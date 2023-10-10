Rewrite this title: بحث عن وصفة للنجاح

ستساعدك المقالة التالية: بحث عن وصفة للنجاح

أحب الطبخ وأحب الأكل. سواء كان ذلك على الشواية أو في المطبخ، فأنا أحب إعداد الطعام الجيد وتناوله. شيء واحد أعرفه عن الطبخ هو أن كل المكونات المستخدمة معًا بشكل صحيح تجعل الطبق تحفة فنية.

إن عالم التسويق عبر الإنترنت، وبالتالي التسويق عبر البحث، يشبه وصفة عملاقة. ستسمع الكثير من الأشخاص يزعمون أنك لا تحتاج إلى بحث مدفوع إذا كنت تستثمر في تحسين محركات البحث (SEO) أو العكس. تمامًا مثل مكونات أي وصفة جيدة، يعمل البحث المدفوع والبحث العضوي معًا لإنشاء تحفة فنية. اسمحوا لي أن أشارككم وصفتي المفضلة للنجاح:

بحث عن وصفة للنجاح

حدد الكلمات الرئيسية التي تأمل في استهدافها. العنصر الأكثر أهمية في أي حملة بحث هو اختيار الكلمات الرئيسية المناسبة لقضاء وقتك وطاقتك وأموالك عليها. إنشاء عناصر الحملة. أنشئ صفحات مقصودة، واكتب المحتوى، وأنشئ حملات Adwords وadCenter. إنشاء خطة اختبار. على الرغم من أنني لم أر سيناريو حيث لم يكن البحث المدفوع وتحسين محركات البحث معًا أكثر منطقية من أي منهما بمفرده، إلا أنني ما زلت أعتقد أن الاختبار والتحليل هو الطريقة الوحيدة لفهم التأثيرات المشتركة لتحسين محركات البحث والبحث المدفوع. معاً. تحليل التأثيرات. ماذا حدث للكلمات الرئيسية التي تحتل المرتبة الأولى فيها بشكل عضوي والتي تشتريها أيضًا في نتائج البحث المدفوعة؟ هل هناك بعض المصطلحات (مثل مصطلحات العلامة التجارية) التي تؤدي في الواقع إلى تفكيك حركة المرور العضوية؟

لقد أجرينا مؤخرًا اختبارًا لأحد عملائنا حيث اختبرنا مجموعة من الكلمات الرئيسية التي حصلت على تصنيفات عالية في Google. قبل اختبارنا، قمنا بقياس مدى أسبوعين (الأسبوع 1+2) لكيفية عمل البحث المدفوع والبحث العضوي معًا لإنشاء معيار. في الأسبوعين التاليين (الأسبوع 3+4)، قمنا بإيقاف تشغيل البحث المدفوع وقمنا بقياس التأثير عندما كان البحث العضوي فقط هو الذي يجذب الزيارات.

تبع ذلك أسبوعين إضافيين (الأسبوع 5+6) لقياس صافي تأثيرات البحث المدفوع والبحث العضوي معًا، ثم أسبوعين آخرين (الأسبوع 7+8) مع إيقاف تشغيل البحث المدفوع. في كلا السيناريوهين، عندما تم إيقاف تشغيل البحث المدفوع، كانت التحويلات وصافي الربح أقل من السيناريوهات التي يتوفر فيها البحث العضوي فقط.

بعد الانتهاء من الخطوات الأربع الأولى في وصفة النجاح، من المهم إعادة فحص النتائج التي توصلت إليها باستمرار. إن وصفتنا للنجاح دائمًا ما تكون قابلة للارتجال والتحسين وإعادة الفحص، ولكننا نأمل أن نتمكن من التوقف عند المناقشات السخيفة حول كون إحدى المنهجيات هي النهج الوحيد للبحث. ألا يمكننا جميعًا أن نتفق بالفعل؟