Rewrite this title: بناء الروابط والنص الأساسي: 3 أشياء تحتاج إلى معرفتها

ستساعدك المقالة التالية: بناء الروابط والنص الأساسي: 3 أشياء تحتاج إلى معرفتها

يعد النص الأساسي موضوعًا محل نقاش كبير بين محترفي تحسين محركات البحث (SEO).

“المطابقات الدقيقة هي الأفضل!”

“لا تحصل أبدًا على تطابق تام، إلا إذا كنت تستمتع بعقوبات Google!”

“طبيعي على طول الطريق.”

ومن المؤسف أن أيا من هذه المشاعر ليست مفيدة.

هل يعتبر النص الأساسي مهمًا بالفعل لبناء الروابط وتحسين التصنيف؟

كيف يمكنك تجنب العقوبات المحتملة؟

فيما يلي بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول النص الأساسي عند إنشاء الروابط والحصول عليها.

1. جوجل تحب المطابقة التامة… إلى حد ما

ما سأقوله لك قد يصدمك.

على العكس من ذلك، إذا كنت أول شخص اقتبسته أعلاه، فمن المحتمل ألا يحدث ذلك.

لا ينبغي أن تكون المطابقات الدقيقة مخيفة كما هي.

هناك قلت ذلك.

أعلم أن محترف تحسين محركات البحث بداخلك يصرخ.

من المحتمل أنك تفكر بشدة في التغريد عن مدى سوء مراسي المطابقة التامة.

ولكن قبل أن تفعل ذلك، دعونا نتحدث عن موقف جوجل الرسمي.

جوجل يقول ما يلي حول باستخدام نص الربط بشكل فعال لكل من القراء ومحركات البحث:

عندما تكتب نص الرابط، استخدم عبارة تصف ما سيراه القارئ بعد اتباع الرابط.

يجب أن تكون الروابط منطقية بدون النص المحيط.

هذا غامض إلى حد ما، لكنه بسيط: يجب أن يصف النص الرابط ما يحصل عليه القارئ عند النقر على رابط معين.

إذا كان نص الرابط الخاص بك هو “استراتيجيات بناء الروابط”، فيجب توجيه المستخدم الذي قام بالنقر إلى منشور استراتيجيات بناء الروابط.

بسيطة، هاه؟

لكن أليس هذا تطابقًا تامًا؟؟

أليس النص الرابط للمطابقة التامة سيئًا؟

نعم و لا.

وفقًا لجوجل، يحتوي نص الرابط الجيد على “النص الدقيق للعنوان أو العنوان الذي تشير إليه” أو “وصف للصفحة الوجهة”.

بدلاً من استخدام عبارات مثل “انقر هنا” أو “معرفة المزيد”، يفضل Google في الواقع المطابقة الأكثر دقة والأشكال ذات الصلة الوثيقة بالمحتوى الذي ينقر عليه المستخدمون.

لماذا؟

فهو يوفر تجربة أفضل للمستخدم، ويسهل على محركات البحث الزحف إليه.

يعرف المستخدمون بالضبط ما سيحصلون عليه عند النقر.

ويقومون بالنقر فقط إذا كانوا يريدون معرفة المزيد.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك استغلال هذا للتصنيفات.

على سبيل المثال، لا ينبغي أن تكون ضيفًا للنشر على 200 موقع مختلف وتضع نقاط ربط مطابقة تمامًا في كل قطعة.

لا ينبغي أن يكون كل مرساة هو نفس المرساة بالضبط.

تحدد Google هذا على أنه مباشر مخطط الارتباط، خاضعة للعقوبات، والإجراءات اليدوية، وما إلى ذلك.

المغزى من القصة: إذا كنت تحصل على الكثير من الروابط الخلفية الطبيعية ذات نقاط ربط مطابقة تمامًا أو ذات صلة، فهذا رائع.

لا داعي للذعر أو التنصل من نقاط المطابقة التامة.

بدلاً من ذلك، ما عليك سوى تجنب المخططات واسعة النطاق التي تستغل هذا، وإلا قد تتعرض لعقوبات.

استخدم المطابقة التامة بشكل مقتصد، ولكن توصل إلى طرق فريدة لوصف الرابط الذي تشير إليه أو تحصل عليه والذي لا يزال مفيدًا للمستخدمين الذين يقرؤونه.

2. يمكنك ويجب عليك مراجعة النص الأساسي الخاص بك

يعد وجود المئات من نقاط الربط التي تستخدم المطابقة التامة للكلمات الرئيسية بمثابة وصفة للأعلام الحمراء.

خاصة إذا كانوا يشكلون غالبية الروابط الخلفية الخاصة بك. ولكن، في بعض الأحيان، هذه هي الطريقة التي تحصل بها على الروابط بشكل طبيعي.

لحسن الحظ، يمكنك (ويجب عليك) مراجعة انتشار نص الرابط الحالي الخاص بك للعثور على وسيط مثالي.

