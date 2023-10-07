Rewrite this title: بناء صفحة ويب صديقة لمحركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: بناء صفحة ويب صديقة لمحركات البحث

منذ فترة كتبت عن الحاجة إلى الحصول على موقع محرك البحث قبل القلق كثيرًا بشأن امتلاك موقع محرك بحث. أريد التوسع في هذه النقطة هنا وإلقاء نظرة على ما يشكل بالضبط صفحة ويب صديقة لمحركات البحث.

عنوان URL قوي

يجادل الكثيرون حول قيمة استخدام الكلمات الرئيسية في اسم النطاق وما إذا كان ذلك سيحدث أي فرق على الإطلاق في خوارزميات الترتيب. سواء أكان الأمر كثيرًا أم قليلاً، أعتقد أن عملية التحسين الكاملة تدور إلى حد كبير حول القيام بالكثير من “القليل”. غالبًا ما يكون تحسين محركات البحث (SEO) عبارة عن سلسلة من الخطوات الصغيرة التي تجعلك أقرب إلى الهدف بشكل جماعي.

بخلاف استخدام الكلمات الرئيسية في اسم النطاق الخاص بك، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله “لتحسينه”. أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد، إن أمكن، من أن كلماتك الرئيسية موجودة في اسم نشاطك التجاري وتأمين عنوان URL هذا. سيؤدي القيام بذلك إلى التأكد من أن أي شخص يرتبط بك باسم عملك سيستخدم كلماتك الرئيسية في الرابط.

يمكنك أيضًا التأكد من استخدام بنية URL رائعة غنية بالكلمات الرئيسية للمجلدات والمجلدات الفرعية. يمكن أن يمنح هذا محركات البحث فكرة عن محتوى الصفحة قبل فهرسة كل صفحة، ويساعدهم في تجميع المحتوى ذي الصلة معًا.

العنوان الفعال والعلامات التعريفية

للحصول على علامات عنوان وعلامات وصف تعريفية ملائمة لمحركات البحث، يجب أن تستوفي معيارين:

إنهم موجودون

إنها فريدة من نوعها

تحسينها أمر مهم. ومع ذلك، إذا كان موقعك موجودًا على الإنترنت، حتى لو لم يتم تحسينه، فستحتاج إلى التأكد من وجود علامات عنوان فريدة وأوصاف تعريفية في كل صفحة. افعل ذلك أولاً، وقم بتحسينها لاحقًا.

إن التأكد من وجود علامات عنوان فريدة في كل صفحة يبدو أمرًا بديهيًا، ولكن ستفاجأ بعدد المرات التي تفتقد فيها المواقع هذين العنصرين الأساسيين. منذ عدة سنوات، كان لدينا عميل يستخدم مبرمجًا لم يفشل فقط في إنشاء طريقة لإضافة عنوان فريد لكل صفحة، ولكنه أيضًا لم يخلق طريقة لإضافة نص إلى تلك العلامات على الإطلاق! بدا رمز الموقع كالتالي:

<العنوان>

قيل لنا إن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإضافة الوظيفة التي نحتاجها لصياغة عناوين فريدة لصفحاتهم، ومع ذلك كان من المتوقع أن نجعل موقعهم يعمل على أي حال. لقد اختاروا عدم طرد مبرمجيهم، لذلك قمنا بطردهم.

ليس هناك أي عذر لأي مطور ويب لمعرفة القليل جدًا عن إنشاء مواقع الويب بحيث يفشل في توفير مكان لعلامات العناوين الفريدة والأوصاف التعريفية على موقعك. إذا لم يكن موقعك يحتوي على هذه الوظيفة، أو لم تكن وظيفة يمكن للمطورين لديك إضافتها على الفور، فابحث عن مطور يمكنه ذلك!

تقليل انتفاخ الكود

يعد تضخم الكود أحد وسائل الترفيه البسيطة عندما أقوم بتقييم مواقع الويب. أنا أستمتع بالنظر إلى الكود المصدري لصفحة الويب ثم التمرير لأسفل لمعرفة طول الكود الخاص بالصفحة ومقارنته عقليًا بالطول الذي يجب أن يكون عليه. ولكن ما أستمتع به حقًا هو عندما أرى صفحة مصممة جيدًا مع القليل جدًا من التعليمات البرمجية. هذا هو ما يجب أن يكون!

يستخدم العديد من المطورين برامج لإنشاء مواقع ويب تسمح لك بإنشاء الصفحة بشكل مرئي، ثم تقطيع التعليمات البرمجية. يقوم البعض بعمل جيد في تقليل تضخم الكود، لكنه لا يصل أبدًا إلى نسبة 100%. لسوء الحظ، فإن العديد من المصممين “المحترفين” لا يعرفون حتى ما يكفي عن التعليمات البرمجية لإصلاح التعليمات البرمجية المتضخمة التي تنشئها هذه البرامج.

يؤدي تقليل تضخم التعليمات البرمجية على موقعك إلى تقليل وقت تنزيل الصفحة، وهو أحد الإشارات التي تستخدمها محركات البحث عند تقييم الصفحة. من خلال جعل سرعات التنزيل أسرع، تستطيع محركات البحث (أو ترغب) في فهرسة المزيد من صفحات موقعك لترتيبها في نتائج البحث. كما أنه يجعل تجربة المستخدم أفضل بكثير، مما يزيد من معدلات التحويل.

