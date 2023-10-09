Rewrite this title: بنج ينشئ Facebook التطبيق لقوائم رغبات السفر

ستساعدك المقالة التالية: بنج ينشئ Facebook التطبيق لقوائم رغبات السفر

عندما حاولت جوجل شراء ITA مقابل 700 مليون دولار تقريبًا، لم تكن مايكروسوفت سعيدة جدًا. لماذا؟ لأن ITA، بالإضافة إلى كونها مجمع وموفر معلومات الرحلة الأساسي، تقوم بتشغيل البحث عن بيانات الرحلة على موقع Bing Travel. يعد السفر أحد الأقسام الأكثر ربحية على الويب، وهو أيضًا أحد المجالات القليلة التي يتمتع فيها Bing بميزة حقيقية على Google؛ بالإضافة إلى تقديم صور أكثر روعة، يتمتع Bing أيضًا بمعلومات أكثر تفصيلاً والعديد من الميزات الفريدة. حسنًا، لقد تمت الصفقة، ولكن مع وجود اشتراطات كافية تجعل من المستحيل على Google تخريب ميزات السفر الخاصة بـ Bing. وهذا أمر جيد أيضًا، لأنه يبدو أن Bing ليس لديه أي نية لإبطاء إصدار الإضافات ذات الصلة.

إحدى هذه الإضافات هي “قائمة أمنيات Bing” التي تم إنشاؤها مؤخرًا، وهو تطبيق لـ Facebook. والحقيقة أن بنج الآن في ساحة البناء Facebook التطبيقات تقول الكثير في حد ذاتها؛ كان لدى Bing شراكة مع Facebook سواء لمستوى التنظيم الإنساني على صفحات نتائج محرك بحث Bing أو في ميزات البحث الاجتماعي الأخرى.

التطبيق ليس بالضبط مجموعة الحيل المعتادة لديك. إنها تتضمن القدرة على إنشاء قائمة أمنيات، نعم، ولكنها تحتوي أيضًا على عنصر اجتماعي قوي – حيث يتمكن أصدقاء المستخدم من اقتراح مواقع جديدة، وإضافة تعليقات، ومشاركة قائمة أمنياتهم الخاصة – وعدد من البوابات الترويجية لـ موقع Bing نفسه. على سبيل المثال، يتم عرض صور Bing Travel للمواقع، مما يسمح للمستخدمين بعرض صور جذابة للمناطق الأجنبية. سيتم إعادة توجيه المستخدمين الذين ينقرون على الصورة إلى صفحة “الأماكن” في Bing الخاصة بالمنطقة، والتي توفر المعلومات. علاوة على ذلك، بمجرد رغبة المستخدمين في الذهاب في رحلات فعلية، يتم ربط موارد Bing Travel في التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بالانتقال بسرعة إلى بيانات الرحلة وحجز الفنادق والأركان الأخرى في موقع Bing Travel.

تُظهر هذه الميزات الجديدة الالتزام القوي بالبحث وشراكة العمل مع Facebookوكلاهما ينبغي أن يجعل جوجل في حالة من الحذر – إن لم يكن على وجه التحديد قلقة.

[via the Bing Blog]