Rewrite this title: بحث المتجهات: تحسين العقل البشري من خلال التعلم الآلي

ستساعدك المقالة التالية: بحث المتجهات: تحسين العقل البشري من خلال التعلم الآلي

لقد تحدثنا مع محترفي ومبتكري صناعة البحث حول التحديات المستمرة والفرص الرائجة والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص والشركات للبقاء على صلة بنتائج البحث التنافسية.

أحد الاتجاهات التي تدفع التقدم الهائل في تكنولوجيا البحث هو التحول من الكلمات الرئيسية إلى البيانات التي تمثل بشكل أفضل معنى الاستعلام، وما هو معروف عنه.

كان البحث عن الكلمات الرئيسية هو الدافع وراء اكتشاف المحتوى منذ عام 1230 م. وذلك عندما أكمل الكاردينال الفرنسي ومعلق الكتاب المقدس الكاردينال هيو دي سانت شير أول فهرس معروف في التاريخ.

يمثل البحث المتجه تحولًا كبيرًا من هذه الطريقة التقليدية لاسترجاع المعلومات إلى مستقبل يمكن فيه تشغيل جميع البيانات المعقدة التي تشكل أصول المحتوى الحديثة.

إذن ما الذي تريد معرفته عنه الآن؟

لقد تواصلنا مع ايدو ليبرتي، الرئيس السابق ل Amazonمختبر الذكاء الاصطناعي التابع لـ Pinecone وهو الآن الرئيس التنفيذي لشركة Pinecone، للحصول على كتاب تمهيدي حول البحث عن المتجهات ولماذا قد ترغب في الحصول على التقنيات المرتبطة على رادارك.

سألنا الحرية:

كيف سيعيد البحث المتجه تعريف البحث التقليدي عن الكلمات الرئيسية؟

كيف تشرح البحث عن المتجهات لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات؟

ما هي بعض التحديات التي واجهتها باستخدام خوارزميات ML؟ Amazon عملاء خدمات الويب (AWS)، وكيف تغلبت عليهم؟

ما هو Pinecone وماذا يفعل؟

ما هي النصائح أو النصائح التي تقدمها للمبتدئين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) الذين يدخلون للتو عالم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي؟

لنبدأ بهذا – ما سبب أهمية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمستقبل تحسين محركات البحث، وكيف يمكن للمسوقين الاستعداد لما هو التالي؟

لقد أحرقنا سفن البحث عن الكلمات الرئيسية

إيدو ليبرتي: “تمامًا كما أتقن مُحسنو محركات البحث خوارزمية PageRank، فهم الآن بحاجة إلى معرفة البرمجة اللغوية العصبية من أجل النجاح والتغلب على المنافسة.

على عكس PageRank، فإن مجال البرمجة اللغوية العصبية ينمو بسرعة ولديه الآلاف من المساهمين.

سيتطلب الأمر جهدًا أكبر من متابعة Matt Cutts (من Google). Twitter وتتبع تغييرات SERP.

لحسن الحظ، على الرغم من أن البرمجة اللغوية العصبية هي موضوع أكثر تعقيدًا، إلا أنها ليست محاطة بالغموض مثل نظام ترتيب الصفحات.

يتم تنفيذ الكثير من العمل على البرمجة اللغوية العصبية بشكل علني، من خلال أوراق بحثية مجانية وفيرة، وبرامج مفتوحة المصدر، وبدون تكلفة. دورات عبر الإنترنت في البرمجة اللغوية العصبية.

هناك شيء واحد واضح فيما يتعلق بالبرمجة اللغوية العصبية: إنها موجودة لتبقى.

إنه أبعد ما يكون عن الكمال، لكنه يتحسن بسرعة، وقد أحرقت شركات التكنولوجيا الكبرى سفن البحث عن الكلمات الرئيسية ولا مجال للتراجع.

يتيح لنا البحث المتجهي إمكانية البحث في الطريقة التي نتحدث بها

كيف سيعيد البحث المتجه تعريف البحث التقليدي عن الكلمات الرئيسية؟

إيدو ليبرتي: “بحث المتجهات لا يعيد تعريف البحث عن الكلمات الرئيسية؛ فيستبدله بقطعة قماش كاملة.

بدلاً من العمل مع الكلمات الرئيسية – ومرادفاتها والأخطاء الإملائية الخاصة بها – يعمل البحث المتجه مع التضمين ناقلات.

وهي عبارة عن جزء من البيانات يمثل معنى عبارة البحث بالإضافة إلى معلومات أخرى معروفة عن الاستعلام أو المستخدم.

(بالنسبة للإنسان، لا يمكن التعرف على تضمين المتجهات ويبدو وكأنه مجموعة طويلة من الأرقام.)

يتم بعد ذلك استخدام هذا التمثيل لعبارة البحث والمستخدم للفرز عبر مجموعات ضخمة من التضمينات التي تمثل المحتوى الآخر وتفضيلات المستخدم للعثور على النتيجة الأكثر صلة.

من وجهة نظر المستخدم، هذا يعني أنه يمكنهم البحث في الطريقة التي يتحدثون بها.

لم يعودوا بحاجة إلى تعلم المراوغات وتركيب الجمل الخاصة بمحركات البحث.

من وجهة نظر مُحسّنات محرّكات البحث، هذا يعني أنه يمكنهم التركيز حقًا على الموضوعات والمواضيع دون القلق بشأن الكلمات الرئيسية الدقيقة.

