الويب لإجراء تغييرات مباشرة. لذلك، يعتمد نجاحك على الموارد الداخلية في الشركة الحالية. هذا يعني ببساطة أنه على الرغم من أنك قد تكون في مقعد السائق من حيث الإستراتيجية، إلا أنك في المقعد الخلفي (أو صندوق السيارة) من حيث التنفيذ. وهذا مجرد سبب آخر للتحدث مع المتصورين قبل البدء في معالجة جهود تحسين محركات البحث واسعة النطاق.

توصياتي للتعامل مع مبادرات تحسين محركات البحث واسعة النطاق

بناءً على تجربتي، إليك بعض التوصيات التي يمكن أن تساعدك على تجنب الفشل عند قيادة التغيير في تحسين محركات البحث:

فهم كيفية عمل الشركة قبل البدء. تحدث مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعنيين قبل تطوير خارطة طريق تحسين محركات البحث. وكما أوضحت أعلاه، تحدث بالتأكيد مع مدير (مدراء) المشروع الذي سيساعدك.

قم بتثقيف الفريق قدر الإمكان حتى لا تقضي التسوية على جهودك. كلما زاد فهم الأشخاص لكيفية تأثير كل تغيير على تحسين محركات البحث (وبأي ترتيب)، أصبح الأمر أسهل بالنسبة لك. من خلال القيام بذلك، يمكنك تقليل التنازلات التي لا معنى لها من حيث تحسين محركات البحث.

إظهار الأثر المالي لإجراء التغييرات. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب عليك دائمًا إحضار البيانات إلى الاجتماع. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك مناقشة الرأي حتى تعود الأبقار إلى المنزل ولن يتم إنجاز أي شيء على الإطلاق. إن إظهار التأثير المالي المحتمل لجهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك يمكن أن يجذب الناس.

إذا كنت جزءًا من وكالة أو إذا كنت مستشارًا، فستحتاج إلى بطل تحسين محركات البحث (SEO) الموجود داخل الشركة. وبدون وجود شخص يقود المبادرة داخليًا، سيكون من الصعب عليك تحقيق النجاح.

اتخذ قرارك، أو قم ببناء المزيد من الأصدقاء أو حقق النجاح في تحسين محركات البحث. يجب عليك اتخاذ قرار صعب واختيار طريقك. افهم أن عملك سيؤثر على العديد من الأقسام والعديد من الأشخاص داخل تلك الأقسام. البعض لن يكون سعيداً معك سوف تتأذى المشاعر. إنها حقيقة ضرورية.

تشكيل خطة اتصال قوية. يجب عليك الإبلاغ بوضوح عن أي تغييرات تحدث فيما يتعلق بتحسين محركات البحث، بالإضافة إلى الإبلاغ عن النتائج على الفور. كن شفافًا ودع البيانات تتحدث عن نفسها. الفوز على الرافضين.

ملخص – لا تتراجع

كلما زاد عدد مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) التي تعمل عليها، كلما واجهت المواقف المختلفة التي ذكرتها أعلاه. نادرًا ما يكون تحسين محركات البحث على نطاق واسع عملية بسيطة. وبدلاً من ذلك، فهي عملية متعددة الأوجه وطويلة الأمد تؤثر على العديد من الأقسام والعديد من الأشخاص داخل تلك الأقسام. سيتم التفاوض والتسوية، لكن عليك التأكد من أنها لن تعرقل مبادرتك. يجب أن تفهم أنه يمكنك إحداث تأثير جدي في مؤسستك (أو لعميلك)، ولكن ربما يتعين عليك اتخاذ بعض القرارات الصعبة قبل أن تنجح. لا تتراجع. دافع عن SEO. يمكن أن يؤتي ثماره لشركتك وعملائك ونفسك.