إذا لاحظت أن مئات المواقع ترتبط بـ “دليل تحسين محركات البحث” الخاص بك باستخدام نقطة الارتساء المحددة، فما عليك سوى التواصل مع هؤلاء الناشرين واطلب منهم تغيير نقطة الارتساء.

انها بصدق بهذه البساطة.

يريد الكتاب إنتاج القطعة الأكثر جاذبية لقرائهم.

قم بمراجعة المرساة والروابط الخلفية الحالية، ومعرفة ما إذا كان من الممكن تحسينها أو وضعها على مرساة أكثر صلة.

حتى لو حصلت على تغيير بنسبة 20/100 فقط، فلا يزال هذا معدل تحويل رائعًا وطريقة رائعة للحد من إجمالي المقدار المطابق تمامًا الذي تحصل عليه.

باستخدام تقرير نقاط الارتساء الخاصة بـ Ahref، يمكنك عرض مجموعة من نص الرابط الحالي والمقاييس ذات الصلة مثل نطاقات الإحالة والروابط التي تمت متابعتها أو nofollow، والمزيد.

عندما تتطلع إلى كسب أو إنشاء روابط، يمكنك تنويع القدرة على الارتباط بقطعتك أيضًا.

وهذا بدوره سوف ينوع المراسي الخاصة بك.

على سبيل المثال، إذا كان لديك دليل ضخم، فكر في إضافة إمكانات تضمين الفيديو، أو استخدام الصور المخصصة لإنشاء روابط الاقتباس.

بشكل عام، يعد ملف تعريف المرساة المستدير جيدًا مثاليًا.

بالحديث عن ذلك، كيف يبدو ذلك؟

3. تعتبر المراسي الدائرية بشكل جيد مثالية

تفضل Google المطابقات التامة (والأشكال المختلفة)، طالما أنك لا تنتهك أي إرشادات تتعلق بأنظمة الارتباط واسعة النطاق.

ومع ذلك، يجب ألا يحتوي ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك بالكامل على نقاط ربط مطابقة تمامًا بنسبة 100%.

لماذا؟

انها ليست واقعية.

لن يقوم معظم منشئي المحتوى أو مواقع الويب بإجراء نقاط ربط دقيقة للكلمات الرئيسية في كل مرة.

بقدر ما تقول Google إنه أمر طبيعي بل ومفضل، فإن فكرة نقاط المطابقة التامة لا تزال تجعل الناس حذرين.

يمكن ويجب أن تتراوح نقاط الارتساء من العلامة التجارية للصفحة الرئيسية إلى أشكال الكلمات الرئيسية وحتى علامات الاقتباس.

في الواقع، تظهر البيانات الحديثة أن أفضل مواقع تصنيف Alexa تحتوي على ملف تعريف نصي طبيعي يحتوي على مزيج من:

نقاط الارتساء ذات العلامات التجارية (على سبيل المثال، مجلة محرك البحث).

مراسي المطابقة التامة.

المراسي العامة / العشوائية.

مراسي مصدر الصورة.

تتمتع أفضل مواقع تصنيف Alexa بهذا المزيج لأنه طبيعي على نطاق واسع.

إذا كان لديك 500 رابط خلفي وكل منها مطابق تمامًا لصفحتك المستهدفة، فقد يشير ذلك إلى Google بأنك تتلاعب بنظامهم، وتتحكم في كل هذه الروابط.

على الرغم من أنك لن تتمكن من التحكم في نص الرابط لعدد لا يحصى من الروابط التي تتلقاها، عندما تفعل ذلك، ابدأ في تقييم انتشار نص الرابط الحالي.

إذا كان لديك عدد هائل من نقاط ربط الكلمات الرئيسية، فحاول استخدام رابط ذو علامة تجارية أو قم بالإشارة إلى شيء محدد للغاية في المقالة.

اسعى إلى إنشاء مزيج طبيعي من النصوص الأساسية التي تتجنب أي مخطط ارتباط أو تلاعب بالنظام.

خاتمة

يمكن أن يكون النص الأساسي موضوعًا حساسًا وصعبًا لمحترفي تحسين محركات البحث والمدونين على حدٍ سواء.

إن معرفة كيفية ووقت الارتباط بالمحتوى المناسب ليس بالأمر السهل. غالبًا ما ترسل Google إشارات متضاربة وتفشل في توضيح المناطق الرمادية.

باستخدام أحدث الموارد، يمكننا أن نطمئن إلى أن نقاط الارتساء ذات المطابقة التامة مفيدة لـ Google والقراء، طالما أنك لا تنتهك أي مخططات للروابط.

يُفضل دائمًا وجود نقاط ارتساء شاملة إذا كان لديك رأي في الروابط التي تحصل عليها.

انظر دائمًا إلى انتشار النص الأساسي الموجود لديك لتحديد ما إذا كان لديك ملف تعريف مستدير جيدًا، وقم بالتكرار بناءً على الأداء.

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