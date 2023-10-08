Rewrite this title: بناء المشاعر والارتباطات عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: بناء المشاعر والارتباطات عبر الإنترنت

لدى البعض منا إشارة سلبية (أو على الأقل ليست متوهجة تمامًا) في أعلى 30 تصنيفًا لعلامتنا التجارية أو اسمنا. لدى وكالتي واحدة من الوقت الذي تم فيه اختراق موقعنا، وعلى الرغم من أنها ليست قائمة أعتقد أنها ستمنع أي شخص من توظيفنا إذا قرأها، إلا أنني ما زلت أفضل ألا تكون ضمن أفضل 10 قوائم لعلامتي التجارية . لقد قمت بتقليل الأمر قليلاً باستخدام بعض الملفات الشخصية الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنني لم أستثمر أي جهد حقيقي في أي شيء آخر. ومع ذلك، إذا كانت هذه النتيجة ضارة حقًا، فسأقضي الكثير من الوقت في هذا الأمر.

أصبحت المراجعات وتعليقات المستخدمين/العملاء أكثر شيوعًا كل يوم. يدرك الكثير من الناس أن ما يحتل المرتبة الأعلى ليس دائمًا الأفضل. عندما يتعلم المستخدمون المزيد حول كيفية العثور على ما هو الأفضل بالنسبة لهم، فسوف يبحثون عن تعليقات المستخدمين الآخرين، وكما نعرف أنفسنا، فإن النتائج العشرة الأولى في Google (على الأقل في الوقت الحالي) تعتبر بالغة الأهمية. من الواضح أن إنشاء روابط إلى المواقع التي تريد تصنيفًا أعلى يمكن أن يساعدك (والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي قوية بما يكفي بحيث يتم تصنيف قائمتك بشكل جيد بالنسبة لاسمك/علامتك التجارية بناءً على ذلك وحده) ولكن تذكر أن الحصول على سمعة جيدة عبر الإنترنت يمكن أن يساعدك تتراكم المزيد من الروابط بشكل غير مباشر، فيما يمكن اعتباره إحدى أكثر الطرق الطبيعية الممكنة.

على سبيل المثال، إذا كنت أرغب في الإقامة في فندق للمبيت والإفطار، فسوف أقوم بالبحث عنه في المنطقة التي أتوجه إليها. قد أرى بعض القوائم الجيدة، ثم اكتبها في Google لمعرفة الأفكار العامة حول الأماكن. إذا كان لدى أحدهم بعض المراجعات السلبية المدرجة، فربما لن أخاطر بها. لنفترض أنني وجدت واحدًا جيدًا حقًا مع القليل من التقييمات السيئة. أذهب وأحظى بإقامة رائعة، وأكتب منشورًا عنها، وأعطيهم رابطًا. لم يفعلوا شيئًا سوى تقديم خدمة جيدة من أجل الحصول على إشارات إيجابية، مما قادني إليهم، مما أدى بهم إلى الرابط.

Note: نحن نعلم أن امتلاك ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بنا فكرة جيدة بالطبع، ولكن استخدامها بفعالية للمساعدة في التسويق الخاص بك يستغرق وقتًا. يمكنك تصنيف الملف الشخصي الذي لا تستغرق الكثير من الوقت للعمل عليه، ولكن بمجرد زيارة المستخدم لملفك الشخصي الفارغ Facebook الصفحة أو ترى أنك لم تنشر منذ أبريل 2009 على Twitter، قد تفقد مصداقيتك.

احصل على القائمة

بداية هل أنت مدرج في المواقع التالية؟ هل أنت مُدرج ولكن لا تستخدمها بشكل نشط؟ هذه هي العناصر الستة التي أعتقد أنها مهمة، على الأقل عندما تبدأ في إنشاء ملفات التعريف الخاصة بك.

أماكن جوجل

بنج المحلي

شخصيات قصص الابطال الخارقين

Facebook

Twitter

ينكدين

تتبع والرد

ثانيًا، هل تقوم بتتبع مراجعاتك وإشاراتك على المدونات ومواقع المراجعة وفي وسائل التواصل الاجتماعي؟ أدوات التنبيه كثيرة لهذا ومن ما رأيته، في حين أن الكثير منها يوفر نفس وظيفة التنبيه، فإن بعضها محبوب أكثر من البعض الآخر، لذا أود أن أقول إنه طالما أنك تراقب الأشياء، فأنت في حالة جيدة.

هل تستجيب لكل من الإشارات الإيجابية والسلبية؟ إذا لم تقم بذلك، عليك أن تبدأ. ألق نظرة على الإحصائيات التي تم الحصول عليها لبعض المراجعات هنا. سترى أن ثلث الأشخاص الذين نشروا تعليقات سلبية استداروا ونشروا تعليقات إيجابية بعد الرد على مشكلتهم. هذه أشياء قوية.

لقد نشرت مراجعة سلبية لطبيب الأطفال السابق الخاص بي بتاريخ 12/6/10. وحتى اليوم، لم يستجب أحد من المكتب لمراجعتي. إنها أول كلمة تظهر لهم على موقع Yelp، وهي ضمن أفضل 10 أسماء في Google من حيث أسمائهم، لذا فهذا ليس جيدًا من وجهة نظري. إذا كانت علامتك التجارية تعرض مراجعة سلبية في المراكز العشرة الأولى، فأنت بحاجة حقًا إلى معالجتها بطريقة ما. لديهم أيضًا مراجعة الصفحات الصفراء المصنفة في المرتبة الأولى في Google بمراجعات إيجابية وسلبية. مرة أخرى، لا توجد ردود على الاستعراضات. تقوم قائمة أماكن Google الخاصة بهم بسحب مراجعات الصفحات الصفراء أيضًا. خلاصة القول: لقد فقدوا العديد من الفرص للرد على كل من المدخلات الإيجابية والسلبية، الأمر الذي لن يوصلهم إلى أي مكان مع التركيز اليوم على خدمة العملاء وردود الفعل. إنهم لا يحصلون على رابط مني.

كما ترون، مع الطريقة التي يختار بها الأشخاص التنفيس والثناء عبر الإنترنت، يجب أن يكون الحصول على سمعة جيدة أمرًا سهلاً للغاية. إذا كان شخص ما يثير ضجة بشأنك وأنت تراقب الأمور، فلا يوجد أي سبب على الإطلاق يمنعك من تغيير الوضع، إلا إذا كان الشخص الذي يثير الضجة سيئًا حقًا ولا يمكن تهدئته. إذا خصص الناس وقتًا لمدحك، فمن الجيد أن تشكره. أتذكر أنني كتبت بريدًا إلكترونيًا إلى متجر بقالة يمتدح فيه خدمة العملاء في متجر معين.

لقد تلقيت ردًا رائعًا يوضح مدى تقديرهم لأخذ الوقت الكافي لمدحهم. أنا أقدر لهم أخذ الوقت ليشكرني. يمكنك اختيار إنشاء روابط نشطة للإشارات والمراجعات الإيجابية بالطبع، ولكن كما سترى، يمكنك أيضًا مراقبة ما يقال وتعزيز مشاركة العميل/العلامة التجارية. يجب أن يعزز كلاهما مشاعرك العامة عبر الإنترنت.