Rewrite this title: بعض الأفكار حول دخول سوق تحسين محركات البحث الدولي الناشئ

ستساعدك المقالة التالية: بعض الأفكار حول دخول سوق تحسين محركات البحث الدولي الناشئ

لقد كنت محظوظًا مؤخرًا حيث تمكنت من مقابلة رجال من مكاتب كلية الشرق الأوسط في دبي وعدد من المغتربين الآخرين في القطاعات غير ذات الصلة أيضًا، وقد دفعني هذا إلى التفكير في جميع التحديات والفرص التي تواجهها هذه الشركات. التي يجب أن يواجهها الأشخاص عند إنشاء فرق جديدة في بلدان حول العالم، لذا فكرت في تجميع بعض الأفكار التي تتبادر إلى ذهني عند التفكير في هذا الأمر.

تمحور تفكيري حول مجالين مختلفين: إدارة عناصر العمل من أجل تقديم حل لتحسين محركات البحث، والتفاصيل الفنية لكيفية تقديم الاقتراح فعليًا. لذا، سأقوم هنا باستعراض بعض الأفكار التي كانت لدي، ولكن ربما لديك أفكارك الخاصة التي يمكنك إضافتها في الأسفل أيضًا.

أولاً، لتقديم بعض الأمثلة عن كيفية اختلاف الأسواق، إليك بعض النقاط لوضع الأفكار في سياقها.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط نسبة انتشار للإنترنت تصل إلى 29.8% ولكن بمعدل نمو مذهل يبلغ 1,648.2% على مدى السنوات العشر الماضية.

وبالمقارنة، تشهد أوروبا نسبة انتشار تبلغ 58.4% ومعدل نمو 257% على مدى السنوات العشر الماضية، والمملكة المتحدة 82.5% ونمو 234%، والولايات المتحدة الأمريكية 77.4% ومعدل نمو 146% على مدى السنوات العشر الماضية. الإحصائيات التي تم جمعها بواسطة إحصائيات عالم الإنترنت.

اعتبارات حول استخدام اللغة واللهجات المحلية.

ومن الطبيعي أن يكون لدى الأسواق المختلفة نماذج ديموغرافية اجتماعية واقتصادية مختلفة.

لا يزال سوق تحسين محركات البحث (SEO) الحالي في طور النشوء، لذا قد يتطلب قدرًا معقولاً من تعليم العملاء.

هناك عدد قليل من المنافسين الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمات تحسين محركات البحث.

ببساطة، تذكرنا هذه النقاط القليلة بالاختلافات في استهلاك الإنترنت في أجزاء مختلفة من العالم، وأن اقتراح تحسين محركات البحث (SEO) قد يحتاج إلى تعديل من أجل تلبية هذه المتطلبات المختلفة.

لذلك دعونا نبدأ الأمور ببعض التحديات التجارية التي يواجهها فريق يدخل سوقًا جديدًا…

تأسيس أعمال تسليم تحسين محركات البحث (SEO) في الأسواق الناشئة

سيتم طرح عدد من التحديات من خلال زيادة التسليم الدولي لتحسين محركات البحث. من الواضح أن هذه ستكون عددًا من الاختلافات التي تحتاج إلى معالجة:

التخطيط للنظر في الفروق الثقافية الدقيقة – الاتصالات وعمليات العمل

اعتبارات إدارة المشروع من أجل: تصميم سير العمل البنية التحتية وتخطيط الموارد (الداخلية وداخل الدولة والخارجية) عمليات الفريق متعددة الوظائف والمتخصصة إجراءات الاتصال

التعليم والتدريب للنظر في التكنولوجيا والفرص المتاحة في السوق.

تطوير العلاقات مع الشركاء المحليين – للتسويق والتوظيف والتدريب والتطوير.

إمكانية إطلاق تدريجي للعروض للحفاظ على الجودة والمصداقية وضبط الأسواق الجديدة.

