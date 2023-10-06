Rewrite this title: بناء الروابط للشركات الصغيرة والمحلية

ستساعدك المقالة التالية: بناء الروابط للشركات الصغيرة والمحلية

إذا قرأت مؤخرًا منشور مدونة حول إنشاء الروابط، فمن المحتمل جدًا أنك قرأت عن تسويق المحتوى أو الرسوم البيانية المعلوماتية أو RCS. هذه كلها رائعة. هم يعملون. إنها تجلب المزيد من الزيارات والروابط إلى موقعك ويمكن أن تساعد في بناء علامتك التجارية. بالنسبة لأولئك الذين يديرون أو يقومون بتسويق الشركات الصغيرة والمحلية، فإن الاحتمالات هي أن هذه الاستراتيجيات ليست في متناول اليد. إما أنه لا توجد موارد أو وقت.

أين يتركك هذا إذن؟ على الرغم من أنه يبدو أن الخيارات المتاحة أمامك هي إستراتيجيات كبيرة تعتمد على المحتوى وباهظة الثمن أو إستراتيجيات منخفضة القيمة (في أحسن الأحوال) مثل الدلائل وتعليقات المدونات وشبكات الارتباط، إلا أن هناك خيارات أخرى. فيما يلي 7 تكتيكات لا تتطلب موارد كبيرة لتنفيذها.

الصحف المحلية

الجميع يريد رابطًا من صحيفة نيويورك تايمز أو هافينغتون بوست، أليس كذلك؟ إذا كنت شركة محلية، فلن تحتاج حقًا إلى تلك الروابط القوية. عادةً ما توفر بعض الروابط من جريدتك المحلية قيمة كبيرة. هناك طريقتان يمكنك من خلالهما القيام بذلك. الأول هو القيام ببيان صحفي. في كثير من الأحيان تقوم الصحف المحلية بنشر بيانات صحفية للشركات المحلية عبر الإنترنت. اكتب بيانًا صحفيًا في المرة التالية التي تقدم فيها خدمة جديدة، وتنتقل، وتحصل على خط إنتاج جديد، وتوظف مديرًا جديدًا، وترعى حدثًا، حسنًا، لقد فهمت الفكرة.

التكتيك الثاني الذي يمكنك استخدامه هو أن تظهر كخبير في قصة ما – سيكون التواصل مع صحفي محلي أسهل من التواصل مع شخص يكتب لصحيفة وطنية. تواصل معهم بفكرة قصة يمكنهم تغطيتها أو أخبرهم إذا احتاجوا في أي وقت إلى مصدر لقصة في السوق الخاص بك ويسعدك مساعدتهم. تذكر أنك تريد أن تجعل حياتهم أسهل، وليس أصعب، فما الذي يمكنك فعله للحصول على رابط وجعل حياتهم أسهل؟

البحث عن الإشارات

إذا كان الناس يتحدثون عنك، نأمل أن يرتبطوا بموقعك. إذا لم يرسلوا إليهم بريدًا إلكترونيًا، فمن الأفضل أن يتصلوا بهم، ويسألوا عما إذا كانوا يمانعون في الارتباط بك باسمك (أو اسم عملك) في المنشور أو المقالة.

هناك عدة طرق للقيام بذلك. الطريقة القديمة هي إنشاء تنبيه جوجل لاسمك. بمجرد إعداد هذا، سوف تتلقى رسائل البريد الإلكتروني عندما يتم ذكر اسمك. يمكن أن يكون هناك تأخير كبير بالرغم من ذلك.

تذكر أنه عند إعداده لوضع اسمك بين علامتي اقتباس، سيبحث هذا عن اسمك بالضبط.

الطريقة الجديدة هي مراقبة الذكر مع SEOmoz الجديد مستكشف الويب الجديد. هذه أداة جديدة رائعة تقوم بمسح الويب بحثًا عن إشارات إلى علامتك التجارية واسمك. على الرغم من أن هذا لم يظهر إلا مؤخرًا، إلا أن هناك الكثير من الموارد الرائعة حول هذا الموضوع. فيما يلي بعض منشورات المدونة التي من شأنها أن تساعدك على البدء في العثور على إشارات للعلامة التجارية لتحويلها إلى روابط:

إعلان SEOmoz عن مستكشف الويب الجديد

كيفية استخدام فريش ويب اكسبلورر

استخدام Fresh Web Explorer لإدارة العلامات التجارية

احصل على فاكهة معلقة منخفضة مع Fresh Web Explorer

Bookmarklets لمستكشف الويب الجديد

الخرائط المحلية

يمكنك استخدام خرائط Google لإنشاء الروابط بسهولة. ما عليك سوى إنشاء خريطة مخصصة تحتوي على نقاط الاهتمام عليها. ثم احصل على رمز التضمين. الآن قم بتحرير رمز التضمين وإزالة الرابط إلى خرائط Google واستبداله برابط إلى موقعك. يوجد أدناه مثال من موقعي – لقد قمت بإعداد خريطة لمنتجعات التزلج في كولورادو أثناء التخطيط لرحلة تزلج.