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كيف تشرح البحث عن المتجهات لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات؟

إيدو ليبرتي: “مقالنا يشرح أساسيات البحث عن المتجهات يقترب.

نسخة ELI5، كما تدربت عليها مع عائلتي، هي كما يلي: إذا قلت “طعام إيطالي”، فقد تفكر في البيتزا أو المعكرونة.

لقد تعلمت أن هذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض لأنك تتذكر تناول البيتزا في مطعم إيطالي أو معرفة أن المعكرونة تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا.

لكن الكمبيوتر لم يتعلم ذلك أبدًا. لذا فإن عبارة “الطعام الإيطالي” تعني ذلك تمامًا ولا تحتوي على معلومات تشير إلى أنها مرتبطة بالمعكرونة أو البيتزا.

لذا، عندما أطلب من جهاز الكمبيوتر البحث عن “مطعم إيطالي”، فقد يتجاهل أماكن البيتزا.

التعلم الآلي هو وسيلة لمساعدة أجهزة الكمبيوتر على فهم معنى ما نقوله أو نكتبه.

والبحث المتجهي هو وسيلة لأجهزة الكمبيوتر هذه للبحث في كل ما تعرفه، بناءً على المعنى وليس الكلمات الدقيقة.

والآن، إذا طلبت من الكمبيوتر أن يوصي بمكان إيطالي، فقد يقترح مكان البيتزا المفضل لديك تمامًا كما تفعل.

يمكن للمؤسسات أخيرًا التركيز على إنشاء المحتوى وتنظيمه للبشر.

هناك عدة آلاف من العلماء والمهندسين الذين يعملون بلا كلل لجعل تعلم الآلة والبرمجة اللغوية العصبية يشبهان العقل البشري.

هل تريد حقًا أن تتعارض مع ذلك؟ الإستراتيجية الفائزة لتحسين محركات البحث هي تحسين العقل البشري.

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التغلب على التحديات في التعلم الآلي

ما هي بعض التحديات التي واجهتها باستخدام خوارزميات ML؟ Amazon عملاء خدمات الويب (AWS)، وكيف تغلبت عليهم؟

إيدو ليبرتي: “لا أستطيع التحدث عن مشاريع أو تحديات محددة من AWS. أستطيع أن أقول على نطاق أوسع، من تجربتي، رأيت أن خوارزميات تعلم الآلة لم تعد تمثل عنق الزجاجة.

من المؤكد أنها بعيدة عن الكمال، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكن هذا العمل يتم بسرعة فائقة.

ويتمثل التحدي التالي في تشغيل تلك الخوارزميات على النطاق المطلوب لدعم المنتجات الاستهلاكية وتطبيقات المؤسسات.

تلك التمثيلات التي ذكرتها سابقًا، تضمينات المتجهات، مكلفة حسابيًا للبحث فيها.

فهرس يحتوي على مليون عنصر فقط (تضمينات متجهة) يتطلب بالفعل برامج متخصصة بالإضافة إلى ضبط دقيق؛ فهرس يضم 100 مليون عنصر يتطلب برامج وبنية تحتية متخصصة؛ يتطلب فهرس 1B أو أكثر من العناصر أن تكون Google أو Amazon.

(جانبًا، هذا هو السبب الذي دفعني إلى إنشاء Pinecone: لتسهيل قيام الفرق الهندسية بإضافة بحث متجه إلى تطبيقاتهم.)”

ما هو كوز الصنوبر؟

ما هو Pinecone وماذا يفعل؟

إيدو ليبرتي: اليوم، يجعل Pinecone من السهل على المهندسين إنشاء بحث سريع وجديد ومفلتر عن المتجهات في تطبيقاتهم.

فهو يمنح الفرق الهندسية البنية الأساسية للبحث اللازمة لتشغيل البحث الموجه على نطاق واسع، وكل ذلك في خدمة مُدارة مع واجهة برمجة تطبيقات سهلة.

(لقد أسقطنا أرقام الإصدارات لأن الإصدارات تأتي بسرعة، ولأن المستخدمين، كخدمة مُدارة، يحصلون دائمًا على أحدث إصدار ولا داعي للقلق بشأن التحديثات.)

يعد العمل باستخدام الخوارزميات أمرًا ممتعًا للغاية ويستحق التحديات تمامًا.

مع البحث المتجه، نحن عند تقاطع الخوارزميات المتطورة وهندسة قواعد البيانات والتطبيقات التي لا تحتوي على خادم.

ونرى عملائنا يطبقون هذه التكنولوجيا على المنتجات التي تُحدث ثورة في تطبيقات المستهلك والمؤسسات مثل البحث الدلالي وأنظمة التوصية وأمن تكنولوجيا المعلومات والأجهزة القابلة للارتداء ورؤية الكمبيوتر والمزيد.

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البدء في تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي

ما هي النصائح أو النصائح التي تقدمها للمبتدئين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) الذين دخلوا للتو إلى عالم تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي؟

إيدو ليبرتي: “لا تشعر بالخوف. حتى ألمع الباحثين في هذا المجال “يكتشفون الأشياء”.

إن التعرف على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي خارج نطاق المقالات السطحية سيجعلك محترفًا أفضل في تحسين محركات البحث، وهناك الكثير من الموارد المجانية التي تساعدك على القيام بذلك.

للراغبين في العمل في هذا المجال، نحن حاليا التوظيف في جميع الفرق: الهندسة والبحث ونجاح العملاء والمبيعات والتسويق والعمليات.

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