Rewrite this title: بحث Google يحصل على خيارات ومقتطفات ومربعات جديدة

ستساعدك المقالة التالية: بحث Google يحصل على خيارات ومقتطفات ومربعات جديدة

منذ حدث Searchology الثاني، أعلنت Google عن ثلاثة تحسينات جديدة لنظامها بحث عن المنتج – خيارات البحث، ومقتطفات نتائج البحث، وGoogle Squared. تعد الميزتان الأوليان مفيدتين بالتأكيد خاصة للمستخدمين الذين هم كسالى جدًا بحيث لا يمكنهم صياغة إستراتيجيات بحث محددة لتصفية بحثهم. في حين أن الميزة الثالثة غامضة إلى حد ما فيما يتعلق بما هي عليه بالفعل في هذا الوقت.خيارات بحث جوجل

تتكون هذه الميزة الجديدة من خيارات تصفية مصنفة لتحديد الطريقة التي تريد بها عرض نتائج SERP الحالية. إنه يولد وجهات نظر مختلفة لـ SERPs بناءً على معايير معينة.

تتضمن خيارات البحث المتاحة

عرض نتائج البحث من مناقشات المنتدى، أو مواقع الفيديو عبر الإنترنت، أو مواقع مراجعة المنتجات، ونتائج البحث المحددة زمنيًا والتي يمكن تصفيتها حسب الأحدث، أو الـ 24 ساعة الماضية، أو الأسبوع الماضي أو العام الماضي،

عرض المخطط الزمني الذي يعرض رسمًا بيانيًا تاريخيًا مع نتائج البحث المقابلة مرتبة حسب المخطط الزمني،

عرض العجلة العجيبة الذي يعرض رسمًا بيانيًا غريبًا إلى حد ما ونتائج البحث مدرجة على الجانب الأيمن من SERP،

مشاهدات عمليات البحث ذات الصلة المعتادة ولكن هذه المرة يتم عرض رابط عمليات البحث ذات الصلة أعلى نتائج البحث (SERPs)،

عرض بحث الصور الذي يسلط الضوء على نتائج البحث مع الصور المصاحبة

المزيد من طرق عرض النص وهو ببساطة السابق مطروحًا منه الصور

نتائج البحث “المقتطفات المنسقة”

تعد هذه ميزة نتائج بحث مفيدة ولكنها تعتمد على تعاون مالكي الموقع والمطورين لتحقيق النجاح. تعد المقتطفات المنسقة مفيدة بشكل خاص لنتائج البحث التي تحتوي على مراجعات المنتجات والخدمات. يعرض مقتطفات من المراجعات دون النقر على الرابط أولاً. ومع ذلك، تعتمد هذه الميزة على التنسيقات الدقيقة ومعايير RDFa لترميز HTML للموقع والذي يمكن أن يعتمده ناشري الويب بسهولة حتى يتمكن Google من تنظيم نتائج البحث في بيانات منظمة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المقتطفات الغنية على صفحة مساعدة المقتطفات الغنية .

جوجل تربيع

الميزة الجديدة الأخيرة التي أعلنت عنها جوجل غامضة ومربكة إلى حد ما فيما يتعلق بحقيقتها. يصفها جوجل بأنها:

على عكس محرك البحث العادي، لا يعثر Google Squared على صفحات ويب حول موضوعك – وبدلاً من ذلك، يقوم تلقائيًا بجلب الحقائق وتنظيمها عبر الإنترنت. سنفتحه للمستخدمين في وقت لاحق من هذا الشهر على Google Labs.

لذا، أعتقد أنه يتعين علينا ترقب المزيد من إعلانات Google بخصوص ميزة البحث أو المنتج هذا.