Rewrite this title: بنج HTML5 قريبا

ستساعدك المقالة التالية: بنج HTML5 قريبا

أتذكر، منذ سنوات مضت، عندما تم تقديم مفاهيم HTML5 وCSS3 لي لأول مرة. كنت أواعد مصممة في ذلك الوقت، وكانت سعيدة للغاية بالوظيفة الجديدة التي كانت في طريقها – بينما ابتسمت وأومأت برأسي، ولم أفهم بعد ما يعنيه التغيير. الآن بعد أن شهد العالم بعض وظائف HTML5 المذهلة، يبدو أن الجميع قد فهموا الصورة. ومن بين المجموعات الأخرى التي تشتري الإمكانات الهائلة لـ HTML5 هناك Bing، الذي سيقدم نسخة محدثة من موقع البحث الخاص به في الأسابيع المقبلة.

إن استخدام HTML5 سيفتح الكثير من الأبواب لـ Bing، بما في ذلك بعض الأبواب التي رأيناها بالفعل في تحديثات Google اعتبارًا من أواخر العام الماضي. فيما يلي بعض العناصر التي سيتم تضمينها في بحث Bing الجديد:

صور خلفية متحركة لصفحة بحث Bing الأساسية.

نتائج البحث الفورية.

التنقل السلس في سجل البحث.

إنشاء عرض شرائح تلقائي لعمليات البحث في الوسائط.

معاينات “نافذة التمرير” للمواقع.

نظرًا لعدم وجود معاينة (على الرغم من وجود موقع معاينة – إلا أنه لا يعمل بعد)، فمن الصعب تحديد كيفية عمل ميزات البحث هذه بالضبط. لدينا مقطع فيديو توضيحي، والذي يعطي فكرة مرئية عن الشكل الذي ستبدو عليه هذه العناصر المتنوعة.

تتكهن الشائعات بأن الإصدار الجديد من Bing سيتم إصداره جنبًا إلى جنب مع IE9 (المتوقع في أوائل أبريل)، على الرغم من أن تاريخ 24 مارس قد تم تقديمه أيضًا من قبل أحد أعضاء فريق Microsoft India. وفي كلتا الحالتين، سنرى على الأقل نسخة تجريبية من هذا البحث خلال الأسابيع القليلة القادمة.

[via WinRumors]