الإدارة المالية للنظر في الميزانية والعملات ونماذج التسعير.

تحديد وتتبع أهداف الأداء، والتأكد من أنها تتفق مع الأساليب المحلية في القيام بذلك.

شجع التعليقات / تقييمات الأداء من العملاء المحليين طوال فترة تطوير الحملات وعمرها.

اعتمادًا على استراتيجيتك، قد تكون هناك طرق لإجراء اختبار الاستعداد أيضًا. بهذه الطريقة، عند إنشاء أو تطوير عرض عمل جديد، يمكنك التحقق من هذه الأفكار أولاً.

إعداد اقتراح تحسين محركات البحث (SEO) في الأسواق الناشئة

إن الوعي بمكانة المنطقة فيما يتعلق بنضجها سيكون له أهمية كبيرة في تطوير استراتيجية دخول مناسبة. سيأتي الكثير من هذا من التفاصيل في البحث والتحليل والتخطيط لتوطين الأعمال وتطوير اقتراح تحسين محركات البحث (SEO) نفسه.

قد يتطلب استخدام أدوات البحث والتحليل وإعداد التقارير مستوى من التوطين الزائف حيث قد يلزم تقديم تنازلات بشأن الأداة والتحليل لبدء طرح الأفكار. أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية لنفس اللغة ولكن ليس بالضرورة من نفس البلد. قد لا تبدو هذه فكرة، ولكنها قد تساعد فقط في بدء عملية التفكير حيث يمكن لـ PPC بعد ذلك إجراء مستوى معين من الاختبار حول حدوث حجم البحث والكفاءات المتاحة.

التغييرات التعليمية

قد يكون من الضروري أن تنفق وقت إضافي لتثقيف العملاء على مدى وفرصة تحسين محركات البحث (SEO) أكثر من أي مكان آخر، مع أي سوق ناشئة جديدة. أو بالأحرى، الوقت اللازم للتعليم والتدريب قد لا يكون مختلفًا، بل نوع التعليم الذي يتم فيه تناول المزيد من العناصر الأساسية.

نشاط تكتيكي محلي يتم توجيهه من خلال إستراتيجية ذات خبرة وذات صلة

من المفيد دائمًا تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك، ولكن عند دخول سوق جديد، هل من المحتمل أن يتغير هذا الإطار؟ ربما يرجع ذلك جزئيًا إلى أنها قد تحتاج إلى أن تعكس طرقًا مختلفة للشركات العاملة في بلد مختلف، ولكن المبادئ الأساسية لما هي الإدارة الفعالة لتحسين محركات البحث من غير المرجح أن تتغير كثيرًا. قد يكون التسليم ممكنًا، ولكن من غير المرجح أن تكون المبادئ الخوارزمية والاستفادة من الأنشطة التسويقية الأخرى التي يقوم بها مُحسنو محركات البحث مختلفة تمامًا – فقد يحتاج الأمر فقط إلى بعض الأفكار الإبداعية لتحريك الأمور.

لذا، مع أخذ ذلك في الاعتبار، يتعلق الأمر بكيفية تقديم تحسين محركات البحث (SEO) ضمن إطار عمل استراتيجي تم اختباره والذي يجب أخذه في الاعتبار. وهذا يتطلب المعرفة والاختبارات المحلية لمعرفة أين يمكن تحقيق المكاسب. فيما يلي بعض المناطق التي قد تحتاج إلى “إضفاء الطابع المحلي عليها”:

النظر في استخدام اللغة. على سبيل المثال، يتم استخدام اللهجات المحلية للغة العربية عند التحدث وغالبًا عند البحث، ولكن من المتوقع استخدام الشكل الأكثر تقليدية للغة العربية عند قراءة المحتوى على مواقع الويب. وهذا يثير تحديًا مثيرًا للاهتمام عند تسويق موقع ويب وتحسينه للمصطلحات أو العبارات العامية.