إحدى أسهل الطرق لتقليل تضخم التعليمات البرمجية هي إزالة التعليمات البرمجية غير الضرورية من الصفحة إلى ملفات خارجية. يعد كود CSS وJavaScript من أكبر مسببات تضخم التعليمات البرمجية التي يمكن نقلها بسهولة من كل صفحة. يجب أن يعرف المطورون لديك هذا بالفعل، ولكن في كثير من الأحيان لا يتم استخدامه بشكل كافٍ أو لا يتم استخدامه على الإطلاق.

ومن خلال نقل هذا الرمز إلى ملفات خارجية، لا يتعين على الزائر سوى تنزيل الملف مرة واحدة فقط، وينطبق هذا على كل صفحة حسب التوجيهات. إذا كان الرمز موجودًا على الصفحة، فيجب تنزيله مع كل مشاهدة للصفحة. يؤدي هذا مرة أخرى إلى إنشاء تعليمات برمجية إضافية لمحركات البحث، كما يؤدي إلى إبطاء تجربة المستخدم.

الاستخدام السليم للعنوان

هناك بعض الحجج حول قيمة علامات العناوين (h1-h6) في تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك. مرة أخرى، قد تكون القيمة صغيرة، لكنني أعتقد أن وجود ترميز دلالي قوي للمحتوى الخاص بك باستخدام علامات hx يمنح محركات البحث فكرة أفضل عن كيفية “قراءة” المحتوى الخاص بك، وبالتالي تقييمه.

يقوم العديد من مشرفي المواقع ببساطة باستخدام عناوين الفقرات بخط غامق أو ربما يجعلون الخط أكبر أو بلون مختلف. كل هذا جيد بالنسبة للزائر، وقد يرسل إشارة إلى محرك البحث، ولكن أفضل طريقة للإشارة إلى النص هي عنوان الفقرة هو التأكد من وجوده في علامة عنوان.

يجب تنفيذ علامات العناوين بشكل مشابه لتنسيق المخطط التفصيلي الذي استخدمته في المدرسة الثانوية. تحتوي ورقتك على عنوانك (h1) وثلاث نقاط رئيسية (h2) ونقاطك الفرعية (h3) والفرعية (h4). انه من السهل!

أحد الأخطاء التي يرتكبها العديد من المطورين اليوم هو وضع كل شيء تقريبًا في علامة عنوان. عناصر التنقل وروابط المنتج وحتى شعارك! لا حرج في استخدام علامات العناوين لكل عنصر من هذه العناصر، ولكنك تريد حجز علامات h1-3 الخاصة بك لمناطق المحتوى الخاصة بك. يجب أن يكون هناك h1 واحد فقط في كل صفحة.

تنقل قوي وروابط داخلية

تعد هياكل التنقل والربط الملائمة لمحركات البحث حجر الزاوية في موقع الويب الصديق لمحركات البحث. هذا هو المجال الوحيد الذي، إذا تم تنفيذ كل شيء آخر بشكل صحيح ولكن بنية الارتباط الخاصة بك خاطئة تمامًا، فأنت تطلق النار على قدمك في جميع جهود التحسين الأخرى.

قبل تطوير موقعك، يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن هيكل التنقل الخاص بك، ويجب أن يكون لكل شيء غرض واضح. كن على استعداد لتعديل أفضل أفكارك وتغييرها إذا اقترح عليك البحث عن الكلمات الرئيسية أن تقوم بذلك من أجل جعل التنقل أكثر تركيزًا على الكلمات الرئيسية والمستخدم.

شيئان يجب مراعاتهما عند إنشاء نظام الملاحة الخاص بك. 1) تأكد من أن محركات البحث يمكنها متابعة الروابط. 2) لا تجعل التنقل (الرأس أو التذييل) بمثابة خريطة موقع لكل صفحة على موقعك. كلاهما يمكن أن يضر بجهود التحسين الخاصة بك.

محتوى رائع على الصفحة

منذ عدة سنوات، اتصل بي عميل محتمل ليطلب منا تحسين موقعه. ومن خلال مناقشاتنا وصلنا إلى طريق مسدود. ولم يكونوا على استعداد لإجراء أي تغييرات على محتوى موقعهم. لقد حصلوا عليها “بالطريقة التي نريدها تمامًا” ولن يتزحزحوا.

لقد أنفقوا آلاف الدولارات على التصميم، وقد أعجبهم الأمر تمامًا كما كان. لم يكونوا فقط غير راغبين في تحسين المحتوى، بل كانوا غير راغبين في إزالة النص من الصور حتى تتمكن محركات البحث من قراءته! في تلك المرحلة عرفنا أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به من أجلهم.

يعد التأكد من أن النص الخاص بك قابلاً للفهرسة بواسطة محركات البحث أمرًا بالغ الأهمية. لا تستطيع محركات البحث قراءة النص المضمن في الصور، وهذا هو أحد المؤشرات الأساسية لما تدور حوله كل صفحة من صفحات موقعك. إذا كانت صفحاتك لا تحتوي على نص (قابل للقراءة)، فإن فرص التصنيف تصبح ضئيلة للغاية.

بمجرد أن تصبح كل صفحة في موقعك صديقة لمحركات البحث، يمكنك بعد ذلك البدء في عملية تحسين الكلمات الرئيسية المستهدفة. ولكن لا تقفز بعيدا جدا إلى الأمام. لن يساعد كل استهداف الكلمات الرئيسية في العالم إذا لم يكن موقعك سهل الاستخدام في البداية. ابدأ هنا وسوف تتفاجأ كيف أن جعل صفحاتك صديقة لمحركات البحث سيبدأ في جلب حركة المرور التي تريدها. التحسين، في هذه المرحلة، هو مكافأة