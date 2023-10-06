Rewrite this title: بناء رابط تحسين محركات البحث (SEO) أسئلة وأجوبة مع عضو سابق في فريق البريد العشوائي في Google

ستساعدك المقالة التالية: بناء رابط تحسين محركات البحث (SEO) أسئلة وأجوبة مع عضو سابق في فريق البريد العشوائي في Google

لقد التقيت مؤخرًا بعضوًا سابقًا في فريق البريد العشوائي في Google، وهو Andre Weyher. عمل أندريه مباشرة مع فريق Matt Cutts ووافق على تقديم بعض الأفكار القيمة حول كيفية عمل فريق Cutts، وما يبحثون عنه فيما يتعلق بملفات تعريف الروابط الواردة (والتلاعب بها)، وكيف يمكن لمُحسني محركات البحث ومشرفي المواقع التوافق مع إرشادات مشرفي المواقع من Google. الآن والمضي قدما.

ما يلي هو مقابلتي مع السيد ويهير.

1. ما هو دورك في فريق مات كاتس، ومنذ متى كنت جزءًا منه؟

يعد فريق البريد العشوائي منظمة كبيرة جدًا داخل Google. وتتكون من العديد من الأشخاص الذين يعملون لتحقيق هدف واحد؛ الحفاظ على نتائج البحث العضوية خالية من المواقع ذات الجودة الرديئة ومعاقبة المواقع التي حصلت على تصنيفها بسبب تقنيات تتعارض مع إرشادات Google. غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الفريق الهندسي المسؤول عن إنشاء الخوارزمية الفعلية. هاتان وحدتان منفصلتان داخل المنظمة. كما أنه ليس فريق المراجعين الخارجيين الذي تسمع عنه كثيرًا. عادةً ما يحصل الأشخاص ضمن فريق البريد العشوائي على تخصصهم الخاص. كنت مسؤولاً عن جودة المحتوى وملف تعريف الارتباط الخلفي. لقد عملت في Google لمدة 4.5 أعوام، اثنان منها في فريق مات كاتس.

2. ما هي عملية Google لتحديد متى يتم تطبيق عقوبة يدوية على موقع ويب استنادًا إلى ملف تعريف الارتباط الوارد الخاص به؟

سؤال جيد جدًا، بالطبع هناك عناصر سرية جدًا داخليًا ولكن العملية واضحة جدًا من حيث المبدأ. غالبًا ما أرى أشخاصًا يتخذون منهجًا رياضيًا صارمًا للغاية لتقييم ملف تعريف الارتباط الخلفي. من الجيد أن تفعل ذلك بهذه الطريقة إذا كنت تشك ولكن من المهم أيضًا استخدام حدسك هنا. عند مراجعة الملف الشخصي، سينظر مكافح البريد العشوائي إلى جودة الصفحات التي تتم استضافة الروابط فيها والمثبتات المستخدمة في الروابط. إذا لم يكن الملف التعريفي والمثبتات متسقين مع الشكل “الطبيعي” للملف الشخصي، فسيتم اتخاذ الإجراء. لنأخذ مثالاً على موقع السفر – إذا كان هناك 100000 رابط قادم و90000 منها تستخدم مرساة مثل “رحلات طيران رخيصة” أو “حجز رحلة طيران”، فسيثير ذلك الشكوك على الفور لأن هذا لن يكون هو الحال أبدًا إذا كانت الروابط كانت طبيعية. تعد جودة الصفحات المرتبطة ذات أهمية بالغة. هل هي أصلية؟ أم أنها موجودة بحتة لاستضافة الرابط؟

