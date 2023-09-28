Rewrite this title: بناء الروابط: كيف تفهم مجال تخصصك من خلال هذه الأسئلة العشرة

ستساعدك المقالة التالية: بناء الروابط: كيف تفهم مجال تخصصك من خلال هذه الأسئلة العشرة

باعتباري منشئ الروابط، عادةً ما أعمل مع صاحب العمل أو خبير تحسين محركات البحث (SEO) للشركة. هناك تعقيدات مختلفة مع كل منهما.

أضف إلى معلومات النقل الخاصة بي التي يقدمونها لي لفريقي – الذين يفسرونها بعد ذلك لأنفسهم – ويمكن أن يكون هناك العديد من الأفكار المختلفة حول مكان العثور على أفضل شركاء الربط.

إذا كنت تفهم حقًا مجال تخصصك، فيمكنك العثور على المواقع الأكثر صلة للوصول إليها.

إذا لم تقم بذلك، فسوف تضيع الكثير من الوقت في متابعة الروابط التي ليست مفيدة كما تريد.

دعونا نلقي نظرة على 10 أسئلة رئيسية يجب أخذها في الاعتبار عند البحث عن مجال تخصصك.

1. ما هو هدفي الديموغرافي؟

يحتوي Google Analytics (والبدائل الأخرى) على معلومات حول من يأتي إليك بالفعل.

كلما تعلمت المزيد عن التركيبة السكانية الخاصة بك، كلما كنت مستعدًا بشكل أفضل للتواصل معهم والحصول على الروابط.

Note: على الرغم من أن عميلك ربما لديه أفكار رائعة حول التركيبة السكانية، قم بإجراء بحث خاص بك للتأكد من أنها تتناسب مع ما يقال لك.

في بعض الأحيان، يميل الأشخاص (وليس جميعهم!) إلى أن يكونوا جاهلين/ساذجين بعض الشيء بشأن من هم جمهورهم حقًا.

بالطبع عليك أيضًا أن تفهم أن النظر إلى الجمهور الحالي عبر الإنترنت لا يعطي الصورة الكاملة حيث قد لا يتم تحسين الموقع بأفضل طريقة لجذب الجمهور المستهدف المطلوب.

2. ما هي مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي التي يتدفق عليها جمهوري المستهدف عادةً؟

وهنا بعض المفاتيح إحصائياتوفقا لأبحاث مركز بيو:

69% من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمونه Facebook.

28% استخدام Pinterest.

37% استخدام Instagram.

27% يستخدمون لينكدإن.

استخدام 22% Twitter.

24% يستخدمون سناب شات.

استخدام 73% YouTube.

20% يستخدمون الواتساب.

11% يستخدمون موقع Reddit.

ثم هناك إحصائيات تفصل الأمور بشكل أكبر:

79% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يستخدمونه Facebook بينما 28% فقط يستخدمون LinkedIn. استخدام 67% Instagram.

46% من البالغين 65 عامًا فما فوق يستخدمونه Facebook لكن 8% فقط يستخدمون Instagram.

من الواضح أنه يمكنني الاستمرار في هذا ولكنك حصلت على فكرة أنه من المهم معرفة المكان الذي يقضي فيه جمهورك وقتًا على وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق لهم هناك.

3. ما هي اللغة التي يتحدث بها جمهوري المستهدف؟

لا أقصد الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية، أقصد ما هي المصطلحات الأساسية؟

احصل على قائمة ضخمة من الكلمات الرئيسية الخاصة بالصناعة وقم بتصنيفها حسب أهميتها بالنسبة لك كمسوق.

رتبهم أيضًا وفقًا لحجم البحث. العثور على التقاطعات.

4. ما هي الشروط الرئيسية التي يرغب عميلي/مالك الموقع في تصنيفها؟

وهذه ليست دائمًا نفس تلك التي يشير إليها بحث حجم البحث.

قد يتطابق البعض (وهذه هي النقاط الجيدة) ولكنك قد تجد نفسك تتجادل مع أحد العملاء بأن تسويق عبارة “ملابس عصرية ذات مقاسات كبيرة” هو فكرة أفضل من تسويق “ملابس نسائية عصرية ذات مقاسات كبيرة”.

أو العكس.

5. ما هي أفضل أجزاء المحتوى لدي؟

الأفضل لا يعني بالضرورة الأكثر شعبية.

(ربما تعلمت ذلك في المدرسة الثانوية).

قم بإعداد قائمة بما تعتقد أنت والعميل أنه أفضل صفحاتك واحصل على بعض البيانات التحليلية أثناء تواجدك فيها حتى تحصل على الصفحات الشائعة الحالية.

قم بتسويق هذه الأشياء في إطار جهودك للحصول على المزيد من الروابط العميقة.

6. ماذا يجب أن أقدم لجمهوري؟

من خلال معرفة ذلك، يمكنك تحديد الاهتمامات الأخرى لجمهورك بشكل أفضل.

