Rewrite this title: برنامج Google Earth يصل إلى مليار عملية تنزيل

ستساعدك المقالة التالية: برنامج Google Earth يصل إلى مليار عملية تنزيل

في وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة Google أنه تم تنزيل برنامج Google Earth مليار مرة منذ إصداره في عام 2005. وهذا العدد، الذي يتضمن عملاء سطح المكتب، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمكونات الإضافية لبرنامج Google Earth، يجعل برنامج Google Earth واحدًا من أكثر التطبيقات التي تم تنزيلها على الإطلاق. وقت. وللتأكيد على ضخامة الرقم المليار، أشار المنشور إلى أنه قبل مليار ساعة كان الإنسان لا يزال يعيش في العصر الحجري، وقبل مليار دقيقة كانت الإمبراطورية الرومانية هي القوة العالمية المهيمنة.

وقال برايان ماكليندون، نائب رئيس قسم الهندسة في Google Earth وخرائط Google، فيما يلي إنجاز المليار عملية تنزيل:

“نحن فخورون بإنجازنا المليار، ولكننا مندهشون أكثر من الطريقة التي استخدم بها الأشخاص برنامج Google Earth لاستكشاف العالم. عندما قمنا بتأسيس شركة Keyhole, Inc. في عام 2001، لم نتخيل أبدًا أن يتم استخدام التكنولوجيا الجغرافية المكانية لدينا من قبل الناس بطرق عديدة غير متوقعة.

لقد كان ماكليندون، الذي شارك في تأسيس شركة Keyhole الناشئة في عام 2001، جزءًا من برنامج Google Earth منذ إنشائه. في عام 2004، استحوذت Google على Keyhole وأطلقت أطلس الأرض مجانًا على الإنترنت في العام التالي.

للاحتفال بإنجاز المليار عملية تنزيل، قدم برنامج Google Earth موقعًا إلكترونيًا جديدًا يسمى عالم واحد قصص كثيرة وأطلق أ فيديو تفصيل الإنجاز. يتميز الموقع، الذي يسلط الضوء على الطرق العديدة التي استخدم بها الأشخاص برنامج Google Earth، بجدول زمني لبرنامج Google Earth لتمكين زوار الموقع من السفر افتراضيًا إلى الوجهات المميزة أثناء قراءتهم للقصص.

منذ إطلاق Google Earth في عام 2005، تم استخدامه في كل شيء بدءًا من قضاء الوقت أثناء الشعور بالملل وحتى مساعدة منظمات الإنقاذ والإغاثة في أعقاب زلزال هايتي المأساوي عام 2010. وعلى الرغم من وصول Google Earth إلى علامة المليار تنزيل، إلا أنه يواصل إضافة المزيد الميزات المبتكرة وتشجيع الاستخدامات الجديدة للخدمة.

[Sources Include: Google LatLong Blog, One World Many Stories, & AFP]