3. كيف تحدد خوارزمية Penguin من Google النطاقات التي يجب معاقبتها؟

أولاً، من المهم التأكيد على أن التعرض للتأثر، أو كما يشير الناس عادةً إلى “الصفع” من Penguin، ليس بمثابة عقوبة. إنه مجرد تصنيف جديد وغير مؤاتٍ للأسف. والعقوبة أشد. يعد Penguin تحديثًا ضخمًا ومعقدًا للغاية، وهناك عدد قليل جدًا ممن يعرفونه بالكامل. من الآمن أن نقول إنه تم تصميمه خصيصًا لمكافحة تقنيات Blackhat SEO الأكثر استخدامًا. كان من الممكن التعامل مع الكثير منها يدويًا قبل Penguin. الآن أصبح كل شيء آليًا، لذلك أصبح من الصعب على مرسلي البريد العشوائي الإفلات من الأشياء التي كانت تعمل منذ وقت ليس ببعيد. العنصر الأكثر وضوحًا الذي يركز عليه هو التصنيف نظرًا لوجود كمية كبيرة من الروابط الخلفية ذات الجودة السيئة، ولكنه يأخذ أيضًا في الاعتبار التقنيات غير المرغوب فيها على الصفحة مثل حشو الكلمات الرئيسية والإفراط في تحسين العلامات والروابط الداخلية.

4. كيف يكتشف Google شبكات المدونات و/أو الأحياء السيئة؟

تعتمد محركات البحث على بصمات مواقع الويب لتحديد مجموعات الملكية. إذا كان موقع ويب معين يعتمد على تقنيات لا تلتزم بالإرشادات، فمن المحتمل أن المواقع الأخرى المملوكة لنفس الشخص تفعل الشيء نفسه. لديهم تقنيات متقدمة جدًا لاكتشاف جميع المواقع داخل حي واحد، وغالبًا ما يعاقبونهم تمامًا إذا تم العثور على تقنيات مماثلة في كل مكان. لسوء الحظ لا أستطيع الخوض في تفاصيل أعمق حول الأدوات التي يستخدمونها ولكنها متقدمة جدًا ويمكنها اكتشاف أي شيء!

5. ما هي أفضل طريقة لاستعادة موقع ويب تم إرسال إشعار إليه عبر أدوات مشرفي المواقع من Google بشأن الإجراء اليدوي للبريد العشوائي؟

ويعتمد ذلك إلى حد كبير على نوع العقوبة التي تم تطبيقها. هناك سيناريوهان هنا، أحدهما يتعلق بجودة المحتوى الموجود على الصفحة نفسها، والثاني يتعلق بالروابط الواردة إليها. في الحالة الأولى، يكون الأمر “مجرد” مسألة إضافة قيمة إلى موقعك. في معظم هذه الحالات، سيتم تطبيق العقوبة على موقع يحتوي على روابط تابعة ولكنه لا يقدم للمستخدم أي قيمة مضافة باستثناء النقر بعيدًا لجهة خارجية، إذا كان الأمر كذلك، فيجب على مشرف الموقع التركيز بشكل كامل على إضافة محتوى قيم. إلى الصفحة ويظهر لـ Google أن هناك أسبابًا أكثر لاستخدام الموقع بخلاف إثراء المالك.

في الحالة الثانية، الأمر أصعب قليلاً. إذا كنت تعتمد على إنشاء روابط رديئة الجودة، فيجب عليك التخلص من أكبر عدد ممكن من الروابط السيئة. لقد كانت هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً وصعبة للغاية، ولكن لحسن الحظ فإن أداة التنصل الجديدة في WMT جعلت هذا الأمر أسهل بكثير. عليك أن تكون حذرًا جدًا فيما تختار التنصل منه! مرة أخرى، استخدم حدسك هنا. لا تقم فقط بقطع جميع الروابط الموجودة أسفل علاقات عامة معينة، فموقع الويب ذي العلاقات العامة المنخفضة ليس بالضرورة سيئًا، كما أن أهمية موضوع موقع الويب، وقبل كل شيء، أصالته أكثر أهمية بكثير من مجرد العلاقات العامة.

6. ما هي أفضل طريقة لاستعادة موقع ويب متأثر بـ Google Penguin؟

هذا أصعب قليلاً في حالة العقوبة، غالبًا ما يكون من الواضح ما يجب القيام به. ولكن بعد التخفيض التلقائي للرتبة بسبب Penguin، ليس من الواضح في كثير من الحالات ما هو السبب. أتمنى أن تكون هناك إجابة سهلة ومباشرة يمكنني تقديمها هنا، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أوصي به هو إلقاء نظرة نقدية للغاية على موقع الويب الخاص بك ومحاولة معرفة ما شاهده Google وما لم يتماشى تمامًا مع المبادئ التوجيهية. ومما رأيته منذ أن تركت الفريق، فإن الكثير من مشرفي المواقع يعتمدون على تقنيات يعرفون أنها محفوفة بالمخاطر. بعد البطريق، من الصعب جدًا الإفلات من العقاب، لذا فإن نصيحتي هي بالتأكيد إيقاف أي نشاط رمادي والتركيز على إنشاء محتوى مقنع والاستفادة من الإشارات الاجتماعية. لقد أصبحت هذه الأمور مهمة جدًا.

