Rewrite this title: براءة اختراع جديدة تشرح كيفية اختيار Google للصور للوحات المعرفة

ستساعدك المقالة التالية: براءة اختراع جديدة تشرح كيفية اختيار Google للصور للوحات المعرفة

كيف تحدد Google الصور التي سيتم عرضها في “لوحات المعلومات” المعروضة للكيانات المعروفة في البحث؟ براءة اختراع جديدة ممنوحة لعملاق البحث تشرح كيفية القيام بذلك.

بيل سلاوسكي في كبار المسئولين الاقتصاديين عن طريق البحر كان مرة أخرى أول من لاحظ تقديم براءة الاختراع الممنوحة لشركة Google والتي تحمل عنوان “”تسجيل الصور المتعلقة بالكيانات‘. تصف براءة الاختراع كيف تقوم خوارزميات جوجل بتحديد الصور ذات السلطة العالية لتمثيل الكيان الذي يتم البحث عنه.

إذا فهمت براءة الاختراع بشكل صحيح، فإليك كيفية عمل عملية اختيار الصور في Google:

يتم تحديد الصور التي تمثل الكيان الذي يتم البحث عنه يتم الحصول على نقاط الجودة للصفحات التي تحتوي على الصور المحددة في الخطوة 1 يتم تعيين نقاط جودة “مورد الصورة” للصور بناءً على نقاط جودة الصفحات التي تعرض الصورة يتم إنشاء مجموعة من الصور المتشابهة لكل صورة يتم إنشاء درجة الصورة لكل صورة بناءً على درجة موارد الصورة التي تم إنشاؤها في الخطوة 3 يتم بعد ذلك استخدام درجة الصورة التي تم إنشاؤها في الخطوة 5، ودرجة مورد الصورة التي تم إنشاؤها في الخطوة 3، لإنشاء درجة “سلطة الصورة”

الصور التي تمثل الكيان والتي تنتهي في نهاية المطاف بالحصول على أعلى درجة من سلطة الصورة هي تلك التي تم اختيارها للوحات المعرفة.

ليس من المثير للاهتمام فقط معرفة كيفية اختيار Google للصور للوحات المعرفة، ولكن من المثير للاهتمام معرفة كيفية تحديد Google لدرجة السلطة للصورة.

باختصار، تعتمد سلطة الصورة على الدرجة المخصصة للصورة والمشتقة من نقاط الجودة للصفحات التي تحتوي على الصورة.

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