Rewrite this title: براءة اختراع تكشف كيف يمكن لشركة Google تفسير الاستعلامات بناءً على معلومات الكيان

ستساعدك المقالة التالية: براءة اختراع تكشف كيف يمكن لشركة Google تفسير الاستعلامات بناءً على معلومات الكيان

تركز براءة اختراع جديدة من Google بتاريخ 28 ديسمبر 2021 على كيفية تفسير الاستعلامات وحلها بناءً على معلومات الكيان.

غالبًا ما أربط براءات اختراع Google في المقالات لأنني أقضي الكثير من الوقت في التعلم منها.

يتم تقديم براءات الاختراع لوصف الاختراعات الجديدة وتحفيز الابتكار لدى المنافسين المحتملين. أنها توفر معلومات كافية لاستبعاد الآخرين في نفس العمل من نسخ الملكية الفكرية لمقدمي براءات الاختراع.

في كثير من الأحيان، نجد معلومات مثيرة للاهتمام حول الافتراضات التي وضعها منشئو براءات الاختراع حول البحث والباحثين والويب والتي يمكن أن تجعل قراءة براءات الاختراع مثيرة للاهتمام أيضًا.

وكما هو الحال دائمًا، عندما أشارك النقاط البارزة في مقال كهذا، فإننا نشجعك على إلقاء نظرة على براءة الاختراع نفسها.

أحاول أن أشرح ما قد تغطيه براءة الاختراع، ولكني لا أريد أن أغطيه بتفاصيل كثيرة بحيث قد يبدو منشوري وكأنه نسخة من براءة الاختراع لفهرسة البرامج.

ربما تتذكر عندما قدم مهندس بحث Google بول هار عرضًا تقديميًا في SMX 2016 حول “كيف يعمل Google”.

كانت إحدى الوجبات السريعة المهمة هي أن Google تحاول تحديد متى يتم رؤية الكيانات في الاستعلامات المقدمة من قبل الباحثين.

يؤدي هذا البيان إلى سؤال حول كيفية تمكن Google من معرفة الكيان الذي يمكن الإشارة إليه في الاستعلام.

لقد قدمت Google براءة اختراع حيث تستكشف هذا الموضوع، وهذا هو موضوع هذا المنشور.

كيفية تفسير الاستعلامات بشكل أفضل

لقد تطور البحث لتلقي استعلامات البحث هذه وإرجاع النتائج التي تستجيب للاستعلام.

ومع ذلك، تقدم بعض محركات البحث نتائج بحث دون فهم استعلام البحث.

على سبيل المثال، ردا على [action movie with Tom Cruise]، نتائج بحث غير ذات صلة مثل [Last Action Hero] و [Tom and Jerry] قد يتم إرجاعها لأنه يتم تضمين جزء من استعلام البحث في عنوان أجزاء المحتوى.

يمكن أن يساعد فهم استعلام البحث محرك البحث في إنتاج نتائج ذات معنى أكبر.

كيف يمكن لمحرك البحث تفسير الاستعلامات؟

تشير براءة الاختراع إلى هذه الطرق:

تلقي استعلام في مجال البحث. تحديد مصطلحات البحث بناءً على الاستعلام. ما إذا كان مصطلح البحث يتوافق مع اسم الكيان. معرفة ما إذا كان اسم الكيان من البيانات التعريفية المرتبطة بمجال البحث. رؤية أن العديد من أسماء الكيانات تتوافق على الأقل مع جزء من عدد مصطلحات البحث. اختيار نوع الكيان ودرجة الكيان المرتبطة بكل رقم من أرقام أسماء الكيانات المقابلة. العثور على عدد من أسماء الكيانات عن طريق إزالة بعض أسماء الكيانات المطابقة بناءً على درجة الكيان والمعلومات السياقية في استعلام البحث المستلم. إجراء بحث في مجال البحث بالجزء المتبقي من عدد أسماء الكيانات. حيث يتم البحث عن كل كيان مسمى في الجزء المتبقي من عدد أسماء الكيانات المتوافقة مع نوع الكيان المرتبط.

يمكن أن تتضمن هذه الطريقة لتفسير الاستعلامات أيضًا ما يلي:

تلقي استعلام صوتي في مجال البحث.

اختيار العديد من مصطلحات التعرف على الصوت بناءً على الاستعلام الصوتي المستلم.