لا يكفي أن تعرف أن لديك منتجات رائعة.

هل لديك أقل الأسعار، وأسرع شحن، وأرخص تكاليف شحن، وعروض يومية عبر البريد الإلكتروني على منتجات الأطفال، ونسخ موقعة من صور هنري رولينز من أيام العلم الأسود، وما إلى ذلك؟

7. من هم الشركاء الأقل احتمالاً لربطهم؟

لا تمثل المواقع المخصصة لمن هم في الثمانينات من العمر أفضل رهاناتك للحصول على روابط إلى موقع يبيع ملابس موسيقى الروك البانك.

أود أيضًا أن أتجنب المواقع المعتادة التي من الواضح أنها تبيع الروابط، والتي تحتوي على كميات هائلة من الروابط على مستوى الموقع، والتي لم يتم الزحف إليها على مر العصور، وتحتوي على نص مخفي جميل غير مرغوب فيه في تذييلاتها.

لا أحد يريد روابط سيئة.

إحدى المشكلات الرئيسية التي واجهها منشئو الروابط دائمًا عندما بدأوا هي الاقتراب من المواقع التي كان من غير المرجح أن ترتبط بما كانوا يروجون له.

8. ما هي الأحياء التي يجب أن أتجنبها؟

لا أقصد فقط الروابط السيئة بين الأحياء هنا، بل أعني المواقع السيئة نوعًا ما.

إذا كنت تتحمل عناء التواصل مع الأشخاص وتطلب منهم رابطًا، فلماذا تهتم بوضعه على موقع لا يثق به أي شخص من مجموعتك السكانية؟

حركة المرور والثقة تعني الكثير لحملة تسويقية أيضًا.

ما لم أكن مجرد مجنون، فإن الموقع المخصص لـ Joy Division لن يلقي الكثير من الزيارات إلى موقع رعاية الحيوانات الأليفة الخاص بك ما لم تكن، بالطبع، تبيع قمصان جرو صغيرة جميلة جدًا عليها شكل إيان كيرتس (و إذا كنت يرجى مراسلتي عبر البريد الإلكتروني على الفور).

9. ما هي التكتيكات التي يجب أن أتجنبها؟

وهذا أكثر من مجرد نقاش “القبعة السوداء والقبعة البيضاء” القديم الذي يندمج مع النقاش “الأخلاقي مقابل غير الأخلاقي” بالإضافة إلى الدخول في تكتيكات “القانونية مقابل غير القانونية”. إنها معرفة الأساليب الأقل احتمالية للعمل في حملة بناء الروابط لموقعك.

يتعامل منشئو الروابط الخاصة بي مع عملاء التمويل والملابس بطرق مختلفة تمامًا، لأن شركاء الارتباط المستهدفين أظهروا بعض الفروق الهائلة إلى حد ما في كيفية استجابتهم لأساليب معينة.

وعلى الرغم من المخاطرة بإطلاق تعميمات شاملة، فإن مدوني الموضة الذين نتعامل معهم لا يحاولون عادةً الإشارة إلى أن أسعارنا أقل بنسبة 50% من القيمة السوقية.

هناك مجالات معينة نتعامل معها بفكرة “هذا ما نريده، هل يمكنك فعل ذلك؟” وهناك عقلية أخرى نتعامل معها بـ “دعونا ندخل في الأمور الشخصية وربما نتحدث لوقت طويل”.

10. ماذا يفعل منافسوك في الصناعة؟

يمكن أن يكون هؤلاء منافسين فعليين أو منافسين عبر الإنترنت.

ما هي المواقع التي رتبة أين أنت تريد أن تكون الترتيب؟

في حين أن هناك بالتأكيد طرقًا أخرى يمكن اتباعها، فإن التحليل التنافسي هو بالتأكيد أفضل طريقة لإعطائك فكرة عن موقعك الحالي مقارنة بأي شخص آخر.

إذا كنت تمثل علامة تجارية كبيرة، فاسأل حولك لمعرفة العلامات التجارية الأخرى التي يُنظر إليها على أنها منافسة.

اعتمادًا على المجموعة التي تسألها، قد تحصل على نتائج فريدة تمامًا.

بمجرد أن يكون لديك فهم أفضل لمن تقوم بالتسويق له، سيتم توضيح جهود بناء الروابط الخاصة بك بما فيه الكفاية بحيث يمكنك بسرعة إزالة المواقع غير ذات الصلة إلى الموقع وتوفير الوقت.

اعتاد بعض أعضاء فريقي على اتباع نهج “إلقاء شبكة واسعة” بينما قام آخرون بإجراء المزيد من الأبحاث المسبقة.

إن الأشخاص الذين قضوا وقتًا أطول في محاولة تحديد ما إذا كان الموقع حقًا شريكًا محتملاً جيدًا للربط يتقدمون دائمًا.

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