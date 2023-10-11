Rewrite this title: بحث مناجاة

ستساعدك المقالة التالية: بحث مناجاة

خلال الأشهر القليلة الماضية، يجب أن أقول إنني كنت في حالة ركود عندما يتعلق الأمر بالتفكير في أفكار للكتابة عنها. مشاركة مثل هذا و هذا تم بناؤها على مباني واهية جدًا IMO وشعرت “بالإجبار” بالنسبة لي وحتى عندما كانت لدي فكرة جيدة، شعرت أن التنفيذ ترك شيئًا مما هو مرغوب فيه. لسوء الحظ، لأول مرة منذ أن بدأت الكتابة عن التسويق عبر البحث، شعرت أن العديد من أفكاري التي نشأت في وعيي كانت بمثابة شيء كتبت عنه بالفعل. حتى لو كان الأشخاص الذين قرأوا أشيائي لم يشاهدوا المنشور الأصلي أو حتى لو كان بإمكاني أن أعطي الفكرة لمسة جديدة، فإن شيئًا ما حول الانتحال الذاتي يبدو غير أصيل وكنت أحاول مقاومة الرغبة في القيام بذلك .

كما ترون، منذ فترة طويلة، تخليت عن التدوين “بالطريقة التقليدية” حول موضوعات التسويق عبر البحث لأنه لم يكن يبدو طبيعيًا بالنسبة لي ولم يثير اهتمامي. لقد اكتشفت أن لدي خطًا إبداعيًا رائعًا وإذا قمت بتركيبه على أنواع المواد التي يجدها الناس ذات صلة ومثيرة للاهتمام، فربما يبدأ الناس في الاهتمام بها. لقد نجح الأمر بالتأكيد على مستوى ما… أشعر بالقبول غير المشروط من المجتمع الذي أفتخر بأن أكون جزءًا منه ويبدو أن عددًا كافيًا من الأشخاص يريدون مني أن أساهم في منشوراتهم.

ومع ذلك، عندما كنت أكتب منشورًا آخر قد تراه قريبًا في “منشور منافس”… كان نوع المنشور الذي اعتدت أن أتمكن من نشره خلال 30-60 دقيقة يبدو رائعًا… لم أتمكن من تشغيله بشكل صحيح لأطول فترة (وما إذا كان الأمر سينجح في النهاية فسوف أترك الأمر للآخرين ليقرروا). لقد كانت فكرة أساسية جدًا…إن مشاهدة مشهد في فيلم عشوائي أثارت فكرة دفعتني إلى شراء نطاق “ذكي” يستحق IMO أكثر بكثير من تكلفة رسوم التسجيل بغض النظر عما إذا كنت قد قمت بإعادة بيعه أو تطويره.

ومع ذلك، مع هذا المنشور تحديدًا بالإضافة إلى بعض منشوراتي الحديثة الأخرى، أعتقد أنني كنت أتعامل مع جماليات المنتج النهائي بذكاء شديد على حساب الرسالة التي أردت إيصالها. صور رائعة، واقتباسات تمهيدية غامضة للغاية… لقد فعلت ذلك، وستستمر في العمل معي ولكن لا ينبغي إجبارها… أحيانًا أحتاج إلى تجنبها عندما تعترض طريق الأفكار.

أثناء عملية الكتابة هذه، كان لدي القليل من الغطاس الذي آمل أن أتمكن من استخدامه لصالحه في المستقبل. التفاصيل الدقيقة مهمة. تمت كتابة عدد كبير جدًا من المقالات في هذه الصناعة لتغطية مفاهيم كبيرة قليلة التفاصيل. إذا لم يكن لدى الشخص الذي يقرأ المقالة معرفة سابقة بالموضوع، فمن غير المرجح أن يتمكن من الحصول على أي معلومات جيدة من شيء عام جدًا… وإذا كان لديه المعرفة، فلن يحصل على أي معلومات سريعة لأنه لقد عرفوا بالفعل ما قرأوه للتو.

على النقيض من ذلك، عندما يكتب شخص ما مقالة خاصة بصناعة معينة بتركيز ضيق للغاية، متجاهلاً الخطوط العريضة العامة لصالح سرد محدد، فمن المحتمل أن تضيع قصته لدى شخص ليس لديه خلفية. ومع ذلك، إذا كان الموضوع يتناغم مع شيء اختبره القارئ بالفعل، فقد يكون له أهمية مجازية ويمكن للقارئ بعد ذلك أن يتراكب مع وضعه الحالي ويجد نوع المعلومات القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة.

هل سأخرج من ركودي؟ من المحتمل. لقد تعهدت بالكتابة هنا وفي أي مكان آخر وأنا “ملزم بواجبي” للتوصل إلى مادة آمل أن تنجح في اجتياز حشد الأشخاص الذين يمنحونني هذه المنصة للكتابة + جمهورهم. والأهم من ذلك، أريد التأكد من أن كل ما أنشره يبدو جديدًا وملائمًا بالنسبة لي. أنا فخور جدًا بالقيام بذلك وأريد أن أقدم أفضل ما لدي.