اتخاذ قرار بشأن عدد مصطلحات التعرف على الصوت لكل رقم.

ما إذا كان جزء على الأقل من مصطلح التعرف على الصوت يتوافق مع اسم الكيان.

حيث يتم اشتقاق اسم الكيان من البيانات التعريفية المرتبطة بمجال البحث وحيث يتم ربط درجة الكيان باسم الكيان.

تحديد درجة الجدوى لكل عدد من مصطلحات التعرف على الصوت بناءً على درجة الجدوى.

ترتيب عدد مصطلحات التعرف على الصوت بناءً على درجة الجدوى المحددة.

اختيار أحد أرقام مصطلحات التعرف على الصوت المصنفة لتنفيذ الاستعلام الصوتي في مجال البحث.

توجد براءة اختراع تفسير الاستعلام هذه في:

الأساليب والأنظمة والوسائط لتفسير الاستعلامات

المخترعون : يونج سونج كيم

المُسند إليه: شركة Google LLC

براءة الاختراع الأمريكية: 11,210,289

منح: 28 ديسمبر 2021

تاريخ التقديم: 5 مايو 2017

خلاصة:

توفير آليات لتفسير الاستفسارات.

في بعض التطبيقات، يتم توفير طريقة لتحليل الاستعلامات، تشمل:

تلقي استعلام بحث في مجال البحث

تحديد مصطلحات البحث بناءً على استعلام البحث

تحديد، لكل مصطلح من مصطلحات البحث، ما إذا كان مصطلح البحث يتوافق مع اسم كيان،

حيث يتم اشتقاق اسم الكيان من البيانات الوصفية المرتبطة بمجال البحث.

ردًا على تحديد أن أسماء الكيانات تتوافق مع جزء من مصطلحات البحث

تحديد نوع الكيان ودرجة الكيان المرتبطة بكل اسم من أسماء الكيانات المقابلة

تحديد الجزء المتبقي من أسماء الكيانات عن طريق إزالة اسم واحد على الأقل من أسماء الكيانات المطابقة بناءً على درجة الكيان والمعلومات السياقية في استعلام البحث

إجراء بحث في مجال البحث بالجزء المتبقي من أسماء الكيانات،

يتم البحث عن كل كيان مسمى في الجزء المتبقي من أسماء الكيانات وفقًا لنوع الكيان المرتبط.

تفسير استنتاجات براءات الاختراع للاستفسارات

عندما يحدد محرك البحث وجود كيان ما في مقالة ما، فإنه سيحاول تحديد هوية الكيان على وجه التحديد.

لقد أوضحت إحدى براءات اختراع Google التي كتبت عنها في الماضي أن اسم كيان مثل “مايكل جاكسون” قد يبدو أنه يحدد شخصًا واحدًا فقط يعرفه معظم الناس. بعد كل شيء، كان موسيقيًا وفنانًا مشهورًا جدًا.

ولكن كان هناك مايكل جاكسون مشهور آخر لم يكن مثله في البداية؛ كان معروفًا كمدير للأمن الداخلي.

تقوم Google بحساب درجات الثقة لتحديد الكيان الذي يمكن الإشارة إليه عند رؤيته في الاستعلام.

تخبرنا براءة الاختراع هذه عن كيفية تحديد Google للكيان الذي يتم البحث عنه قبل عرض النتائج حول هذا الكيان.

ضع في اعتبارك أنه عندما يبحث شخص ما عن “لينكولن” (مثال من براءة اختراع أخرى لشركة Google)، فقد يقصد سيارة لينكولن تاون، أو الرئيس السابق أبراهام لينكولن، أو مدينة لينكولن، نبراسكا (أيضًا العديد من الولايات الأخرى).

إذا تمكن محرك البحث من تفسير الاستعلام بشكل صحيح، وإظهار الإجابات ذات الصلة للباحث، فيمكنه تلبية احتياجات الباحث المعلوماتية أو الظرفية.

هناك الكثير من التحليلات لكيفية عمل براءة الاختراع هذه في وصف براءة الاختراع، لكنني أردت أن أشير إلى سبب الحاجة إليها وضرورتها.

هناك خطر كبير للغاية من حدوث ارتباك محتمل إذا لم يحاول محرك البحث تفسير الاستعلام بشكل صحيح.

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