Rewrite this title: بديل Yahoo Site Explorer – أدوات البحث عن الروابط تقدم QBL

ستساعدك المقالة التالية: بديل Yahoo Site Explorer – أدوات البحث عن الروابط تقدم QBL

أدى إغلاق Yahoo Site Explorer إلى ظهور QBL، وهي السيارة التي تستغرق 10 ثوانٍ لتحليل الروابط الخلفية

لقد مر وقت طويل منذ آخر مراجعة قمنا بها لأدوات بحث الارتباط في شهر مارس، وأود أن أشكركم مرة أخرى على تعليقاتكم الهائلة. منذ ذلك الحين، حدث الكثير في مجال تحسين محركات البحث، وكان آخرها إغلاق أداة تحسين محركات البحث (SEO) التي ربما تكون الأكثر استخدامًا، وهي Site Explorer من Yahoo. لقد حدث المزيد في تطوير المنتج ربط أدوات البحث (يمكننا أن نكتب عنهم وهم يقومون بتحسين المنتج على أساس شهري!) ولكن هذه المرة علينا أن نذكر أحدث وأكبر أداة تم إطلاقها.

رابط بناء السلاح العجيب

تفاعلت العديد من مجموعات أدوات تحسين محركات البحث (SEO) هناك ياهو سايت اكسبلورر يتوقف عن العمل، لكن CEMPER.COM‘س رابط بناء السلاح العجيب تبرز – ليس فقط لأنها ضاعفت حجم بيانات الارتباط الخاصة بها فحسب، بل أيضًا بسبب ظهور أداة جديدة تشبه أداة فيراري لتصبح بديلاً كاملاً (وبعضها الآخر) لبرنامج Yahoo Site Explorer. يدخل QBL – أداة الروابط الخلفية السريعة!

تعد الأداة الجديدة QBL جزءًا من المنتج بأكمله، ولكنها متاحة أيضًا بشكل مستقل في الإصدار الجديد سريع -الحساب مع سعر تمهيدي (ينتهي في 1 مارس) لوجبة إفطار متوسطة في ستاربكس.

يضيف Link Boost 7500 رابطًا إضافيًا

قبل أن نتحدث أكثر عن QBL، تم أيضًا الإعلان مؤخرًا عن Link Boost، وهي ميزة تتيح لك تحليل ما يصل إلى 7500 رابط خلفي إضافي في أداة ملف تعريف الارتباط الخلفي برنامج ملفات تعريف الارتباط ذو الدقة العالية الكاملة الذي يجمع 53 مقياسًا لتحسين محركات البحث لكل رابط (!).

روابط خلفية سريعة

الأداة الجديدة Quick Backlinks أو QBL كانت تم إطلاقه كبديل لـ Yahoo Site Explorer في 5 ديسمبر ويهدف إلى أن يكون مكونًا إضافيًا فوريًا ليحل محل Yahoo Site Explorer للجماهير. فريق ديف نايلور لقد كان مهتمًا بها وقارنها باللامبورغيني. احسنت القول.

كما تعلمون الوظائف الأساسية لمراجعتي السابقة لـ Backlink Profiler، فإن QBL الجديد (اختصار الأداة المستخدمة داخل Link Research Tools) يشبه نسخة بسيطة ولكن فائقة السرعة منه. فهو يوفر وظائف مشابهة لـ BLP، ولكن مع زيادة هائلة في السرعة. في غضون ثوانٍ قليلة فقط (حوالي 10 ثوانٍ كانت كافية عادةً) تم عرض ما يصل إلى 2000 رابط وبيانات إضافية مفيدة جدًا.

لكل رابط يعرض لك QBL على الفور:

عنوان URL المستهدف الدقيق (ويمكنك التصفية والتجميع حسب ذلك أيضًا باستخدام أحرف البدل)

مقياس جديد لقوة الارتباط (تظهر أقوى الروابط في الأعلى)

نوع الرابط – روابط نصية أو صورية وحتى الأشياء الفاخرة مثل عمليات إعادة التوجيه والإطارات والقواعد الأساسية

إذا كانت عبارة عن روابط متابعة أو NOFOLLOW

كم عدد الروابط التي تذهب إلى المجال الخاص بك من مجال الربط

كم عدد نطاقات الربط الموجودة لكل رابط من روابطك (Domain Pop، Linking Root Domains)

تصنيف Alexa المشهور والذي لا يزال مستخدمًا كثيرًا

عنوان IP (يمكنك التصفية حسب عناوين IP وكتل الفئة C بسهولة!)

البلد الذي تتم فيه استضافة نطاقات الربط

يتم عرض جميع المعلومات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى نسب الارتباط العميق وفواصل TLD والمزيد في مخططات بسيطة تسمح بفحص سريع وسهل لملف تعريف ارتباط الموقع

الواجهة بسيطة قدر الإمكان. قمت بإدخال عنوان URL، وتحصل على النتائج.

ولكن الأفضل من ذلك كله هو أن لديك مرشحات ديناميكية مريحة للغاية في الواجهة ولا يزال بإمكانك تنزيل كل شيء إلى Excel بنقرة واحدة.

توفر الأداة إشارات مرجعية تجعل استخدام الأداة أكثر سهولة، كما أنها متكاملة مع جميع الأدوات الأخرى داخل أدوات البحث الارتباطية. إذا كنت لا تستخدم الإشارات المرجعية لبحثك، فأنت لم تقم بإجراء بحث مكثف حول تحسين محركات البحث، أقول لك. فقط اسحبهم إلى شريط المتصفح الخاص بك.

يعد بدء QBLs المتعددة أمرًا سهلاً للغاية من التقارير الموجودة في Link Research Tools وQBL نفسها، وذلك ببساطة عن طريق تحديد عناوين URL والنقر فوق الارتباط >Start QBL الموجود أسفل جدول بيانات التقرير.

يقوم QBL بتصور بيانات الارتباط الخاصة بك بطريقة سهلة ومفهومة مدعومة برسوم بيانية جميلة المظهر. إذا لم تكن ترغب في غربلة جميع الروابط بشكل فردي، فإن المخططات التي تعد جزءًا من QBL تساعدك في الحصول على نظرة عامة سريعة بسرعة.

أصبح البحث في بيانات الارتباط بالتفصيل أمرًا سهلاً بفضل مجموعة واسعة من ميزات التصفية والفرز سهلة الفهم.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول التعامل مع الأداة، أنصحك بمشاهدة الفيديو الذي قمنا بتضمينه من موقع البائع. إنها مختصرة وسهلة المتابعة.

ما يجب ذكره هو أن كريستوف وفريقه قاموا بإعداد قائمة انتظار قبل الإطلاق وقدموا ما يقرب من مائة حساب في تاريخ الإطلاق. اليوم غردت صفحة الاشتراك لا تزال مفتوحة وبعد التحقق معهم، يخططون لإرسال المزيد من الحسابات المجانية في النهاية عندما تسمح الموارد بذلك. هذا يستحق المحاولة، أليس كذلك؟

ماذا تقول – ألا يبدو هذا وكأنه حلم SEO؟

أحب أن أسمع تعليقاتك على هذه الأداة الجديدة.