Rewrite this title: بدء استخدام “إحصاءات Google”‏ 4: ستساعدك هذه النصائح الأربع على البدء والانطلاق

ستساعدك المقالة التالية: بدء استخدام “إحصاءات Google”‏ 4: ستساعدك هذه النصائح الأربع على البدء والانطلاق

اعتبارًا من 1 تموز (يوليو) 2023، سيتوقف إصدار Google Analytics الذي استخدمناه لمدة 10 سنوات عن معالجة النتائج.

يعد هذا تغييرًا كبيرًا، ويعني أن Google Analytics 4 (GA4) سيحل محل Universal Analytics (UA) بالكامل.

والخبر السار هو أنه لا يزال هناك وقت – ولكن لا يمكنك الاستمرار في تأجيل تعلم GA4.

ضع في اعتبارك هذه المقالة أدواتك التدريبية للتنقل على “إحصاءات Google”‏ 4.

ستتعرف هنا على مكان العثور على أهم المعلومات حول جهودك التسويقية، بما في ذلك:

حركة الموقع.

مشاركة المستخدم.

الأحداث.

التحويلات.

Universal Analytics مقابل GA4: ما الفرق؟

ربما كنت تشير دائمًا إلى Universal Analytics باسم “Google Analytics”.

لذا، قبل أن ننتقل إلى التفاصيل، يجب أن نغطي بسرعة الاختلافات المهمة بين الإصدارين.

كانت Universal Analytics تعتمد على الجلسة وتستخدم أنواع النتائج مثل زيارات الصفحة، ونتائج الأحداث، ونتائج التفاعل الاجتماعي.

تعتمد “إحصاءات Google” 4 على الأحداث؛ جميع الزيارات مثل “مشاهدة الصفحة” أصبحت الآن أحداثًا.

هذا تفسير مبالغ فيه بشكل لا يصدق، ولكن هذا كل شيء باختصار.

إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل الفنية، يمكنك ذلك اقرأ وثائق جوجل هنا.

عجلات التدريب على GA4: كيفية سحب 4 تقارير استراتيجية

إذا نظرت إلى واجهة GA4 الجديدة وقررت “لا، شكرًا لك”، فأنت في المكان الصحيح.

تختلف الواجهة والمصطلحات عن الإصدار الذي عرفته منذ عام 2012، لذا فإن العثور على ما تحتاجه قد يبدو معقدًا وصعبًا.

تأكد من أن الكثير من المعرفة والمهارات التي اكتسبتها بشق الأنفس ستستمر!

تبدو الأمور مختلفة، لكن أساسيات التحليل تظل كما هي.

فيما يلي أربع نصائح على “إحصاءات Google”‏ 4 لمساعدتك على البدء في العمل.

1. حركة المرور في الموقع

هيا لنبدأ مع الأساسيات. كيف ستعرف ما إذا كانت جهودك التسويقية تؤدي إلى نمو الموقع؟

لقياس حركة مرور الموقع، يمكنك إلقاء نظرة على المستخدمين أو الجلسات.

يمثل المستخدمون فردًا قام بزيارة موقع الويب الخاص بك.

تمثل الجلسات “الزيارات” أو الأوقات المختلفة التي زار فيها المستخدم موقعك.

إن المقياس (القياس الكمي) الذي تستخدمه متروك لك. فقط تأكد من اختيار واحد والتمسك به.

فهم تقارير حركة المرور في الموقع

في Universal Analytics، اعتدنا على فتح التقرير > >.

من هنا، يمكننا رؤية المستخدمين والجلسات ومعدل الارتداد والتحويلات حسب قناة التسويق.

لعرض مقاييس عدد زيارات الموقع في “إحصاءات Google”‏ 4، افتح > > تقرير الاكتساب.

يتم إعداد تقارير عن اكتساب حركة المرور تلقائيًا باستخدام تجميع القنوات الافتراضية.

تجميع القنوات الافتراضي هو تجميع لمصادر الزيارات ذات الصلة.

