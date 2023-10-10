Rewrite this title: بعض النصائح التكتيكية لتتبع الذيل الطويل

ستساعدك المقالة التالية: بعض النصائح التكتيكية لتتبع الذيل الطويل

يدرك معظمنا في صناعة البحث الآن أن مجرد تتبع تصنيفات الكلمات الرئيسية الفردية لتحديد الأداء هو مجرد ممارسة ميتة لتحسين محركات البحث. يتم عرض هذا المشهد لعدة أسباب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى البحث المخصص وخدمة Google لنتائج البحث بناءً على الموقع الفعلي للباحث.

ومع ذلك، فأنا شخصيًا أجد صعوبة في تصديق أن معظم الأشخاص على استعداد لتجاهل تصنيفات الكلمات الرئيسية تمامًا – ولا أعتقد أنه ينبغي لنا ذلك. لا يزال قياس التصنيف لكلمات رئيسية محددة وتتبع التقدم بمرور الوقت تمرينًا قيمًا للغاية. ومع ذلك، فإن التركيز على التصنيفات أقل بكثير من المثالي. إذًا ما هي المقاييس الأخرى التي يستخدمها الأشخاص لتتبع فعالية جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم؟ سوف أتوسع في القليل منها، ولكن من فضلك، لا تتردد في المشاركة في التعليقات أيضًا.

النهج الموصى به

بشكل عام، من الأفضل ربط تصنيفات الكلمات الرئيسية بعدد الزيارات. ولكن ليس من أفضل الممارسات تتبع الزيارات العضوية من الكلمات الرئيسية المستهدفة فحسب، بل من أفضل الممارسات التقاط نظيراتها الطويلة أيضًا. بمعنى آخر، فكر في عباراتك الرئيسية المستهدفة باعتبارها “الأساس” وتتبع زيارات محرك البحث من جميع الأشكال المختلفة لكلمة رئيسية أساسية معينة. في كثير من الأحيان، عندما تبدأ حركة المرور في الزيادة من استعلامات البحث الطويلة، يكون ذلك مؤشرًا على أن التقدم في تحسين محرك البحث جارٍ. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد تتبع حركة المرور الطويلة فيما يتعلق بالكلمات الرئيسية المستهدفة في توضيح قيمة جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك حتى تحصل على رؤية أفضل للكلمات الرئيسية الأكثر تنافسية وذات حجم بحث كبير.

أحد الأساليب الموصى بها هو تقسيم التتبع بين تصنيفات الكلمات الرئيسية المستهدفة “المطابقة التامة” وحركة مرور فئة الكلمات الرئيسية.

المطابقة التامة لتصنيفات الكلمات الرئيسية المستهدفة

يشير هذا إلى نهج قياسي: إجراء بحث شامل عن الكلمات الرئيسية وتحديد أهم الكلمات الرئيسية التي تمثل منتجاتك أو خدماتك وتتبع تصنيفاتها. إحالة الزيارات العضوية من هذه الكلمات الرئيسية “المطابقة التامة” لمراقبة النمو مع تحسن التصنيف ولضمان تحويل هذه الكلمات الرئيسية إلى عملاء محتملين أو مبيعات.

فئة الكلمات الرئيسية حركة المرور

يلتقط تتبع فئات الكلمات الرئيسية ذيلًا طويلًا من حركة المرور لرسم رؤية أكثر شمولاً لكيفية أداء هذه الفئات فعليًا. يمكن إنشاء فئة الكلمات الرئيسية عن طريق تجميع مجموعة من الكلمات الرئيسية ذات الصلة في “مجموعة” شاملة واحدة تشكل فئة معينة. يمكن أن تكون فئات الكلمات الرئيسية بسيطة جدًا. على سبيل المثال، يمكن أن تتكون فئة المراجعة ببساطة من كل حركة مرور محرك البحث التي تأتي من الاستعلامات التي تحتوي على كلمة “مراجعة”. يمكن أيضًا أن تكون فئات الكلمات الرئيسية أكثر تعقيدًا، على سبيل المثال، يمكن أن تتكون فئة التلفزيون من كل حركة مرور محرك البحث التي تأتي من الاستعلامات التي تحتوي على كلمة “تلفزيون” و/أو “hdtv” و/أو “شاشة مسطحة” وما إلى ذلك. يمكن إنشاء هذه الفئات في دقائق معدودة باستخدام شرائح Google Analytics المخصصة.

يمكنك أيضًا التفكير في تصنيف تصنيفات الكلمات الرئيسية المستهدفة ذات المطابقة التامة لتتناسب مع فئات كلماتك الرئيسية لتتبع الذيل الطويل. باستخدام هذا النهج، سيتم تشغيل تقرير تصنيف منفصل لكل فئة ثم يتم الرجوع إليه بشكل مناسب مع حركة مرور الكلمات الرئيسية الطويلة. في تنسيق الرسم البياني، قد يحتوي أحد المحاور على تصنيفات الكلمات الرئيسية ذات المطابقة التامة، بينما يحتوي المحور الثانوي على الزيارات الطويلة لتلك الفئة.

إذن هذا هو الحال. طريقة بسيطة نسبيًا لتتبع حركة المرور الطويلة وتعيينها مرة أخرى لتحسين كلمات رئيسية محددة. هناك مقاييس أخرى للاتجاه أيضًا، مثل عدد الكلمات الرئيسية وعدد الصفحات المقصودة (خاصة للمواقع الكبيرة جدًا) التي تجذب الزيارات العضوية. لم يمض وقت طويل حتى لم تكن حلول التحليلات قادرة على توفير ميزات إعداد التقارير المرنة والقابلة للتخصيص، لذا استفد من هذه الميزات إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.