عرض خريطة منتجعات التزلج في كولورادو بواسطة جيف كينيون

الأمر الرائع حقًا في هذا التكتيك هو أنه يمكنك القيام بذلك لأي شيء تقريبًا. إذا كان هناك مؤتمر قادم إلى المدينة، قم بعمل خريطة للمطاعم والمقاهي القريبة من مكان الحدث والفنادق. يمكنك أيضًا القيام بذلك لنقاط الاهتمام المحلية المتعلقة بصناعتك مثل مسارات الدراجات أو مسارات الجري أو مصانع الجعة أو المعالم التاريخية أو ببساطة مجموعة من النقاط المحلية المثيرة للاهتمام للسياح.

للقيام بذلك، ما عليك سوى الحصول على رمز التضمين من خرائط Google.

بعد نسخ الكود قم بتحريره كما هو موضح أدناه:

رمز التضمين الأصلي



عرض منتجعات كولورادو للتزلج في خريطة أكبر

تم تعديل كود التضمين



عرض منتجعات التزلج في كولورادو بواسطة موقعك

Note، في الكود الذي تم تعديله أعلاه، أضفنا الإسناد إلى صفحتك الرئيسية.

بمجرد حصولك على الخريطة والتعليمات البرمجية للتضمين، يمكنك التواصل مع المدونات والمنظمات المحلية التي قد تكون مهتمة بالمعلومات ومنحهم التعليمات البرمجية للتضمين. تذكر أنك بحاجة إلى إخبارهم بالفوائد التي توفرها هذه الخريطة لقرائهم أو أعضائهم.

YouTube أشرطة فيديو

كما هو الحال مع تكتيك الخريطة أعلاه، يمكنك تصوير مقطع فيديو سريع لمساعدة الأشخاص في شيء ما – إما شرح موضوع ما، أو تقديم مراجعة، أو إظهار كيفية القيام بشيء ما لشخص ما. ثم الاستيلاء على YouTube قم بتضمين الكود وجعله يرتبط بموقعك مرة أخرى.

فيما يلي مثال على هذا التكتيك.

الفيديو عبر فان ويكل لتقويم العمود الفقري

رمز الفيديو أعلاه كان في الأصل:

تم تعديل هذا الرمز ليشمل الإسناد (بالخط العريض):

الفيديو عبر فان ويكل لتقويم العمود الفقري

للقيام بذلك بنفسك، ما عليك سوى إلحاق إسناد صفحتك الرئيسية وربطه بالصفحة الموجودة على موقعك والتي يظهر عليها الفيديو.

بمجرد تحرير كود التضمين، كل ما عليك فعله هو التواصل مع الأشخاص المحليين المهتمين، تمامًا كما هو الحال مع الخريطة.

المدونون المحليون يحبون التعليقات

يتم التغاضي عن المدونين المحليين طوال الوقت من قبل الشركات الكبرى التي تتطلع إلى تقديم أشياء مجانية. ابحث عن بعض المدونين المحليين في منطقتك واطلب منهم مراجعة شركتك. إذا كنت أحد المطاعم، فقدم لهم وجبة مجانية لشخصين، وطالما أنك تقدم وجبة جيدة، فيجب أن تحصل على مراجعة رائعة وبعض الروابط. إذا كنت متجرًا، فاعرض عليهم منتجًا لمراجعته. طالما أنك لا تمنحهم شيئًا رخيصًا (أقل من 50 دولارًا)، فمن المحتمل أن يكونوا متحمسين حقًا.

الشهادات – التوصيات

الشهادات تساعد الجميع، أليس كذلك؟ من منا لا يريد أن يبدو ذو مصداقية؟ من المحتمل أنك تستخدم الخدمات طوال الوقت. قدم شهادة للأشخاص الذين قمت بتعيينهم أو العمل معهم. هل انتقلت مؤخرا؟ اكتب شهادة عن شركة النقل الخاصة بك ووكيل العقارات. هل تستخدم شركة توريدات مكتبية؟ ماذا عن المعالج اليدوي، الطابعة، وكالة التسويق، أو خدمة إصلاح الكمبيوتر؟ اكتب لهم مراجعة.

كل ما عليك فعله هو كتابة عملك تحت اسمك وربط عملك مرة أخرى بموقعك.

المجلات المحلية

تواصل مع إحدى المجلات المحلية في منطقتك واسأل عما إذا كان بإمكانك المساهمة بمقالة لمرة واحدة. عادةً ما ترحب المجلات الصغيرة بالمحتوى المضاف. اكتب عن كل ما تريد – سواء كان موضوعًا يثير شغفك أو قم بتعليم الأشخاص القيام بشيء متعلق بعملك. في سيرتك الذاتية، تأكد من الارتباط بموقعك مرة أخرى!

هذه هي تكتيكاتي السبعة لبناء الروابط للشركات الصغيرة والمحلية، ما هي تكتيكاتك؟