على سبيل المثال، يتكون تجميع “البحث المجاني” في “إحصاءات Google”‏ 4 من أي مصدر زيارات يتطابق مع قائمة مواقع البحث أو عندما يتطابق وسيط الزيارات تمامًا مع نتائج البحث المجانية.

اقرأ المزيد حول كيفية قيام Google بتصنيف زيارات موقعك إلى مجموعات القنوات هنا.

لماذا لا تتطابق أعداد المستخدمين؟

في هذه المرحلة، ربما تفكر، انتظر، هناك خطأ ما في GA4.

أعداد مستخدمي البحث المجاني في Universal Analytics وGA4 غير متطابقة.

صيد جيد!

في الأمثلة المذكورة أعلاه، يعرض UA 4,096 مستخدمًا من البحث المجاني ويعرض “إحصاءات Google” 4 4,116 مستخدمًا من البحث المجاني لنفس الفترة الزمنية.

هناك عدة أسباب لعدم تماثل البيانات.

إذا كنت قد أعددت الفلاتر في UA، فهي ليست مقارنة متساوية حقًا لأن GA4 لا يدعم الفلاتر حاليًا.

يعرض “إحصاءات Google”‏ 4 “المستخدمين النشطين”، بينما يركز Universal Analytics على إجمالي المستخدمين، ويتم تحديد مجموعات القنوات الافتراضية بشكل مختلف.

يمكنك قراءة المزيد عن جميع الاختلافات في أعداد مستخدمي “إحصاءات Google”‏ 4 هنا.

2. مشاركة المستخدم

الآن بعد أن عرفنا من أين يأتي المستخدمون، نحتاج إلى فهم المحتوى الذي يتفاعلون معه.

من خلال عرض مقاييس تفاعل المستخدم لصفحات المقالات، يمكننا معرفة أنواع المحتوى التي يجب إنتاج المزيد منها (تفاعل عالي) والموضوعات التي تتطلب مزيدًا من التحليل (تفاعل منخفض).

فهم تقارير مشاركة المستخدم

في Universal Analytics، ربما تكون قد استخدمت معدل الارتداد أو الوقت المستغرق في الصفحة لتحديد ما إذا كان المحتوى يلبي طلب بحث المستخدم أم لا.

غالبًا ما يكون معدل الارتداد مقياسًا يساء فهمه لأنه لا يخبرنا فعليًا بالنسبة المئوية للمستخدمين الذين وصلوا إلى صفحتنا وغادروا على الفور.

فهو يخبرنا فقط عن النسبة المئوية للزائرين الذين لم يرسلوا نتيجة ثانوية إلى Universal Analytics.

في “إحصاءات Google”‏ 4، لن تجد “معدل الارتداد”.

ستجد مقاييس تفاعل المستخدم بناءً على جلسات التفاعل.

توفر جلسات التفاعل مزيدًا من السياق لفهم سلوك المستخدمين في الموقع نظرًا لأن جلسة المشاركة تتضمن أي مستخدم قضى ما لا يقل عن عشر ثوانٍ في الصفحة.

يمكنك ضبط هذه المدة الزمنية من 10 ثوانٍ افتراضية إلى 60 ثانية ضمن > الإعدادات.

تعد جلسات التفاعل أمرًا رائعًا للمدونات والناشرين لأنها تفسر متى يكون لدى المستخدم تجربة إيجابية في قراءة مقطع فيديو أو مشاهدته دون إثارة نتيجة ثانوية.

لعرض مقاييس التفاعل في “إحصاءات Google”‏ 4، افتح > > تقرير الاكتساب كما فعلنا في التقرير السابق لمعرفة نمو الموقع.

ولكننا لا نريد عرض تجميع القنوات افتراضيًا؛ نريد عرضًا أكثر تفصيلاً، لذا انقر فوق “إضافة مقارنة” في الجزء العلوي الأيسر.

ثم أضف بعدًا جديدًا لـ /.