7. ما هي بعض أكبر المفاهيم الخاطئة أو الخرافات التي رأيتها حول “الروابط السيئة” وعقوبات الملف الشخصي للارتباط في مجتمع تحسين محركات البحث؟

أعتقد أنني أستطيع أن أكتب كتابا حول هذا الموضوع! يعد SEO عنوانًا غير محمي ويمكن لأي شخص أن يطلق عليه لقبه. والنتيجة هي أن هناك عددًا من الآراء تقريبًا مثل عدد مُحسنات محركات البحث (SEO). تتضمن بعض أكبر المفاهيم الخاطئة التي رأيتها هناك ما يلي: “الأدلة سيئة تمامًا” أو “أي شيء أقل من مستوى معين يعتبر غير مرغوب فيه من قبل Google”، أرى الكثير من الأشخاص يشعرون بالذعر ويقطعون الرأس لعلاج الصداع بسبب نقص المعرفة. أخطر ما أعتبره هو الرأي القائل بأنه إذا كان نظام بناء الروابط الآلي مكلفًا، فيجب أن يكون جيدًا. لقد أوضحت Google تمامًا أنها تريد أن تكون الروابط علامة على وجود سبب حقيقي للارتباط، أو تصويت حقيقي بالثقة إذا صح التعبير. أي شيء يتم دفع ثمنه لا يعتبر جودة من قبل Google والمشاركة فيه تعرض موقعك للخطر!

8. ما الذي يحتاج مُحسنو محركات البحث (SEO) إلى معرفته الآن للتحضير لتحديثات الخوارزمية المستقبلية المتعلقة بملف تعريف الرابط؟

من الصعب التنبؤ بما يخبئه المستقبل ولكن يمكنك التأكد من أن Google ستصبح أكثر فعالية في محاربة كل ما تحاربه حاليًا. لذا، إذا كان لا يزال هناك أشخاص يفلتون من استخدام الأساليب غير المرغوب فيها، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تجد Google طريقة جديدة للتعرف عليهم ومعاقبة من يفعلون ذلك. أعتقد أن أفضل طريقة لإعداد نفسك لمواجهة التحديثات المستقبلية هي بناء إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) التي تعتمد على تقنيات ذكية على الصفحة والارتباط الداخلي من جهة وبناء الروابط القائمة على العلاقات من جهة أخرى. وهذا يعني أن الروابط التي تم الحصول عليها يجب أن تأتي من مصدر لديه سبب حقيقي للارتباط بموقعك. إن أهمية ارتباط شريكك بموضوع موقعك هو المفتاح!

9. تركت وظيفتك في جوجل منذ وقت ليس ببعيد، ما هي خططك؟

لقد حققت حلمًا طويلًا وانتقلت إلى أستراليا! سيدني مدينة رائعة تضم مجتمعًا رائعًا للشركات الناشئة. لقد بدأت شركتي الخاصة هنا وأنا متحمس جدًا لذلك. يطلق عليه Netcomber.com. أول خدمة بصمة ذكية للمواقع على الشبكة. بعد كتابة عنوان URL، سنعرض لك، بناءً على أكثر من 3000 عامل، ما هي مواقع الويب الأخرى التي يملكها أو يطورها نفس المالك. نحن في مرحلة تجريبية، على الرغم من أننا انتهينا للتو من الزحف إلى أكثر من 200 مليون موقع ويب واستخدمنا عناصر مثل الاستضافة ومعرفات الحساب وحتى أسلوب البرمجة لتحديد من يملك ماذا على الويب… أوقات مثيرة! سيتم إصدار هذا الإصدار الجديد في غضون أسابيع قليلة.

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