تعد كتابة أو إعادة كتابة النسخة بواسطة مؤلفي النصوص الذين يتقنون اللغة المحلية أمرًا ضروريًا تمامًا. على سبيل المثال، يضم فريق MEC عددًا من المتحدثين متعددي اللغات، ولكن نظرًا لأن هذه اللغات الأخرى ليست لغتهم الأولى، فإننا نختار دائمًا متحدثًا أصليًا.

قد يكون التوثيق أو تغييرات القالب أو التحديثات أو تطوير مصادر التوصيات أو التقارير أو التحليلات ذات الصلة محليًا ضرورية لخدمة متطلبات نوع مختلف من العملاء.

كجزء من تثقيف العملاء، من هو الأفضل للتأثير من أجل تحقيق الأمور على موقع الويب، والعلاقات العامة، وبناء الروابط، والعلامات التجارية، وما إلى ذلك؟ هل تختلف ديناميكيات هذه العلاقات؟

قد تكون على دراية كبيرة ببناء الروابط في أحد الأسواق، ولكن ربما يمكن تحقيق نفس الشيء أو أفضل من خلال قنوات مختلفة. ربما يتم التلاعب بـ SERPs بسهولة أكبر في هذه الأسواق الأقل تنافسية؟ يعد أخذ عائد الاستثمار في الاعتبار أمرًا ضروريًا دائمًا عند اختيار قناة بناء الروابط الصحيحة.

النظر في أشكال التأثير المختلفة في السوق، من أجل تشجيع مشاركة المحتوى مع الأشخاص والمنظمات. يساعد هذا على فهم واستغلال المزيد من الفرص الاجتماعية الموجودة في بناء الروابط لتحسين محركات البحث.

قد يكون من المفيد إنشاء معيار للمعايير عبر الفرق الدولية من أجل العمل نحو مستوى ثابت عالمي من الجودة. ومع ذلك، سيتطلب هذا قدرًا منتظمًا من المشاركة مع هذه الفرق المختلفة. والتي يجب أن يتم حساب تكاليفها مقابل العائدات.

والتفكير بشكل أكثر أفقيًا، ربما يساعد العمل مع شريك محلي في التكيف مع الفروق الثقافية الدقيقة. قد يشمل الشركاء المؤسسات التعليمية والوكالات الأخرى والشركات الصغيرة وما إلى ذلك.

هناك مجموعة كبيرة من الأمثلة التي قد يلزم فيها النظر في التغييرات في النهج من أجل تعزيز الاقتراح المحلي، ولكن من خلال هذا الخليط من الأفكار، يبدو القليل منها سهلاً. من الواضح تمامًا أن إضفاء الطابع المحلي على اقتراح أجنبي سيستغرق بعض الوقت، ولكن يمكن تحقيق مكاسب ضخمة أيضًا من خلال الاستفادة من تلك التجربة بالطبع، ولكن بالطبع من الأفضل دائمًا ألا تعمى عما تعتقد أنك تعرفه ولكن لا تعرفه.

الختامية

كما هو الحال مع أشياء كثيرة، فإن اتباع نهج وقائي في التخطيط يمكن أن يقلل من جميع أنواع الأعباء الإضافية على الفريق. إن إنشاء فريق جديد ليس بالمهمة السهلة بأي حال من الأحوال، ويجب أن أعطي نصيحة لجميع أولئك الذين يقومون بذلك بالضبط، ولكن كما هو الحال مع جميع التحديات، فإن الاختبارات الأكثر هي الأكثر إرضاءً!

من الواضح تمامًا أن هناك مصادر معلومات أكبر بكثير حول الإدارة الدولية ونصائح التوطين مما هو متوافر هنا، والأهم من ذلك، التوطين، ولكن بما أنه كان في ذهني، فقد اعتقدت أنني سأشارك بعض الأفكار.

ماذا عنك – هل لديك أي أفكار حول المجالات التي قد تفكر فيها عند تطوير فريق محلي في أرض أجنبية؟