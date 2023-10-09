Rewrite this title: بناء الروابط مع الصحافة المصورة

ستساعدك المقالة التالية: بناء الروابط مع الصحافة المصورة

نعلم جميعًا أن الصورة تساوي ألف كلمة، ولكن ما قد نعرفه هو أن الصورة يمكن أيضًا أن تساوي ألف رابط. يمكن أن يكون التعاقد مع مصور محترف لالتقاط صور لحدث يستحق النشر طريقة رائعة لبناء روابط وإقامة علاقات جديدة، وبناءً على تجربتي، يمكن أن يكون ذلك فعالاً من حيث التكلفة أيضًا.

أمثلة على بناء رابط صحافة الصور

يعتقد بعض الناس أن الصحافة المصورة هي شيء يقع ضمن نطاق وسائل الإعلام التقليدية. ومع ذلك، يمكن لأي مسوق استخدام الصحافة المصورة لسرد قصة حدث أو موضوع من أجل بناء الروابط. هنا بضعة أمثلة:

1. تغطية الصور لحدث خاص. يعد عشاق السيارات مثالًا رائعًا لمجتمع مستخدمي الإنترنت المتحمسين والمتخصصين. في كثير من الأحيان، يشعر عشاق السيارات بقرابة قوية مع الأشخاص الذين يمتلكون نفس طراز السيارة وطرازها. أحد المواقع التي أديرها موجه نحو عشاق تويوتا تندرا، لذلك عندما علمت أنه سيتم عقد معرض سيارات خاص بسيارة تويوتا تندرا، كنت حريصًا على تقديم تغطية مصورة للحدث (والتي يمكنك رؤيتها هنا).

قمنا بنشر الصور يوم الاثنين التالي لمعرض السيارات، وفي غضون 24 ساعة وجدنا ستة روابط جيدة تشير إلى منشورنا، وعشرات الروابط Facebook الإعجابات، ومئات الزوار، والتغريدات، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى الروابط، قمنا بتعزيز علاقتنا مع موقع في مجال تخصصنا (والذي من المفترض أن يؤدي إلى المزيد من الروابط في المستقبل)، واكتسبنا بضع عشرات من الروابط Facebook المشجعين، واكتسبت بعض إضافية YouTube مشتركين. واليوم، بعد حوالي أسبوعين من وقوع الحدث، يعرض Google أكثر من 800 رابط لهذا المنشور المحدد. في حين أن العديد من هذه الروابط تعتبر غير مرغوب فيها، فأنا سعيد جدًا إذا كانت 1٪ فقط عبارة عن روابط عالية الجودة، خاصة عندما تضع في اعتبارك أن جميع الروابط الجيدة تقريبًا تأتي من مواقع في نفس المجال وبالتالي فهي وثيقة الصلة بالموضوع.

2. تغطية الصور تحت عنوان حدث أكبر. أحد عملائنا (مصور دنفر آر جي كيرن) يقدم مثالًا ممتازًا آخر لبناء الروابط عبر الصحافة المصورة. حضرت RJ مهرجان Burning Man لعام 2010، ولكن بدلاً من تقديم تغطية صور عامة للحدث، ركزت RJ على التقاط صور “Burning Man Couples in Love”. في جوهر الأمر، روت RJ قصة، وهو ما يميز التصوير الفوتوغرافي للأحداث عن الصحافة المصورة، في رأيي. بشكل حدسي، نحن جميعًا نميل أكثر إلى النظر إلى الصور بحثًا عن القصة وراء الصورة، وليس العامل “الجميل” وحده. . (ملاحظة: في Burning Man، الملابس اختيارية، لذا يمكنك رؤية الصور هنا قد لا تكون آمنة للعمل).