على سبيل المثال، جوجل/عضوي.

قم بتنظيف تقريرك من خلال النقر على علامة x لإزالة كافة المستخدمين.

بالنسبة لجدولك، انقر فوق علامة الزائد الزرقاء وأضف بُعدًا ثانويًا لمسار الصفحة وفئة الشاشة.

وأخيرًا، انقر على رأس عمود جلسات المشاركة لتبديل الجدول من الأعلى إلى الأدنى.

يؤدي النقر فوق الرأس مرة أخرى إلى تبديل الجدول من الأدنى إلى الأعلى.

في المثال أدناه، يهتم مستخدمو البحث العضوي في Google برؤى جمهور NFT.

قد يؤدي إنشاء المزيد من محتوى رؤى الجمهور إلى زيادة حركة المرور على الموقع.

3. الأحداث

حتى الآن، ربما لم تفكر في الأحداث على الإطلاق.

يقيس الحدث تفاعل المستخدم مع موقع الويب الخاص بك.

لا يحتاج الإجراء بالضرورة إلى التوافق مع أهداف العمل.

على سبيل المثال، تعتبر النقرات على الروابط الصادرة وتشغيل الفيديو أحداثًا يمكن أن تخبرنا بمعلومات مهمة حول سلوك المستخدم، ولكنها لا تدر علينا أموالًا.

تذكر أن “إحصاءات Google”‏ 4 تعتمد على الأحداث، لذلك يتم جمع العديد من الأحداث تلقائيًا، مثل first_session وsessions_start وuser_engagement والمزيد لتطبيقات الجوّال.

هناك أيضًا “أحداث محسّنة” يمكنك تمكينها، والتي تتضمن مشاهدات الصفحة، والتمرير (أكثر من 90% من ارتفاع الصفحة)، والنقرات الصادرة، والبحث في الموقع، والمشاركة في العرض، وتنزيلات الملفات.

إذا لم تقم بذلك بعد، فإنني أوصي بشدة بتمكين الأحداث المحسنة الآن.

لتمكين الأحداث المحسّنة في “إحصاءات Google”‏ 4، انقر على رمز الترس في الجزء السفلي الأيسر من شاشتك وحدد مصادر البيانات ضمن عمود الموقع.

بعد ذلك، حدد مصدر البيانات الخاص بك وانقر فوق رمز الترس ضمن القياس المحسن.

هنا ستقوم بتبديل جميع الأحداث الحالية والمستقبلية ذات الصلة بموقعك.

ستتناسب معظم تفاعلات المستخدمين على موقعك مع أحد أحداث القياس المحسّن الخمسة المذكورة أعلاه، والتي يمكن تعديلها لإنشاء أحداث محددة.

عندما تكون مستعدًا للحصول على برنامج تعليمي أكثر تقدمًا على “إحصاءات Google”‏ 4، انقر هنا لمعرفة كيفية تعديل وإنشاء أحداث جديدة.

فهم تقارير الأحداث

في Universal Analytics، سنعرض > > التقرير لمعرفة الصفحات.

من هنا، يمكننا رؤية أشياء مثل إجمالي الأحداث وعدد جلسات الموقع التي حدث فيها حدث.

يمكنك التنقل حسب فئة الحدث.

لعرض مقاييس أحداث المستخدم في “إحصاءات Google” 4، افتح > > التقرير.

يعرض تقرير الأحداث جميع الأحداث التي تم جمعها تلقائيًا وأي أحداث قياس محسّنة أضفتها.

لا توجد طريقة سهلة “للتعمق” ومعرفة القنوات أو الصفحات التسويقية التي حدثت فيها هذه الأحداث ضمن تقارير “إحصاءات Google”‏ 4 العامة.

يؤدي النقر على اسم الحدث إلى ظهور لوحة معلومات عامة تحتوي على ما يمكن وصفه بالتقارير المصغرة في “بطاقات اللقطات”.

