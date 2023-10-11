Rewrite this title: بناء محفظة Backlink جيدة التقريب

ستساعدك المقالة التالية: بناء محفظة Backlink جيدة التقريب

يعلم الجميع في مجال تحسين محركات البحث (SEO) ويدركون أن معظم مواقع الويب لا يمكنها العيش من خلال التحسينات في الموقع وحدها. بعد إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك، وإكمال تحليلك للمنافسين الذين يحصلون على تصنيف جيد للمصطلحات والعبارات التي ترغب في التصنيف لها، وتحسين موقعك بشكل كبير للحصول على موضع مثالي في محرك البحث، تبقى أمامك المهمة الدنيوية المتمثلة في بناء روابط تشير إلى الخلف إلى موقع الويب الخاص بك.

إذا كان هناك شيء واحد تعلمته خلال السنوات القليلة الماضية والذي يمكنني مشاركته مع المبتدئين في عالم تحسين محركات البحث، فهو أنه يتعين عليك إنشاء محفظة روابط خلفية شاملة من أجل الحصول على نتائج طويلة المدى.

قد ينجح إنشاء نوع واحد أو نوعين من الروابط لفترة من الوقت، ولكن ماذا لو كان كل ما كنت تفعله هو تسويق المقالات وبعض الأدلة وGoogle جميع الخصومات المفاجئة على جميع الأدلة التي كنت تقوم بإنشائها؟ يمكنك بالتأكيد أن تتوقع رؤية تغيير جذري في مراكز التصنيف في محرك البحث الخاص بك. ولهذا السبب من المهم بالنسبة لك إنشاء أنواع مختلفة من الروابط والتأكد من تنويع نص الرابط الذي تستخدمه لروابطك.

فيما يلي بعض أساليب بناء الروابط المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها لتعزيز وإضافة التنوع إلى إستراتيجية بناء الروابط الشاملة الخاصة بك.

مقالات

يعد تسويق المقالات طريقة ممتازة لزيادة عدد الروابط الخلفية لموقعك على الويب وكذلك بناء الوعي بعلامتك التجارية. تعد كتابة محتوى عالي الجودة وتوزيعه على مواقع مثل Ezine Articles وGo Articles وغيرها من مواقع المقالات عالية الجودة طريقة رائعة للحصول على الروابط. من خلال الاستفادة من قسم السيرة الذاتية للمؤلف، يمكنك معرفة القليل عن نفسك وعادةً ما تقدم رابطين أو ثلاثة روابط إلى موقع الويب الخاص بك. هذه الروابط عالية الجودة وتمرر الكثير من الروابط إلى موقعك.

الدلائل

يعد إرسال موقع الويب الخاص بك إلى الدلائل طريقة رائعة للحصول على بعض الروابط السهلة للغاية التي تشير إلى موقع الويب الخاص بك. هذه الروابط ذات جودة أقل، ولكن إضافة موقعك إلى الأدلة يمكن أن يساعد في تحسين ملف تعريف الارتباط الخاص بك ومساعدته في الظهور بمظهر طبيعي أكثر. ميزة أخرى رائعة لعمليات إرسال الدليل هي حقيقة أن بعض الأدلة تسمح لك فقط باستخدام اسم موقع الويب الخاص بك كنص رابط للارتباط الذي يعود إلى موقعك. يضمن هذا بالتأكيد حصولك على بعض التنوع عندما يتعلق الأمر بالنص الأساسي.

الروابط المحلية

يمكن أن يساعد الحصول على روابط محلية مثل قوائم Google Local وYahoo Local وBing Local في بناء مصداقيتك مع محركات البحث هذه. حتى إذا كنت لا تستهدف العبارات المحلية في حملة تحسين محركات البحث الخاصة بك، فمن الحكمة دائمًا إعداد هذه القوائم وإظهار لمحركات البحث أنك شركة أو موقع ويب مشروع.

الصناعة / الكلمات الرئيسية المحددة

سيكون تحديد مواقع الويب والمدونات والمنتديات الخاصة بكلمتك الرئيسية أو صناعتك من أقوى الروابط التي يمكنك الحصول عليها. هناك طريقة سريعة للعثور على بعض هذه المواقع وهي من خلال تحليل الروابط الخلفية التنافسية. ابحث عن المواقع التي ترتبط باثنين أو ثلاثة من منافسيك واخرج واحصل على تلك الروابط. فهي حيوية لنجاحك في المنافسة وتجاوز منافسيك.

روابط المدونة

الروابط من المدونات ذات الصلة هي روابط قوية أيضًا. يبدو كما لو أن هناك العشرات من شبكات المدونات المنتشرة في كل مكان هذه الأيام. يعد العثور على تلك المدونات وطلب الروابط طريقة رائعة للحصول على بعض التأثير على منافسيك. كما يعد التدوين الضيف طريقة رائعة ليس فقط لبناء علاقات مع المدونين، ولكن أيضًا لنشر المحتوى الخاص بك والروابط التي تشير إلى موقع الويب الخاص بك. باستخدام خدمة مثل MyBlogGuest، يمكنك بسهولة العثور على المدونات التي ترغب في السماح لك بإرسال محتوى لقرائها. أقترح عليك التحقق من ذلك اليوم بشدة.

روابط اجتماعية

يمكن تصنيف الروابط الاجتماعية في ثلاثة مجالات مختلفة. واحد… إشارة مرجعية اجتماعية، اثنان… ملفات تعريف اجتماعية، وثلاثة… مدونات اجتماعية. سيكون بناء تواجدك في العالم الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية في عام 2010 وفي المستقبل. لن يكون ذلك مهمًا لأغراض تحسين محركات البحث فحسب، بل سيكون مهمًا أيضًا لبناء الوعي بالعلامة التجارية وجذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك.

يعد العثور على مجتمعات جديدة لمشاركة أفكارك وآرائك ومحتوياتك طرقًا رائعة لزيادة عدد الروابط الخلفية إلى مواقع الويب الخاصة بك. يعد استخدام خدمات مثل Knowem للعثور على ملفات تعريف اجتماعية ومجتمعات جديدة طريقة رائعة للبدء. يمكنك أيضًا إرسال محتوى إلى مواقع مثل HubPages وSquidoo للحصول على روابط خلفية ومشاركة معرفتك مع الأشخاص في تلك المجتمعات.

هناك طرق أخرى للحصول على روابط خلفية على أنواع مختلفة من المواقع. لا أستطيع الخوض في جميع المجالات أو تفصيل كل شيء، ولكن من الضروري أن نفهم أنه من أجل تأمين موضع أعلى محرك البحث والحفاظ على هذا الموضع، تحتاج إلى تنويع مجموعة الروابط الخاصة بك والبحث دائمًا عن فرص الارتباط الجديدة.