لم يكن العمل الصحفي المصور لـ RJ أقل من نجاح هائل. ولتحديد المحتوى، تمت مشاركة صور RJ في اثنين من منتديات معجبي Burning Man، مما أدى بدوره إلى مشاركتها على Burning Man الرسمي Facebook الصفحة (التي تضم ما يقرب من 200 ألف معجب). وهذا بدوره يؤدي إلى تغريدات، والمزيد من روابط مواقع المعجبين، وما إلى ذلك. يخبرنا Google Analytics أن هذا المنشور الفردي حقق ما يقرب من 20 ألف مشاهدة فريدة، و57 تغريدة، وأكثر من 1500 Facebook الإعجابات، وعشرات الإشارات المرجعية على Delicious، والأهم من ذلك أننا قمنا بتتبع العشرات من الروابط من عشرات النطاقات الفريدة منذ مشاركة المنشور على Facebook في 8 فبراير 2011.

في حين أن موهبة RJ في التصوير الفوتوغرافي لا يمكن إنكارها، فإن . أشك بشدة في أن الصور العامة لمهرجان Burning Man لهذا العام كانت ستتلقى نفس الاستجابة (لكنني لم أختبر هذه النظرية، لذا خذها كما هي).

الصحافة المصورة كأداة غير مكلفة لبناء الروابط

عندما أقوم بتقييم طريقة بناء الروابط، فإنني أعتبر التكلفة لكل رابط مقياسًا مهمًا. على الرغم من أنني أدرك أن التكلفة لكل رابط محدودة من حيث أنها تفترض أن جميع الروابط متساوية، إلا أنني أعتقد أنه من الجيد مراعاة التكلفة لكل رابط عند تشكيل إستراتيجية تحسين محركات البحث طويلة المدى واقتراح ميزانية العميل.

عندما فكرت لأول مرة في الاستعانة بمصور لمساعدتي في إنشاء محتوى جدير بالارتباط، كان حدسي الأولي هو أن التكلفة لكل رابط ستكون أعلى بكثير من الأشكال الأخرى لبناء الروابط. ومع ذلك، عندما قارنت تكلفة كل رابط لتغطية الصور بتكتيك أكثر شيوعًا لبناء الروابط مثل نشر مدونة الضيف، وجدت أن النتائج مواتية.

إن استئجار مصور لتغطية معرض السيارات يكلف أقل بقليل من 200 دولار، مع ثلاث ساعات أخرى من الوقت اللازم لتنظيم الصور وكتابة المنشور وما إلى ذلك. إذا افترضنا أن كتابة منشور وتنظيم الصور تبلغ التكلفة 75 دولارًا في الساعة ، وإذا افترضنا أننا حصلنا على ستة روابط ذات نوعية جيدة فقط، فإن التكلفة الإجمالية لكل رابط كانت حوالي 70 دولارًا فقط.

يعد هذا أمرًا جيدًا جدًا مقارنة بنشر مدونة الضيف، والذي يمكن أن يكلفنا ما يتراوح بين 100 إلى 250 دولارًا لكل رابط عندما نأخذ في الاعتبار الوقت اللازم للعثور على مدونة قد تكون موضعًا جيدًا، وعرض المدون على موضوع منشور الضيف الخاص بنا، والمتابعة- على الرغم من أنني لا أؤيد إلغاء نشر مدونة الضيف لصالح الصحافة المصورة، إلا أنه من المثير للاهتمام ملاحظة فروق التكلفة.

خاتمة

يكمن جمال الإنترنت في وجود عشرات الآلاف من المجتمعات المتحمسة التي ترتبط بشكل نشط بالمحتوى ضمن مجالاتها المحددة – البيرة المحلية، وخياطة اللحف التي تصنعها بنفسك، والجيوكاشينغ، وسباق الماراثون، والقائمة تطول. إذا كان هناك أي اتصال منطقي بين موقعك والقطاع الذي يتمتع بمتابعة متحمسة، فإن توفير تغطية مصورة لحدث في هذا المجال يمكن أن يكون طريقة جيدة لبناء روابط عالية الجودة وإقامة علاقات.