في المثال أعلاه، يمكننا رؤية عدد الأحداث بمرور الوقت كرسم بياني خطي، والأحداث في آخر 30 دقيقة كجدول، ومقاييس تفاعل المستخدم حسب الصفحة، وعدد الأحداث حسب البلد، لكن خريطة العالم ليست تفاعلية.

4. التحويلات (الأهداف)

يمكن القول إن التقرير الأكثر أهمية، فهو يوضح ما إذا كانت جهودنا التسويقية تلبي أهداف العمل أم لا.

نحن نستخدم التحويلات (في UA كانت تسمى الأهداف) لقياس أنشطة المستخدم التي تساهم في نجاح عملك.

على سبيل المثال، عندما يكمل المستخدم نموذجًا، أو يتفاعل مع برنامج الدردشة الآلي، أو يقوم بتنزيل ملف.

حاليا، GA4 لديه خمسة تحويلات محددة مسبقًا التي يتم تتبعها تلقائيًا في “إحصاءات Google”‏ 4.

تكمن المشكلة في أن معظم التحويلات التي يتم تتبعها تلقائيًا لا تنطبق إلا على التطبيقات، باستثناء عمليات الشراء، وهي الويب والتطبيقات.

لذا، سيتعين عليك إخبار GA4 بالأحداث التي تعتبرها تحويلاً.

لوضع علامة على حدث كإحالة ناجحة في “إحصاءات Google”‏ 4، انقر على “ضبط” > “الأحداث”.

حدد موقع التحويل المطلوب في جدول الأحداث الحالي وانقر على زر التبديل في أقصى اليسار لوضع علامة على الحدث باعتباره تحويلاً.

اللون الرمادي يعني أن تفاعل المستخدم سيتم تسجيله كحدث عادي.

اللون الأزرق يعني أن الحدث سيتم عرضه أيضًا كتحويل.

فهم تقارير التحويل

في Universal Analytics، اعتدنا على النقر على > > لمعرفة عدد الأهداف المكتملة حسب الاسم والموقع أو مسار الصفحة.

لعرض الإحالات الناجحة في “إحصاءات Google” 4، افتح التقرير > >.

ستشاهد هنا الأحداث التي تم جمعها تلقائيًا وأي حدث قمت بوضع علامة عليه يدويًا كتحويل.

قد ترغب في تحليل أحداث التحويل بشكل متعمق.

انقر على اسم الحدث الأزرق لعرض التحويلات حسب القناة أو الصفحة التسويقية.

في هذا المثال، قمنا بالنقر على “file_download” وأضفنا بُعدًا ثانويًا لـ “مسار الصفحة وفئة الشاشة”.

تعرض هذه الشاشة الصفحات التي حصلت على أكبر عدد من التحويلات والقناة التسويقية التي جاء منها المستخدم.

افكار اخيرة

الآن بعد أن حددت Google موعدًا لإيقاف Universal Analytics (1 تموز (يوليو) 2023)، حان الوقت لاتخاذ موقف جدي بشأن إنشاء إستراتيجيات القياس، وترحيل البيانات، وتثقيف فريقك بشأن “إحصاءات Google”‏ 4.

أوصي بشدة باستخدام برنامج إدارة العلامات من Google للانتقال إلى “إحصاءات Google”‏ 4 لنقل بعض علامات Universal Analytics.

لتحقيق أقصى استفادة من “إحصاءات Google”‏ 4، يمكنك إنشاء أحداث لتتبع تفاعلات المستخدم مع موقعك الإلكتروني والتي تتوافق مع أهداف النشاط التجاري.

على الرغم من أن التكنولوجيا والمصطلحات قد تغيرت، إلا أن معرفتك التحليلية العامة يمكن أن تترجم.

إنها مسألة الشعور بالراحة أثناء التنقل في الواجهة الجديدة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي البدء في استخدامها.

ابقوا متابعين! سنتحدث عن المزيد من النصائح والحيل على “إحصاءات Google”‏ 4 في المقالات القادمة.

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