Rewrite this title: براءات اختراع جوجل وتأمين مستقبل SEO الخاص بك [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: براءات اختراع جوجل وتأمين مستقبل SEO الخاص بك [Podcast]

هل تريد فهم براءات الاختراع البحثية بشكل أفضل؟

مع التقارير العديدة الصادرة عن Google والتغييرات التي طرأت على براءات الاختراع الخاصة بها، قد تكون مواكبة هذه المهمة مهمة. في النهاية، نحن مهتمون بفهم تحسين محركات البحث (SEO)، وإلى أين يتجه، وكيف سيؤثر على أعمالنا.

ينضم بيل سلاوسكي، من SEO by the Sea وGo Fish Digital، إلى لورين بيكر في هذه الحلقة لمناقشة هواية بيل في تشريح Google وBing وبراءات الاختراع الأخرى ذات الصلة بالبحث – وما تعنيه.

بينما تتغير براءات الاختراع، تقوم Google بعمل أفضل بكثير في الوقت الحالي في التقاط الفيديو والصوت، وليس فقط الكتابة بعد الآن. كما أصبح البحث عن الصور أكثر ذكاءً.

تعرف على كيف يمكن لهذه المعرفة أن تبقيك في صدارة المنافسة وتساعدك على تأمين تحسين محركات البحث الخاصة بك في المستقبل من خلال استراتيجيات أخلاقية طويلة المدى.

“لست بحاجة إلى ذكر العلامة التجارية لتكون لها قيمة.” – بيل سلاوسكي

“حتى لو لم يكن موقعك يحمل علامة تجارية، فإن الحصول على معلومات غنية سيساعد Google على فهمه واعتباره مصدرًا جديرًا بالثقة” – لورين بيكر

[0:00] – كيف بدأ بيل

[04:15] – كيف قررت شركات مثل جوجل تغيير واقعنا

[05:19] – ما كانت تفعله مايكروسوفت أدى إلى حصول بيل على براءات اختراع

[06:51] – هل كان العثور على بحث عن براءة اختراع أكثر صعوبة في ذلك الوقت؟

[08:00] – كيف يستخدم Google المحتوى مقابل كيف نفكر في المحتوى

[08:39] – كم عدد براءات الاختراع التي يرى بيل أنها ستؤتي ثمارها؟

[09:49] – التغريدة حول المقاييس التي حصلت Google على براءة اختراع لتصنيف الكيانات

[10:14] – مثال الكتاب

[11:19] – مثال ناطحة السحاب

[12:52] – براءة الاختراع المعززة وما يدور حولها

[13:33] – البرنامج النصي الذي تطعمه جوجل

[15:35] – عندما قدمت جوجل نفس الشيء

[16:47] – هل يجب عليك تضمين المنافسين لعمل نسخة احتياطية لنفس الاسم؟

[17:56] – كيف أصبح البحث عن الصور أكثر ذكاءً

[19:15] – تقرير بيل عن اكتشاف اختراق العلامة التجارية عبر المواقع الجغرافية

[20:12] – عندما استحوذت Google على Skybox وما علاقتها بالصور

[22:47] – لماذا احتلت النتائج غير المسجلة لشركة تأمين السيارات مرتبة أعلى بكثير

[24:49] – هل العلامات التجارية هي عوامل تصنيف محركات البحث؟

[26:00] – كيفية تطبيق براءات الاختراع على تحسين محركات البحث (SEO) في نهاية المطاف

[32:20] – كيف يمكن لـ Google معرفة كيفية تطور المنتج بمرور الوقت

[35:18] – ماذا يعني هذا بالنسبة للمواقع التي لا تحمل علامات تجارية

[36:29] – براءات الاختراع الأخرى التي شهدها بيل والتي تعتبر مهمة في الوقت الحالي

[36:53] – ما لم يتوقعه بيل بشأن براءات الاختراع

[37:55] – البحث في الصوت والفيديو

[40:49] – البحث عن النتائج في الوقت الفعلي مقابل الروابط (مثال زلزال بيل)

[42:43] – كيف ينظر Google إلى المحتوى مقابل ما يفكر فيه الشباب حول المحتوى

[43:29] – قصة شركة الليموزين

[44:48] – الخطأ الذي يرتكبه محترفو تحسين محركات البحث (SEO) الآخرون

[46:49] – ما يقوله جوجل منذ عام 1999

[47:36] – حملة بالتيمور

[54:45] – كيفية نشر نفوذ كياناتك

[62:56] – قصة العلامة التجارية Reznor ومدى ارتباطها بالكيانات

[65:02] – ما الذي فاجأ بيل بشأن براءة اختراع كيان العلامة التجارية

[66:59] – ما يفعله Google عندما لا تحصل نتائج البحث على نقرات

“نحن نعيش في زمن لم يعد فيه كل المحتوى مكتوبًا.” – لورين بيكر

“لن نبحث بعد الآن عن عرض أسعارك في الرسوم البيانية المعرفية. سنبحث عن الصوت والفيديو. – بيل سلاوسكي

للمزيد من المحتوى مثل هذا، اشترك في قناتنا YouTube قناة: www.youtube.com/user/searchenginejournal

تواصل مع بيل سلاوسكي:

يحمل بيل سلاوسكي درجة الدكتوراه في القانون ولديه أكثر من 24 عامًا من الخبرة في تحسين محركات البحث. وهو خبير في براءات اختراع Google SEO. بيل هو محرر SEO by the Sea، وهي مدونة مشهورة لتحسين محركات البحث حيث قام بتأليف أكثر من 1300 مقالة. وهو أيضًا مدير أبحاث تحسين محركات البحث في Go Fish Digital. لقد كانت العلامات التجارية المدرجة ضمن قائمة Fortune 500 وبعض أكبر المواقع الإلكترونية في العالم جزءًا من تجربة بيل.

تواصل معه على Twitter: https://twitter.com/bill_slawski

زيارة مواقعه على الانترنت: https://www.seobythesea.com/ و https://gofishdigital.com/

تواصل مع لورين بيكر، مؤسسة مجلة محرك البحث:

اتبعه Twitter: www.twitter.com/lorenbaker

تواصل معه على LinkedIn: www.linkedin.com/in/lorenbaker